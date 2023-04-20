Чем подкормить розы после зимовки

Обязательно дайте розам одну важную подкормку после зимы! Куст сразу же проснётся, окрепнет и пустится в рост. А летом отблагодарит вас чудесным цветением!







После обрезки и зачистки куста роз его следует подкормить. В 10 л воды растворите 20 гр. (1 ст л.) аммиачной селитры. На 1 куст расходуется 5 л подкормки.



Через



3 недели после азотной подкормки нужно внести кальциевую селитру. Также растворите 1 ст. л. (20 гр.) в 10 л воды, поливайте по 5 л под куст. Также можно по кругу присыпать куст перегноем. Кроме того, не забывайте обработать куст от вредителей, чтобы защитить его!





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