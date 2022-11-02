Советская медицина на страницах журнала LIFE

Принято считать, что медицина была одним из главных неоспоримых достижений Советского Союза: граждане страны получали достаточно качественные медицинские услуги, причем совершенно бесплатно.









Представляем вам любопытную подборку фотографий, демонстрирующих советских врачей и различные медицинские процедуры. Создавался этот архив для журнала LIFE в 1970-е годы.







Медицинский персонал на 70 % состоял из представительниц слабого пола, что часто изображалось на популярных в те времена плакатах.







Одним из основных отличий социалистического типа медицины была возможность оказывать медуслуги «без отрыва от производства» – на заводе, в школе, на ферме или в каком-либо учреждении. На фото – вакцинация во время школьного урока, которую даже при большом желании ученику вряд ли удалось бы избежать.







Как правило, осмотры и подобные процедуры выполнялись прямо на глазах у класса.







Врач работает с пациентом на предприятии.







Мария Лобанова, фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена.







Сельский врач торопится к больному. Уровень профессионализма советских врачей был высок, даже по оценкам международных экспертов. Правда, репутацию советскому медобслуживанию портила бедность инфраструктуры – особенно если сравнивать с западными больницами.

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