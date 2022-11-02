Советская медицина на страницах журнала LIFE

Принято считать, что медицина была одним из главных неоспоримых достижений Советского Союза: граждане страны получали достаточно качественные медицинские услуги, причем совершенно бесплатно.
Представляем вам любопытную подборку фотографий, демонстрирующих советских врачей и различные медицинские процедуры. Создавался этот архив для журнала LIFE в 1970-е годы.
Медицинский персонал на 70 % состоял из представительниц слабого пола, что часто изображалось на популярных в те времена плакатах.
Одним из основных отличий социалистического типа медицины была возможность оказывать медуслуги «без отрыва от производства» – на заводе, в школе, на ферме или в каком-либо учреждении. На фото – вакцинация во время школьного урока, которую даже при большом желании ученику вряд ли удалось бы избежать.
Как правило, осмотры и подобные процедуры выполнялись прямо на глазах у класса.
Врач работает с пациентом на предприятии.
Мария Лобанова, фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена.
Сельский врач торопится к больному. Уровень профессионализма советских врачей был высок, даже по оценкам международных экспертов. Правда, репутацию советскому медобслуживанию портила бедность инфраструктуры – особенно если сравнивать с западными больницами.
Будущие мамы делают специальные дыхательные упражнения. Москва
Детская больница.
Специалист выбирает нужный вариант костного материала, который хранится в пластиковых контейнерах. Кстати, этот метод хранения был разработан советскими медиками.
Пожилой участник неврологического исследования, посвященного старению головного мозга.
Женщину лечат от шизофрении в Московском НИИ Психиатрии. Некоторые элементы стальной клетки пропускают электрические импульсы, что благотворно влияет на работу мозга пациента.
Составление букетов бумажных цветов как элемент терапии психических заболеваний.
Прибор для лечения нарушений сна. Электричество в СССР являлось популярным методом лечения многих заболеваний – от шизофрении до инсомнии.
Сон у страдающих алкоголизмом. С 70-х годов борьба с этим недугом была одним из главных приоритетов здравоохранения, официальная статистика сообщала об успешном лечении 40 % пациентов.
Дети пьют лечебную минеральную воду.
Советские врачи.
Занятия физиотерапией.
Детская хирургия.
Лечение целебной грязью.
Педиатрия
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