«Руссо туристо»: 6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом

6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом
Пожалуй, каждый мечтает сбежать из бетонных джунглей в умиротворяющий отпуск. Особенно, с возможностью хоть за пару дней познакомиться с новой страной. Уже мысленно собираете чемоданы? Тогда советуем хорошенько обдумать, какая одежда вам пригодится в поездке. И прислушаться к этим советам, как одеваться в незнакомой стране, чтобы не выглядеть туристом.
Турист заграницей – лёгкая добыча для мошенников и объект нередкого раздражения местных. А потому, отправляясь в путешествие, неплохо, если вы будете меньше всего походить на «приезжего». Такой камуфляж и знание пары элементарных фраз на местном языке может нередко сэкономить вам даже деньги в кафе и ресторанах (проверено на себе!). А чтобы маскировка прошла успешно, прислушайтесь к советам опытных путешественников.
1. Изучите, что носят местные
6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом
У каждого города – свой колорит и даже свой негласный дресс-код. Особенно, если речь идёт о модных столицах. Например, в Милане местные мужчины даже в летнюю жару ходят в элегантных костюмах, а женщины – в платьях. Их не застать врасплох в футболках и джинсах. А вот, скажем, в не менее жарком Лос-Анжелесе ситуация с точностью, до наоборот. Парижанки редко носят яркие цвета, зато в Мексике или Португалии ваш чёрно-белый наряд явно обратит на себя повышенное внимание. Вывод один: перед поездкой проведите небольшое исследование. На это уйдет не больше получаса: найдите в поисковике пару блогов местных модниц или же вбейте хештег с названием города в поиске Instagram. Десяток фото – и вам уже станет понятен стиль. Так же, как и реальная погода.
2. Не поддавайтесь стереотипам
6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом
Носить берет во Франции или платьица в стиле аниме в Японии кажется забавным и заманчивым. Но от этой идеи лучше отказаться. Скорее всего, ваш «местный» наряд будет выглядеть, как костюм. А вместо стереотипного подражания лучше воспользуйтесь предыдущим советом и изучите особенности местного модного колорита. Всё же, расширяет кругозор.
3. Знайте, чего лучше избегать в той или иной стране
6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом
Да, вы – гость. Но, как гласит старая мудрость, в чужой монастырь со своими уставами… А потому микрошорты в мусульманской стране (даже жаркой) – табу. Так же, как и в религиозных кварталах Израиля или, скажем, в Ватикане. А спортивный костюм будет неуместен при посещении кафе и общественных мест в большинстве европейских столиц. Так что, не обижайтесь, если вас туда не пустят. Учитывайте эти особенности, и у вас никогда не возникнет конфликта с местным населением.
4. Придерживайтесь минимализма, но с ноткой лёгкой элегантности
6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом
Это не так сложно, как кажется. Даже, при крайне ограниченном месте в чемодане. Просто замените спортивные лосины или «гавайские» шорты лёгкими брюками из хлопка, цветастый летний сарафан – удобным и модным нынче платьем-рубашкой или в бельевом стиле, «кенгурушку» – джинсовой курткой, лёгким плащом или стильной ветровкой. Такие вещи не займут много места, зато не будут кричать «ТУРИСТ», привлекая к вам нежелательное внимание воришек-карманников и прочих маргинальных личностей.
5. Правильные аксессуары
6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом
Ничто не выдает туриста очевиднее, чем огромный рюкзак за плечами. А потому не поленитесь взять с собой маленькую сумку, в которую можно сложить всё необходимое для прогулки по городу, а рюкзак оставить в гостинице. Так надёжнее. Это же касается и кроссовок: туристу они просто необходимы, но вместо спортивных моделей с неоновыми полосками лучше отдайте предпочтение простым и лёгким белым кедам. Которые, к тому же, отлично сочетаются, с чем угодно. А в прохладное время года их с лёгкостью заменит пара простых и удобных полусапог на низком ходу.
6. И напоследок – никаких футболок с названием родной страны или города
6 советов, как одеваться в путешествии, чтобы не выглядеть туристом
С таким же успехом можно взять и маркером на лбу написать. Выглядеть будет не менее уместно и интеллигентно.
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