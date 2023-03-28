Что в Европе почти 1000 лет делали с египетскими мумиями, или Когда проклятие фараонов бессильно

В настоящее время египетские мумии считаются одними из самых дорогих и уникальных музейных экспонатов. Ценились мумифицированные тела египтян и в средневековой Европе. Однако тогда их ценность была далеко не культурной или исторической. И если бы легендарное проклятие фараонов в действительности работало – вполне вероятно, что европейская цивилизация не дожила бы до наших дней.
Мумие из мумии?
В начале XI века персидская и арабская медицины были «на голову» выше европейской. В Европе это осознавали и вовсю старались перенимать опыт своих восточных коллег. Для этого труды выдающихся медиков переводились и изучались в европейских университетах и коллегиях. Вот только иногда «трудности перевода» становились причиной настоящих исторических казусов.
Средневековый корпус Университета в Салерно. / Фото: qalata.com
Однажды к ученым мужам из Университета Салерно (Италия) в руки попал труд известнейшего арабского врачевателя и ученого Ибн Сины, которого в Европе лучше знают по имени Авиценна. В своем трактате, созданном в середине того же XI века, он описал эффективность препарата «мумие», или «мумия» для лечения целого ряда недугов – от тошноты до ушибов, переломов, язв и абсцессов тканей. Однако Авиценна не разъяснил в своем труде природу происхождения этого чудодейственного препарата.
Арабы и персы были прекрасно осведомлены, что «мумия» являлась ничем иным, как природным битумом. В переводе с арабского «мум» означает «воск». Главным источником его было Мертвое море. Европейцы ни о каком битуме не слышали, однако знакомое слово привело их в восторженное возбуждение. Именно тогда переводчики в Салерно и добавили свой первый комментарий.
Авиценна пишет свой медицинский трактат. Средневековая арабский рисунок. / Фото: iep.utm.edu
Звучал он примерно так: «Мумия представляет собой субстанцию, которую можно отыскать в тех краях, где хоронят забальзамированные с алоэ тела». Далее полет фантазии переводчиков описывал, как именно образуется чудодейственное средство. По их утверждению, сок алоэ, смешиваясь с жидкостями из тела, с течением некоторого времени превращался в ту самую целебную «мумию».
Практически все европейские переводчики арабских трудов по медицине, в которых упоминалась «мумия», как под копирку растиражировали способ ее образования в забальзамированном теле. Это стало причиной того, что уже в XIII веке в Европе абсолютно все верили – целительную субстанцию «мумия» можно найти в гробницах на территории Египта. Она обязательно должна была быть черного цвета, вязкой и относительно плотной.
«Мумийный» рынок
В Европе XV века египетские мумии официально признают лекарственным средством. Спрос растет с каждым днем, что провоцирует деятельность расхитителей гробниц. Если раньше они выносили из склепа исключительно золото и драгоценные камни, то теперь забальзамированные тела становятся настоящей драгоценностью.
Страница из «Универсальной космографии» 1575 года Андре Теве с гравюрой, иллюстрирующей охоту местного населения за мумиями. / Фото: britannica.com
Самый сильный ущерб терпят относительно свежие, бедные погребения. Как ни странно, в таких усыпальницах действительно обнаруживают битум. Дело в том, что в первых столетиях нашей эры из-за того, что природная смола была в разы дешевле традиционных средств для бальзамирования – камеди и натрового щелока.
Битум отлично впитывался в ткани тела. Он смешивался с ними до такой степени, что порой визуально было невозможно определить, где заканчивалась смола и начинались человеческие останки.
Природный битум из Мертвого моря. / Фото: wikipedia.org
Уже в начале XVI века в Западной Европе формируется специализированный «мумийный» рынок. Поставляемые на него забальзамированные тела делились торговцами на три типа.
1. Mumia vulgaris, или «мумия обыкновенная». Самый дешевый сегмент товара, был доступен практически всем европейцам.
2. Mumia arabus («мумия арабская»). Товар для более состоятельных жителей Старого Света.
3. Mumia cepulchorum, или же «мумия из гробниц». Сейчас бы эти мумии назвали «премиальным сегментом» товара.
Спрос на все 3 вида в Европе неуклонно растет. Наиболее востребованы «правильные» – черные, как уголь, мумии. Египтяне ежедневно раскапывают десятки и сотни гробниц, продавая забальзамированные тела своих предков торговцам мумиями в Каире.
Находка мумии в пещере Египта. Иллюстрация, XVIII века / Фото: researchgate.net
В какой-то момент предложение перестает поспевать за спросом на мумии. Разворачивается подпольная индустрия подделок. Предприимчивые делки организовывают производство мумий из трупов казненных преступников. Сохранились записи доктора Ги де Лафонтена, который в середине 1560-х годов посетил в Каире одного из крупных торговцев мумиями. Египтянин признался французу, что он собственноручно готовит это «целебное средство» и с отвращением удивился, узнав, что европейцы с их изысканным и утонченным вкусом едят «эту гадость».
Зачем европейцы ели мумии
Как бы это парадоксально не казалось, но в средневековой Европе употребление в пищу частей трупов в медицинских целях являлось делом вполне обычным. Так, король Дании Кристиан IV в качестве лекарственного средства от эпилепсии принимал порошок из перемолотых черепов казненных по его милости преступников.
Король Дании Кристиан IV. / Фото: wikipedia.org
Франциск I – король Франции, перед выездом на охоту всегда брал с собой мешочек с измельченной мумией. Однако со временем как высокопоставленные пациенты, так и их доктора, начинают понимать – средство, приготовленное из мумифицированных тел, не имеет никакого медицинского эффекта.
Один из основателей современной хирургии, и личный доктор 4 французских монархов Амбруаз Паре (1510-1590 гг.), откровенно сознается, что лично несколько сот раз прописывал королям «мумию». Однако ни разу не наблюдал никакого лечебного эффекта этого препарата.
Емкости для порошка из измельченных мумий. Использовались в Европе в XV-XVII вв. / Фото: californiapatrons.org
Уже к концу XVII века европейские ученые от скептицизма переходят к откровенным насмешкам над «мумией». Ее рекомендуют разве что, как прикормку на рыбалке. Да и то после того, как порошок из мумии смешать с конопляными или анисовыми семенами. В XVIII веке европейское общество признает, что лечение «мумией» является ничем иным, как обманом и шарлатанством. Однако завоевательный египетский поход Наполеона дает начало новой «мумийной мании» в Европе.
Части мумий, как сувениры в XIX веке
Европа в начале XIX века переживает настоящий бум моды на все египетское. Кроме древних папирусов, украшений и талисманов в виде жуков-скарабеев, самыми дорогими сувенирами становятся мумии. Или их фрагменты. На каирских улицах той поры вовсю торгуют целыми телами, или же их частями.
Путешественники той поры описывают, как возле торговцев стоят огромные корзины с руками и ногами мумий, торчащих из них, будто хлебные багеты. И в этих корзинах в буквальном смысле роются европейские туристы. Самым дорогим и элитным товаром считаются целые мумифицированные тела, найденные в дорогих усыпальницах. А вот наиболее ходовыми сувенирами – головы мумий.
Цена головы египетской мумии вполне приемлема для тогдашнего европейского путешественника – от 10 до 20 египетских пиастров (15-20 нынешних долларов США). Естественно, все эти сувениры везутся в Европу нелегально. При этом практически все знаменитые люди того времени имеют в своей коллекции если не целую мумию, то какой-то ее фрагмент.
Гюстав Флобер. Писатель держал на рабочем столе мумифицированную ступню. / Фото: wikipedia.org
Так, популярный писатель Гюстав Флобер на протяжении 30 лет держал на своем столе в рабочем кабинете мумифицированную человеческую ступню. Этот артефакт Флобер добыл в Египте сам, когда в молодые годы (как он сам однажды выразился) «ползал, как червь» по пустынным пещерам.
«Изучение мумии». Художник Поль Доминик Филипотто. / Фото: https://gallerix.ru
В Европе уже не ели мумий, однако их превратили в популярное и модное зрелище. Кульминационным моментом многих научных симпозиумов, званых вечеров или же платных шоу-программ стало разматывание бинтов на мумиях. По обыкновению, эта часть программы сопровождалась или же завершалась научной лекцией.
Как мумиями картины рисовали
До конца XIX века мумии в Европе используются в еще одном нестандартном «амплуа». Мумифицированные тела в буквальном смысле заставляют работать на искусство живописи – ими пишут картины. Около 2 столетий художники Старого Света используют измельченные в порошок мумии в качестве коричневого пигмента. В те времена отмечалось, что добавление этого вещества, которое имеет весьма хорошую прозрачность, позволяет живописцу легко работать на полотне с самыми тонкими мазками.
Примером интенсивного использования пигмента «мумия коричневый» часто называют картину Мартина Дроллинга «На кухне» 1815 год. / Фото: mylouvre.su
В 1837 году Джордж Филд – известный английский химик, издает свой трактат о красках и пигментах. В нем ученый в частности пишет, что вряд ли можно добиться чего-то особенного, «размазывая по холсту останки» какого-то египтянина, чем при помощи намного устойчивых и более «приличных» материалов.
Конец арт-каннибализма
Завершением так называемого «арт-каннибализма» с участием мумий в Европе считается июнь 1881 года. Британский художник Эдвард Берн-Джонс вместе с друзьями собрались на ланч в саду. Один из приятелей Эдварда в беседе рассказал, что не так давно ему посчастливилось получить приглашение в мастерскую по производству красок для художников. Там он в последний раз увидит египетскую мумию перед тем, как ее перетрут в коричневый пигмент.
Британский художник Эдвард Берн-Джонс / Фото: artchallenge.ru
Эдвард Берн-Джонс сначала не поверил этому. Он заявил, что, скорее всего, краска так названа из-за своего сходства с цветом мумий. А не из-за того, что ее действительно делают из человеческих тел. Однако собравшиеся на ланч приятели художника убедили его как раз в обратном. Экспрессивный Берн-Джонс вскочил и помчался в дом. Спустя пару минут он вернулся, держа в руке тюбик художественной краски mummy brown – «мумия коричневый». Художник заявил друзьям, что он желает обеспечить «этому человеку достойное его погребение».
Художественная краска mummy brown. Лондон, XIX век. / Фото: twitter.com
Присутствующим понравилась идея Эдварда – они торжественно выкопали в саду небольшую ямку и с почестями похоронили тюбик краски. В добавок ко всему на «могиле египтянина» 15-летняя дочь Берн-Джонса посадила живые цветы. Так в конце XIX века в Европе закончилось настоящее многовековое проклятие мумий.
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