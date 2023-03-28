Что в Европе почти 1000 лет делали с египетскими мумиями, или Когда проклятие фараонов бессильно

Мумие из мумии?

Средневековый корпус Университета в Салерно. / Фото: qalata.com

Авиценна пишет свой медицинский трактат. Средневековая арабский рисунок. / Фото: iep.utm.edu

«Мумийный» рынок

Страница из «Универсальной космографии» 1575 года Андре Теве с гравюрой, иллюстрирующей охоту местного населения за мумиями. / Фото: britannica.com

Природный битум из Мертвого моря. / Фото: wikipedia.org

Находка мумии в пещере Египта. Иллюстрация, XVIII века / Фото: researchgate.net

Зачем европейцы ели мумии

Король Дании Кристиан IV. / Фото: wikipedia.org

Емкости для порошка из измельченных мумий. Использовались в Европе в XV-XVII вв. / Фото: californiapatrons.org

Части мумий, как сувениры в XIX веке

Гюстав Флобер. Писатель держал на рабочем столе мумифицированную ступню. / Фото: wikipedia.org

Как мумиями картины рисовали

Примером интенсивного использования пигмента «мумия коричневый» часто называют картину Мартина Дроллинга «На кухне» 1815 год. / Фото: mylouvre.su

Конец арт-каннибализма

Британский художник Эдвард Берн-Джонс / Фото: artchallenge.ru

Художественная краска mummy brown. Лондон, XIX век. / Фото: twitter.com