5 самых полезных домашних десертов, которые никогда не навредят фигуре

Домашние десерты, которые никогда не навредят фигуре.
Существует стойко закрепившийся миф о том, что всё сладкое - вредно. Человек действительно смог бы прожить без сахара долгую жизнь, только вот она, пожалуй, не была бы в полной мере радостной. Сладкое содержит эндорфины - гормоны счастья. Разумеется, если употреблять кремовые торты и пирожные каждый день, то проблемы со здоровьем и лишним весом не заставят себя долго ждать. Но не все десерты - вредны. В обзоре пойдет речь о 5 десертах, которые наносят минимальный вред фигуре и здоровью, но при этом изысканны на вкус, дарят насыщение и радость.
Чизкейк
Чизкейк.
Еще несколько лет назад слово "чизкейк" казалось сверхновым и ультрамодным, а теперь сложно найти кондитерскую, на полках которой бы не стояло несколько вариантов такого десерта, как чизкейк. Чизкейк является максимально невредным десертом, так как в его состав преимущественно входит сыр либо творог. Невероятно, но первые аналоги чизкейка появились еще в Древней Греции! В европейской культуре сыросодержащие десерты имеют очень широкое распространение, в то время как в странах Восточной Европы к ним пока еще относятся настороженно. Но достаточно одного визита в "сырную кондитерскую", чтобы понять, что десерты из творога и сыра невероятно вкусны и разнообразны. Кроме того, примитивные чизкейки очень легко приготовить в домашних условиях. Самое главное при домашней выпечке чизкейков - не слишком долго взбивать творожную массу, чтобы при выпекании блюдо не "осело", а "выросло".
Мороженое в чистом виде
Сливочное мороженое.
Нет человека, который не слышал бы о том, что раздельное питание ведет к здоровью. Но любопытно то, что в мире десертов тоже есть понятие раздельного питания. Сам по себе такой продукт, как мороженое, является полезным и сытным десертом. Известно, что существуют специальные лечебные диеты из мороженого для лечения язвы желудка и эррозивного гастрита. Но вот сочетание мороженого с популярными "добавками", такими, как вафельный рожок или карамельные топпинги, разрушает все полезные качества мороженого. Поэтому мороженое в стеклянной креманке без каких бы то ни было добавок является одним из самых полезных в мире сладких десертов.
Желе
Желе.
Современное желе (его еще называют "лакомка") содержит желатин, а этот продукт в умеренных количества весьма полезен для желудка. Желатин состоит из смеси белковых веществ животного происхождения и содержит 18 аминокислот, в том числе глицин. Эти вещества улучшают обмен веществ, повышают умственную работоспособность и укрепляют сердечную мышцу. Кроме того, они являются одним из основных источников энергии центральной нервной системы и головного мозга. Обычно желе готовятся на основе натуральных соков, натуральных фруктов и ягод, сокосодержащих сиропов. Этот десерт является достаточно сладким и при этом весьма полезным. Самые полезные желе - прозрачные. Также весьма вкусны и калорийны сметаносодержащие желе.
Мармелад
Желейный мармелад.
Мало кто знает, что желейный мармелад включен в диеты страдающих сахарным диабетом. Мармелад относится к разряду полезных сладостей, употребление которых вписывается в схему правильного питания. Медики констатируют, что натуральный мармелад — это сладость, позитивно влияющая на организм человека. Входящий в состав десерта пектин стимулирует пищеварение, снижает уровень холестерина, избавляет организм от тяжелых металлов и пестицидов. При выборе мармелада в магазине нужно обязательно обратить внимание на состав продукта на упаковке. Золотое правило выбора: чем меньше строк в графе "состав", тем лучше. Следует покупать мармелад с самым коротким составом. И не рекомендуется делать выбор в пользу желейного мармелада в сахарной корочке.
Яблочный мармелад
Яблочный мармелад.
Об этом продукте пока мало кто знает. Иногда его путают с пастилой. Без сомнений, его можно назвать самым полезным в мире сладким десертом. В его состав входят только натуральный яблочный сок и минимум желатина. Дело в том, что своей твердой консистенции яблочный мармелад обязан сверхвысокому содержанию натурального загустителя пектина в яблоках. Этот десерт является невероятно сладким. Даже если выбрать порцию яблочного мармелада спутником 300-миллиграммовой чашки горячего чая или кофе, едва ли удастся съесть более чайной ложки.
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