Смысл песен, которые у нас на слуху

Hey Ya группы Outkast — песня о сердцеедке. Кто знал?







Как выяснилось, одна из самых слащавых любовных баллад середины нулевых — You’re Beautiful — гораздо мрачнее, чем мы могли себе представить. Автор песни Джеймс Блант на этой неделе заявил Huffington Post: «На меня повесили ярлык: „О, Джеймс Блант! Разве это не просто влюбленный романтик?“. Да пошло оно… Это не так. You’re Beautiful — это не е*** нежная и романтическая песня. Она о юноше, который под сильным кайфом преследует в метро чужую девушку, и в это самое время прямо перед ним появляется ее парень. Он должен быть заперт или посажен в тюрьму за свою извращенность» (Полегче, Джеймс, ты написал эту песню, приятель).



Откровения Бланта заставили нас задуматься: под какие еще песни мы пританцовывали, совершенно не обращая внимания на их смысл? Ниже вы найдете список. Будьте готовы сильно (или не очень) удивиться.



Вы когда-нибудь прислушивались к тесту песни Hey Ya группы Outkast? Действительно прислушивались?



Вот-вот.



1. The Beatles — Lucy in the Sky with Diamonds

2. Madonna — Like A Virgin

3. Kendrick Lamar — Swimming Pools (Drank)

4. Johnny Cash — You Are My Sunshine

5. Outkast — Hey Ya

6. The Rolling Stones — Brown Sugar

7. Foster The People — Pumped Up Kicks

8. F**k Tha Police — N.W.A