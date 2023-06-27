11 красивых и ярких овощей, о существовании которых мало кто подозревал

Как оказалось, красивыми бывают не только люди и животные, а и овощи, на которые мы крайне редко обращаем внимание, а если и замечаем, то не придаём особого значения. И очень зря. Только посмотрите, какую красоту можно встретить на прилавках магазинов!
1. Разноцветная кукуруза
Разноцветная кукуруза. \ Фото: greentalk.ru.
Сочная жёлтая кукуруза не раз была гостьей на нашем столе. Она настолько универсальна, что приготовить из неё можно практически любое блюдо, да и летом съесть качанчик-другой вряд ли кто-то откажется. Но в последнее время на рынке или в супермаркете всё чаще и чаще стали появляться новые и необычные сорта цветной кукурузы, зёрнышки которой похожи на разноцветные морские камешки или стеклянные бусины. Как утверждают аграрии, такая кукуруза не теряет свой цвет при варке и вполне съедобна, поэтому запросто подойдёт для приготовления попкорна, муки, крупы, а также станет отличным украшением любого стола и элементом декора. Как правило, из неё создают различного рода украшения, которые пользуются огромной популярностью у модниц.
Радужная кукуруза. \ Фото: ogorod365.ru.
Кукуруза «Glass Gem». \ Фото: livejournal.com.
2. Тыква
Буйство красок и цветов. \ Фото: prelest.com.
А вот тыква может похвастаться огромнейшим разнообразием сортов (около ста) и практически все из них предназначены для приготовления пищи. Ко всему прочему, её можно есть не только в готовом виде, а и в сыром. Помимо всего этого, некоторые сорта используют в качестве декора, в том числе из тыквы делают небольшие горшочки для хранения различных мелочей, а также крупы.
Декоративные тыквы. \ Фото: thespruce.com.
Для красоты и здоровья.\ Фото: thespruce.com.
3. Капуста романеско
Римская капуста. \ Фото: myjane.ru.
Капуста романеско – настоящее произведение искусства, созданное матушкой природой. Пожалуй, этот сорт и разновидность цветной капусты запросто можно сравнить с коралловыми рифами или же футуристическими растениями, которые частенько мелькают на экранах телевизоров в фантастических фильмах. Эта капуста не только красивая, а и очень полезная. Она содержит огромное количество необходимых для организма веществ и микроэлементов. К тому же, весьма неприхотлива и универсальна в приготовлении. Ко всему прочему, её можно использовать как для салатов, так и для супов, рагу и мясных блюд.
Капуста романеско. \ Фото: epochtimes.ru.
4. Артишок
Артишок - любимый овощ Петра Великого. \ Фото: google.com.
Несмотря на всю свою колючесть, артишок может похвастаться невероятно красивыми плодами, так похожими на бутоны экзотических цветов. Поэтому, если вы хотите удивить своих родных и близких не только вкусовыми качествами, а и необычной сервировкой и декором стола, используйте артишок.
Фаршированный артишок. \ Фото: real-vin.com.
5. Разноцветная цветная капуста
Разноцветная цветная капуста. \ Фото: peakpx.com.
Разноцветная цветная капуста – это далеко не фантастическое явление, а реальность, которая с каждым днём становится всё более и более очевидной. К тому же, сейчас каждый желающий запросто может вырастить нечто подобное у себя на огороде, ведь в ассортименте десятки различных сортов семян, среди которых вы точно сможете найти то, что вам по душе.
Соцветия разноцветной цветной капусты. \ Фото: sportobzor.ru.
6. Разноцветные кабачки, цуккини и патиссоны
Разноцветные цуккини. \ Фото: housenews.ir.
Кабачки, патиссоны и цуккини также могут похвастаться разнообразием сортов и цветов. Только представьте себе, как красиво будут смотреться жёлтые, полосатые, белые, ярко зелёные и даже в крапинку приготовленные или консервированные овощи, заботливые собранные с грядки или же ради интереса купленные в магазине или на базаре.
Яркие сорта кабачков и цуккини. \ Фото: sadgrad.ru.
Фантастически красивые патиссоны. \ Фото: chefmarket.ru.
7. Разноцветные арбузы
Яркие и сочные арбузы. \ Фото: cdn.iz.ru.
Разноцветными бывают не только кабачки, а и арбузы, которые буквально поражают буйством своих цветов. Вы когда-нибудь встречали белый, розовый, оранжевый, жёлтый, синий или фиолетовый арбуз внутри? Нет? А они существуют, при чём за последние пару лет всё чаще и чаще стали мелькать на прилавках местных магазинов.
Необычные арбузы. \ Фото: amazon.com.
8. Разноцветная морковь
Разноцветная морковь. \ Фото: thethings.com.
На прилавках магазинов можно встретить разноцветную морковь, глядя на которую глаза разбегаются при выборе, ведь она настолько красивая и оригинальная, что трудно выбрать и устоять перед покупкой. На самом деле гораздо полезнее искать морковь длиной 10-15 сантиметров, к которой всё ещё прикреплены зелёные листовые стебли. Зелень богата белками, минералами и витаминами и может быть добавлена в салаты или супы для получения дополнительной пользы.
На любой цвет и вкус. \ Фото: yandex.net.
9. Цветной картофель
Цветной картофель. \ Фото: ogorodnik.com.
Выбирая картофель в магазине, покупайте тот, который является твёрдым и гладким, без «морщинок», мягких тёмных пятен, порезов или зелёной кожи. Зелёная кожа - это признак солнечного ожога, который заставит корнеплод вырабатывать токсичное соединение под названием соланин. Также следует избегать ростков, когда это возможно, так как они могут быть токсичными в больших количествах, но просто обрезать их и использовать остальную часть картофеля - это нормально.
Разноцветный картофель. \ Фото: yandex.net.
Подумайте, для чего вы планируете использовать свой картофель, и выберите соответствующий тип. Красный, юконский золотой и фиолетовый картофель имеют более тонкую кожицу и меньше крахмала, чем типичный коричневый и красновато-коричневый или сладкий картофель, и лучше подходят для варки и использования в салатах, жарке на сковороде, гриле и приготовлении на пару. Красновато-коричневый цвет лучше всего использовать для жарки или выпечки. Всегда выбирайте картофель одинакового размера независимо от его сорта и цвета, чтобы обеспечить равномерное приготовление абсолютно любых блюд.
10. Разноцветные помидоры
Радужные китайские помидоры. \ Фото: puzzleit.ru.
Какие бы помидоры не повстречались вам на прилавках магазинов, стоит помнить о том, что их вкус, уровень сахара и кислоты фиксируется после удаления с лозы, поэтому стоит обратить внимание на те помидоры, которые находятся на ветке или имеют ярко выраженные хвостики. Но, как правило, местные, а не привозные лучше всего. И тем не менее, если вы жаждете попробовать экзотику, старайтесь выбирать более твёрдые и глянцевые плоды, без видимых повреждений, пятен и вмятин. Также стоит обратить внимание на запах: чем сильнее аромат - тем вкуснее будет плод.
Чёрные помидоры. \ Фото: hatgiongnga.net.
Шоколадно-фиолетовые помидоры. \ Фото: hatgiongnga.net.
11. Разноцветный горький и сладкий перец
Цветной жгучий перец. \ Фото: greenmarket.com.ua.
Разноцветный сладкий и горький перец – уже далеко не сенсация во многих странах. Но тем не менее, многие не перестают удивляться и восхищаться таким находкам на прилавках местных магазинов и рынков. Согласитесь, что не каждый день мы наблюдаем чёрный, шоколадный или фиолетовый перчик!
Шоколадный сладкий перец. \ Фото: dacha.help.
Перец чёрный конь. \ Фото: discus-club.ru.
Фиолетовый сладкий перец. \ Фото: google.com.
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