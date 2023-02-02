Рейтинг самых нездоровых стран мира: Россия на втором месте

Британский медицинский сервис Clinic Compare составил рейтинг самых нездоровых стран в мире. Портал проанализировал 179 стран. Данные для исследования были взяты из трех источников — Всемирной организации здравоохранения, Всемирной книги фактов ЦРУ и Всемирной ассоциации здоровья легких (World Lung Association).



Общий рейтинг составляли на основе трех факторов: количества потребления алкоголя и табака на человека в год и распространения ожирения.











На 20-м месте находится Украина.



Страна разделила восьмое место в списке по употреблению чистого алкоголя — каждый житель потребляет 12,8 литра в год







19-е место среди самых нездоровых стран в мире заняла Великобритания.







18-е место — Румыния.



В среднем каждый житель выкуривает 1619 сигарет в год.







17-е место — Греция.



Более 25 процентов населения страны страдает ожирением.







16-е место — Австралия.



В среднем каждый австралиец потребляет 11,2 литра чистого алкоголя в год.







15-е место — Ливан.



В среднем каждый житель страны выкуривает в год 3023 сигареты.







14-е место — Канада.



Около 30,1 процента населения страдает ожирением.







13-е место — Бельгия.



В рейтингах на потребление алкоголя и табака страна заняла седьмое место.







12-е место — Эстония.



24,5 процента населения страдает ожирением, а среднее потребление чистого алкоголя — 12,8 литра в год.







11-е место — Болгария.



25,6 процента населения страдает ожирением.







10-е место — Литва.



Литовцы потребляют наибольшее количество алкоголя в списке нездоровых стран — 18,2 литра на человека в год.







10-е место — США.



Соединенные Штаты разделили с Литвой 10-е место. 35 процентов взрослого населения страдает от опасной для жизни степени ожирения.







9-е место — Люксембург.



Около 25 процентов населения страдает от ожирения.







8-е место — Польша.



В среднем каждый житель в год выкуривает 1369 сигарет, выпивает 12,3 литра чистого алкоголя.







7-е место — Хорватия.



В рейтингах по потреблению алкоголя страна заняла шестое место — 13,6 литра в год.







6-е место — Венгрия.



В среднем каждый венгр выкуривает 1774 сигареты в год.







5-е место — Словакия.



27,4 процента населения страдает ожирением. Также Словакия входит в топ-9 стран, где потребляют больше всего алкоголя.







4-е место — Республика Беларусь.



В рейтингах по потреблению алкоголя и табака страна заняла второе место.







3-е место — Словения.



Жители страны занимают шестое место в рейтинге потребления табака в мире — 2637 сигарет в год.







2-е место — Россия.



В среднем каждый житель страны потребляет 13,7 литра чистого алкоголя и выкуривает 2690 сигарет в год.







1-е место — Чехия.



Чехия была признана самой нездоровой страной в мире, заняв пятое место по потреблению алкоголя и 11-е по табаку. 29,1 процента населения страдает от ожирения.



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