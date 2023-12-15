Для чего хозяйки кладут губки на радиаторы

Чтобы наполнить дом приятными ароматами, большинство людей использует дорогие аромадиффузоры. Однако сделать так, чтобы в доме приятно пахло, можно гораздо более бюджетным способом.







Чтобы наполнить дом приятным ароматом понадобится:



губки для мытья посуды;



ароматическое масло;



кондиционер для белья.Разрежьте каждую губку на 6 частей.







Поместите губки в емкость с водой, а затем слегка отожмите их: губки должны быть влажными, но с них не должна литься вода.







Капните на кусочки губки 5-6 капель любимого эфирного масла и разместите их на батарее. Вода и эфирные масла будут постепенно испаряться, наполняя дом чудесным ароматом.







Еще один способ ароматизировать дом — смочить губки в воде с добавлением кондиционера для белья и также разместить их на радиаторе.





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