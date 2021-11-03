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Что наши меньшие друзья знают о нас

Как вы думаете, умеют ли собаки читать мысли? Они замечают, когда вам грустно, когда вы злитесь или подозрительны. Они даже могут учуять признаки рака у людей. Как оказалось, собаки знают намного больше о наших эмоциях и здоровье, чем мы думаем.

1. Щедрый вы человек или нет.


Что наши меньшие друзья знают о нас


Собаки делают выводы о вас, основываясь на ваших действиях. Ученые из Миланского университета провели эксперимент, во время которого собаки наблюдали за людьми, которые делились едой с нищим, и теми, кто просили нищего уйти.

Позже, когда эти люди подзывали к себе собак, те в подавляющем числе случаев бежали к щедрым людям.

2. Когда вам кто-то не нравится.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Когда у вас есть негативные чувства к кому-то, собака чувствует изменения в дыхании, легкое напряжение в теле и даже может учуять феромоны, которые испускает ваше тело.

3. Где вы были.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Люди подобны губкам, а собаки улавливают летучие органические соединения от всего, чего вы касались и где проходили. Если вы, например, ходили в магазин, собака почует запах с полок, где лежало мясо и рыба, будет знать, какие продукты вы купили, и даже людей, рядом с которыми вы стояли в очереди. Собаки чуют запахи в 100 миллионов раз лучше, чем человек.

4. Есть ли у вас рак.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Некоторых собак обучают определять разные типы рака, вынюхивая химические вещества, которые выделяют раковые клетки.
В некоторых исследованиях, собаки на 88 процентов точно определяли рак груди и на 99 процентов точно определяли рак легких.

5. Когда вы идете домой.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Собаки усваивают ваш распорядок дня, и они приблизительно знают, в какое время ожидать вас дома каждый день. Но, даже если вы возвращаетесь домой не в обычное время, собака услышит звук машины, которая приближается к дому и будет прислушиваться к нему.

6. Если вы поссорились с супругом/ой.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Даже если вы не кричите в присутствии собаки, она замечает отрывистую интонацию вашего голоса, либо если никто из вас не разговаривает друг с другом, напряженность в позе либо то, как раздраженно вы ходите и открываете шкафчики. Некоторые даже могут приболеть, когда их хозяева ругаются.

7. Вам нужна защита.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Замечали ли вы, как ваш питомец сворачивается рядом с вами на кровати вместо своего привычного места, когда вашего супруга нет дома? Прижимается ли он ближе к ноге, когда вы идете по темному закоулку? Собаки чувствуют адреналин, который вырабатывает наше тело, когда мы напуганы, и они становятся более бдительными, когда кого-то из домашних нет дома.

8. Вы собираетесь в поездку.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Собаки не любят? когда их хозяева уезжают, и улавливают все признаки того, что надвигается поездка – когда вы достаете чемоданы из шкафов или раскладываете вещи на кровати. Некоторые питомцы начинают трястись и тяжело дышать из-за нарастания тревоги.

Чувствуете себя виноватым? Исследования показали, что прослушивание классической музыки могут успокоить собаку.

9. Любите ли вы его добрый щенячий взгляд.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Исследователи выяснили, что организм человека вырабатывает гормон окситоцин (тот же гормон, который выделяется, когда мы смотрим на ребенка) , когда он смотрит на собаку. Наверное, по этой причине собаки любят смотреть любящим взглядом на своего хозяина, когда хотят что-то получить – это срабатывает.

10. Каковы ваши намерения.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Собаки могут уловить практически неуловимые сигналы языка нашего тела – когда вы стреляете глазами или то, как вы беретесь за поводок. В одном исследовании собаки легко могли определить место, где была спрятана еда только по взгляду человека.

11. Когда вы не чувствуете себя хорошо.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Собак можно научить вынюхивать многие симптомы, начиная с падения уровня сахара в крови до мигрени. Некоторых собак учат предупреждать других о приближающемся приступе эпилепсии у пациентов. В одной Гавайской больнице собаки чувствовали инфекции мочевыводящих путей у парализованных пациентов, которые не могли сообщить о своих симптомах.

12. Когда болеет ваш ребенок.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Собаки знают, что дети являются самыми уязвимыми членами семьи. Так как они обладают сильным инстинктом защищать членов семьи, они могут охранять ребенка с особой тщательностью. Многие могут агрессивно лаять, когда кто-то приближается к коляске, и нужно быть особенно внимательным, когда кто-то играет с ребенком, когда собака находится рядом.

13. Когда вы не в настроении.


Что наши меньшие друзья знают о нас

Собаки – настоящие мастера в чтении жестов, мимики и эмоционального состояния. Одно исследование обнаружило, что собака может узнать, грустите ли вы, только по выражению вашего лица, даже если смотрят на фотографию или только на половину лица. Также они с большей вероятностью подойдут к тому, кто плачет, чем к тому, кто поет или разговаривает, что является признаком сопереживания.

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