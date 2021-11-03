Что наши меньшие друзья знают о нас

Как вы думаете, умеют ли собаки читать мысли? Они замечают, когда вам грустно, когда вы злитесь или подозрительны. Они даже могут учуять признаки рака у людей. Как оказалось, собаки знают намного больше о наших эмоциях и здоровье, чем мы думаем.



1. Щедрый вы человек или нет.

2. Когда вам кто-то не нравится.

3. Где вы были.

4. Есть ли у вас рак.

5. Когда вы идете домой.

6. Если вы поссорились с супругом/ой.

7. Вам нужна защита.

8. Вы собираетесь в поездку.

9. Любите ли вы его добрый щенячий взгляд.

10. Каковы ваши намерения.

11. Когда вы не чувствуете себя хорошо.

12. Когда болеет ваш ребенок.

13. Когда вы не в настроении.