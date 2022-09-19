Как нарезать овощи без проблем

Каждый раз, когда нужно нарезать овощи, сталкиваешься с одной и той же проблемой — «прилипанием» кусочков к лезвию. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь одним хитрым трюком.







Отрежьте кусочек скотча по размеру зубочистки. Приклейте зубочистку к скотчу.







А скотч с зубочисткой — на нож.







Теперь, когда вы будете нарезать овощи (огурцы, картошку, кабачки, лук и т. д.), они не прилипнут к лезвию ножа!







Подробнее о том, как и зачем приклеивать зубочистку к ножу, смотрите в видео ниже:



