Красивый коврик за один вечер

Даже не верится, что эти практичные и эффектные коврики сплетены из тряпья за один вечер,

и что сделать это под силу даже ребенку.

Если в вашем шкафу накопилось много хлама, пора дать ему вторую жизнь!

Это сможет сделать, даже ребенок!!!





Импровизированный ткацкий станок вы легко смастерите из рамы для картин. Коврик в точности повторит ее форму, а по размерам он будет немного меньше.





Понадобится также упаковка гвоздей. Лучше всего подойдут гвозди финишные оцинкованные диаметром 1,8 мм и длиной 5 см (50 мм). Этого хватит для рамки размером 35 на 25 см. Гвоздики набейте вдоль рамы на расстоянии примерно 1 см, отступив от углов около 3 см.





Количество гвоздей в каждом ряду должно быть нечетным.





Нарежьте ткань на длинные узкие полоски и сшейте их, так чтобы получилась лента длиной несколько метров (примите в расчет длину и ширину рамки и количество рядов в каждом слое настила).

СОВЕТ. В первый раз лучше взять трикотажную ткань, она хорошо тянется и с ней легче работать.



Для некоторых слоев вместо полосок из ткани можно использовать толстый шнур.

Натяните ленты на раму. Начните с поперечного настила. На конце одной из лент сделайте петлю и зацепите ее за второй от края гвоздик рамы с длинной стороны.

Протяните ее на противоположную сторону, зацепите за второй от края гвоздик с другой стороны, протяните обратно. Оберните вокруг свободного гвоздика, пропустив один, и протяните ленту на противоположную сторону. Заполнив всю раму, закрепите ее на последнем гвозде.



Точно также натяните продольный слой настила, используя гвозди с коротких сторон.



Выполните еще по одному настилу в каждом направлении. То есть если в первый раз вы начинали со второго гвоздя от края, начните с первого, и оборачивайте ленту вокруг тех гвоздей, которые вы пропустили в прошлый раз.





Скрепите слои. Для этого снимите ленту верхнего (продольного) настила с крайнего гвоздя, поднырните под самую нижнюю поперечную ленту и наденьте петлю обратно на гвоздь (поверх ленты второго поперечного настила). Закрепите таким же способом петли на каждом гвоздике. Ленты первого продольного настила (второй слой) сдвигайте так, чтобы они всегда находились между лентами верхнего слоя.





Теперь снимите ленту с противоположной стороны, пропустите ее между продольными рядами (подныривая под нижний и накрывая верхний) и наденьте петлю обратно на гвоздь. Протяните все оставшиеся ленты между перпендикулярными рядами в шахматном порядке. Как и в предыдущем шаге, не забывайте сдвигать ленты второго слоя.





Когда все переплетения выполнены, снимите коврик с рамы, провязывая крючком каждую петлю через предыдущую.





Готовый коврик используйте в прихожей, как подставку под горячее или в качестве подстилки для стульев и табуретов.