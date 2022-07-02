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26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть

Тот факт, что древние монументы, построенные сотни, а то и тысячи лет назад, все еще стоят, может показаться невероятным. Попасть в такое место — все равно что совершить путешествие во времени и увидеть, какой была жизнь здесь много-много лет назад. От римских купален в Британии до пещер Аджанты в Индии — мы собрали для вас 26 величественных древних развалин, которые обязательно стоит увидеть.




26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







1. Мачу-Пикчу в Перу датируется 15-16-м веком. Когда-то здесь было священное для всех инков религиозное место, пристанище инкских вождей. На территории Мачу-Пикчу находится более 150 каменных строений с более чем 3000 ступеней. Несмотря на колоссальные размеры, Мачу Пикчу обнаружили лишь в 1911 году. Долгие годы священный город был потерян, после того как испанские конкистадоры истребили цивилизацию инков.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины










2. Помпеи был процветающим древнеримским городом, расположенным неподалеку от современного Неаполя, но в 79 году н.э. после извержения вулкана Везувий город был погребен под пеплом. В результате извержения погибло 2000 человек, но сам город оставался нетронутым под слоями пепла вплоть до 1748 года, когда был обнаружен в результате раскопок.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







3. Ежегодно легендарный Стоунхендж привлекает более миллиона туристов.
Это всемирно известное мегалитическое сооружение представляет собой около сотни таинственных валунов, стоящих в кругу. Согласно последним исследованиям на основе радиоуглеродного анализа, наши предки из неолита возводили этот загадочный памятник около 1500 лет.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







4. Священное место Чичен-Ица в мексиканском городе Тинум обладает богатой 1000-летней историей и титулом одного из главных центров древних майя на полуострове Юкатан. Первое человеческое поселение на этом месте датируется 415-455 гг. н.э.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







5. Ангкор в Сиемреапе, Камбоджа, занимает больше территории, чем все пять районов Нью-Йорка (более 600 квадратных километров). В 9-15-м веках здесь находились многочисленные столицы Кхмерской империи. Храм 12-го века Ангкор-Ват — один из самых почитаемых в Камбодже. Он даже присутствует на флаге страны.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







6. Место, где проводились знаменитые гладиаторские бои, — римский Колизей — было построено императором Веспасианом в 70-72 гг. н.э. в качестве подарка римскому народу, жаждавшему «хлеба и зрелищ».

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







7. Хотя первые человеческие поселения на территории греческого города Микены датируются началом и серединой бронзового века, конкретно этот дворец был построен в 14-м веке. В гробницах Микен было найдено множество артефактов и произведений искусства.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







8. В 3700 км от западного побережья Чили располагается остров Пасхи, где рядом с вулканом Рано-Рараку находятся таинственные истуканы моаи. Они представляют собой 900 каменных статуй, по 13 тонн каждая, разбросанных по всему острову. Цель их создания до сих пор неизвестна.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







9. В сказочном городе Каппадокия в современной Турции когда-то базировалась империя хеттов. При этом история этого региона уходит корнями в 6-й век до н.э. Уникальные светлые столбы Каппадокии служили фундаментами как для жилых домов, так и для храмов.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







10. Между Красным и Мертвым морями в Иордании находится Петра, которая в доисторические времена соединяла Аравию, Египет и Сирию-Финикию. Окруженный горами и вырезанный в изумительной красной скале, этот древний город поистине уникален.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







11. Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Великобритании — римские купальни в английском городе Бат. Бани были неотъемлемой частью ежедневного ритуала купания древних римлян. Помимо визита в купальни, туристы могут совершить тур по туннелям, проложенным под ними.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







12. В разные эпохи в турецком городе Эфес находилось несколько империй — греческая, персидская, римская, византийская и османская. В период его расцвета во 2-м веке н.э. в городе жило почти 300 000 человек Сегодня все еще можно увидеть несколько колонн, оставшихся от храма богини Артемиды — одного из семи древнейших чудес света.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







13. Тридцать четыре монастыря и храма, встроенные в стену базальтовой скалы, составляют пещеры Эллора в индийском штате Махараштра. Этот внушительный храмовый комплекс датируется 600-1000 гг. н.э. и является священным местом для людей, исповедующих буддизм, индуизм и джайнизм.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







14. Недалеко от Мехико находится священный город Теотиуакан, в котором располагаются колоссальные монументы, такие как храм Кетцалькоатля и пирамиды Солнца и Луны. Неудивительно, что название города переводится как «место, где создавались боги».

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







15. Три пирамиды Гизы, стоящие на берегу Нила в Северном Египте, названы в честь трех фараонов, ради которых их и строили: Хеопс, Хафра и Менкаура. Пирамиды датируются 4-й династией (около 2575-2465 гг. до н.э.).

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







16. В самом начале, в 7-м веке до н.э., на территории комплекса, который сейчас известен как Римский форум, располагалось этрусское кладбище. В итоге это место стало общественным, коммерческим и политическим центром Римской империи.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







17. Буддистские памятники в пещерах Аджанты в индийском штате Махараштра были сооружены в 1-2-м веке до н.э. Всего здесь 29 пещер, в пяти из них располагались храмы, а в 24 — монастыри.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







18. Одни из самых хорошо сохранившихся скальных поселений в США находятся в национальном парке Месса-Верде в штате Колорадо. В 600-1300 гг. н.э. здесь жило племя индейцев пуэбло.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







19. Комплекс храмов Лунмэнь находится в китайской провинции Хэнань и включает в себя свыше 2300 пещер и ниш, вырезанных в известняковых скалах, протяженностью более километра. Статуи в пещерах и надписи на них составляют крупнейшую коллекцию произведений искусства времен династий Вэй и Тан.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







20. Город-храм Баган в Мьянме занимает целый 41 кв. км и включает в себя около 2000 памятников. В 9-м веке Баган служил центральным местом в Бирме, которую царь Аноратха объединил с помощью буддизма традиции тхеравада.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







21. Вал Адриана — оборонительное укрепление, которое является самым крупным на территории Великобритании строением, оставшимся от древних римлян. Стена тянется на 128 км и в некоторых местах достигает высоты в 6 метров. Ее построили 1500 рабочих всего за шесть лет — невероятное инженерное достижение.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







22. В Тулуме, расположенном на полуострове Юкатан в Мексике, есть не только восхитительные пляжи, места для сноркелинга и дайвинга, но также и внушительные руины древних майя, датирующиеся 564 годом н.э. На юкатекском языке «тулум» означает «стена» — когда-то это поселение было окружено огромной баррикадой.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







23. В Центральной Яве, Индонезия, находится буддистский храм Боробудур, сооруженный в 8-9-м веках. Храмовый комплекс был построен в три яруса и включает в себя 72 буддистские статуи.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







24. Великая Китайская стена определенно заслуживает своего названия. Строительство стены началось в 3-м веке до н.э., но самая известная и хорошо сохранившаяся ее часть была сооружена в период с 14 по 17-й век н.э. Стена защищала Китайскую империю от чужеземных захватчиков.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







25. Расположенный на берегу Тунисского залива Карфаген был заложен в 9-м веке до н.э. Здесь зародилась и процветала успешная торговая империя и цивилизация, пока в 146 году до н.э. ее не уничтожили римляне. Тогда на руинах первого Карфагена был построен новый.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины







26. Дворец Диоклетиана был построен между 3-м и 4-м веками до н.э. в городе Сплит, на территории современной Хорватии. Руины дворца до сих пор можно обнаружить по всей центральной части города.

26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть архитектура, история, руины



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