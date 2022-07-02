26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть

Тот факт, что древние монументы, построенные сотни, а то и тысячи лет назад, все еще стоят, может показаться невероятным. Попасть в такое место — все равно что совершить путешествие во времени и увидеть, какой была жизнь здесь много-много лет назад. От римских купален в Британии до пещер Аджанты в Индии — мы собрали для вас 26 величественных древних развалин, которые обязательно стоит увидеть.









1. Мачу-Пикчу в Перу датируется 15-16-м веком. Когда-то здесь было священное для всех инков религиозное место, пристанище инкских вождей. На территории Мачу-Пикчу находится более 150 каменных строений с более чем 3000 ступеней. Несмотря на колоссальные размеры, Мачу Пикчу обнаружили лишь в 1911 году. Долгие годы священный город был потерян, после того как испанские конкистадоры истребили цивилизацию инков.







1. Мачу-Пикчу в Перу датируется 15-16-м веком. Когда-то здесь было священное для всех инков религиозное место, пристанище инкских вождей. На территории Мачу-Пикчу находится более 150 каменных строений с более чем 3000 ступеней. Несмотря на колоссальные размеры, Мачу Пикчу обнаружили лишь в 1911 году. Долгие годы священный город был потерян, после того как испанские конкистадоры истребили цивилизацию инков.









2. Помпеи был процветающим древнеримским городом, расположенным неподалеку от современного Неаполя, но в 79 году н.э. после извержения вулкана Везувий город был погребен под пеплом. В результате извержения погибло 2000 человек, но сам город оставался нетронутым под слоями пепла вплоть до 1748 года, когда был обнаружен в результате раскопок.







2. Помпеи был процветающим древнеримским городом, расположенным неподалеку от современного Неаполя, но в 79 году н.э. после извержения вулкана Везувий город был погребен под пеплом. В результате извержения погибло 2000 человек, но сам город оставался нетронутым под слоями пепла вплоть до 1748 года, когда был обнаружен в результате раскопок.









3. Ежегодно легендарный Стоунхендж привлекает более миллиона туристов. Это всемирно известное мегалитическое сооружение представляет собой около сотни таинственных валунов, стоящих в кругу. Согласно последним исследованиям на основе радиоуглеродного анализа, наши предки из неолита возводили этот загадочный памятник около 1500 лет.







3. Ежегодно легендарный Стоунхендж привлекает более миллиона туристов.Это всемирно известное мегалитическое сооружение представляет собой около сотни таинственных валунов, стоящих в кругу. Согласно последним исследованиям на основе радиоуглеродного анализа, наши предки из неолита возводили этот загадочный памятник около 1500 лет.









4. Священное место Чичен-Ица в мексиканском городе Тинум обладает богатой 1000-летней историей и титулом одного из главных центров древних майя на полуострове Юкатан. Первое человеческое поселение на этом месте датируется 415-455 гг. н.э.







4. Священное место Чичен-Ица в мексиканском городе Тинум обладает богатой 1000-летней историей и титулом одного из главных центров древних майя на полуострове Юкатан. Первое человеческое поселение на этом месте датируется 415-455 гг. н.э.









5. Ангкор в Сиемреапе, Камбоджа, занимает больше территории, чем все пять районов Нью-Йорка (более 600 квадратных километров). В 9-15-м веках здесь находились многочисленные столицы Кхмерской империи. Храм 12-го века Ангкор-Ват — один из самых почитаемых в Камбодже. Он даже присутствует на флаге страны.







5. Ангкор в Сиемреапе, Камбоджа, занимает больше территории, чем все пять районов Нью-Йорка (более 600 квадратных километров). В 9-15-м веках здесь находились многочисленные столицы Кхмерской империи. Храм 12-го века Ангкор-Ват — один из самых почитаемых в Камбодже. Он даже присутствует на флаге страны.









6. Место, где проводились знаменитые гладиаторские бои, — римский Колизей — было построено императором Веспасианом в 70-72 гг. н.э. в качестве подарка римскому народу, жаждавшему «хлеба и зрелищ».







6. Место, где проводились знаменитые гладиаторские бои, — римский Колизей — было построено императором Веспасианом в 70-72 гг. н.э. в качестве подарка римскому народу, жаждавшему «хлеба и зрелищ».









7. Хотя первые человеческие поселения на территории греческого города Микены датируются началом и серединой бронзового века, конкретно этот дворец был построен в 14-м веке. В гробницах Микен было найдено множество артефактов и произведений искусства.







7. Хотя первые человеческие поселения на территории греческого города Микены датируются началом и серединой бронзового века, конкретно этот дворец был построен в 14-м веке. В гробницах Микен было найдено множество артефактов и произведений искусства.









8. В 3700 км от западного побережья Чили располагается остров Пасхи, где рядом с вулканом Рано-Рараку находятся таинственные истуканы моаи. Они представляют собой 900 каменных статуй, по 13 тонн каждая, разбросанных по всему острову. Цель их создания до сих пор неизвестна.







8. В 3700 км от западного побережья Чили располагается остров Пасхи, где рядом с вулканом Рано-Рараку находятся таинственные истуканы моаи. Они представляют собой 900 каменных статуй, по 13 тонн каждая, разбросанных по всему острову. Цель их создания до сих пор неизвестна.









9. В сказочном городе Каппадокия в современной Турции когда-то базировалась империя хеттов. При этом история этого региона уходит корнями в 6-й век до н.э. Уникальные светлые столбы Каппадокии служили фундаментами как для жилых домов, так и для храмов.







9. В сказочном городе Каппадокия в современной Турции когда-то базировалась империя хеттов. При этом история этого региона уходит корнями в 6-й век до н.э. Уникальные светлые столбы Каппадокии служили фундаментами как для жилых домов, так и для храмов.









10. Между Красным и Мертвым морями в Иордании находится Петра, которая в доисторические времена соединяла Аравию, Египет и Сирию-Финикию. Окруженный горами и вырезанный в изумительной красной скале, этот древний город поистине уникален.







10. Между Красным и Мертвым морями в Иордании находится Петра, которая в доисторические времена соединяла Аравию, Египет и Сирию-Финикию. Окруженный горами и вырезанный в изумительной красной скале, этот древний город поистине уникален.









11. Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Великобритании — римские купальни в английском городе Бат. Бани были неотъемлемой частью ежедневного ритуала купания древних римлян. Помимо визита в купальни, туристы могут совершить тур по туннелям, проложенным под ними.







11. Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Великобритании — римские купальни в английском городе Бат. Бани были неотъемлемой частью ежедневного ритуала купания древних римлян. Помимо визита в купальни, туристы могут совершить тур по туннелям, проложенным под ними.









12. В разные эпохи в турецком городе Эфес находилось несколько империй — греческая, персидская, римская, византийская и османская. В период его расцвета во 2-м веке н.э. в городе жило почти 300 000 человек Сегодня все еще можно увидеть несколько колонн, оставшихся от храма богини Артемиды — одного из семи древнейших чудес света.







12. В разные эпохи в турецком городе Эфес находилось несколько империй — греческая, персидская, римская, византийская и османская. В период его расцвета во 2-м веке н.э. в городе жило почти 300 000 человек Сегодня все еще можно увидеть несколько колонн, оставшихся от храма богини Артемиды — одного из семи древнейших чудес света.









13. Тридцать четыре монастыря и храма, встроенные в стену базальтовой скалы, составляют пещеры Эллора в индийском штате Махараштра. Этот внушительный храмовый комплекс датируется 600-1000 гг. н.э. и является священным местом для людей, исповедующих буддизм, индуизм и джайнизм.







13. Тридцать четыре монастыря и храма, встроенные в стену базальтовой скалы, составляют пещеры Эллора в индийском штате Махараштра. Этот внушительный храмовый комплекс датируется 600-1000 гг. н.э. и является священным местом для людей, исповедующих буддизм, индуизм и джайнизм.









14. Недалеко от Мехико находится священный город Теотиуакан, в котором располагаются колоссальные монументы, такие как храм Кетцалькоатля и пирамиды Солнца и Луны. Неудивительно, что название города переводится как «место, где создавались боги».







14. Недалеко от Мехико находится священный город Теотиуакан, в котором располагаются колоссальные монументы, такие как храм Кетцалькоатля и пирамиды Солнца и Луны. Неудивительно, что название города переводится как «место, где создавались боги».









15. Три пирамиды Гизы, стоящие на берегу Нила в Северном Египте, названы в честь трех фараонов, ради которых их и строили: Хеопс, Хафра и Менкаура. Пирамиды датируются 4-й династией (около 2575-2465 гг. до н.э.).







15. Три пирамиды Гизы, стоящие на берегу Нила в Северном Египте, названы в честь трех фараонов, ради которых их и строили: Хеопс, Хафра и Менкаура. Пирамиды датируются 4-й династией (около 2575-2465 гг. до н.э.).









16. В самом начале, в 7-м веке до н.э., на территории комплекса, который сейчас известен как Римский форум, располагалось этрусское кладбище. В итоге это место стало общественным, коммерческим и политическим центром Римской империи.







16. В самом начале, в 7-м веке до н.э., на территории комплекса, который сейчас известен как Римский форум, располагалось этрусское кладбище. В итоге это место стало общественным, коммерческим и политическим центром Римской империи.









17. Буддистские памятники в пещерах Аджанты в индийском штате Махараштра были сооружены в 1-2-м веке до н.э. Всего здесь 29 пещер, в пяти из них располагались храмы, а в 24 — монастыри.







17. Буддистские памятники в пещерах Аджанты в индийском штате Махараштра были сооружены в 1-2-м веке до н.э. Всего здесь 29 пещер, в пяти из них располагались храмы, а в 24 — монастыри.









18. Одни из самых хорошо сохранившихся скальных поселений в США находятся в национальном парке Месса-Верде в штате Колорадо. В 600-1300 гг. н.э. здесь жило племя индейцев пуэбло.







18. Одни из самых хорошо сохранившихся скальных поселений в США находятся в национальном парке Месса-Верде в штате Колорадо. В 600-1300 гг. н.э. здесь жило племя индейцев пуэбло.









19. Комплекс храмов Лунмэнь находится в китайской провинции Хэнань и включает в себя свыше 2300 пещер и ниш, вырезанных в известняковых скалах, протяженностью более километра. Статуи в пещерах и надписи на них составляют крупнейшую коллекцию произведений искусства времен династий Вэй и Тан.







19. Комплекс храмов Лунмэнь находится в китайской провинции Хэнань и включает в себя свыше 2300 пещер и ниш, вырезанных в известняковых скалах, протяженностью более километра. Статуи в пещерах и надписи на них составляют крупнейшую коллекцию произведений искусства времен династий Вэй и Тан.









20. Город-храм Баган в Мьянме занимает целый 41 кв. км и включает в себя около 2000 памятников. В 9-м веке Баган служил центральным местом в Бирме, которую царь Аноратха объединил с помощью буддизма традиции тхеравада.







20. Город-храм Баган в Мьянме занимает целый 41 кв. км и включает в себя около 2000 памятников. В 9-м веке Баган служил центральным местом в Бирме, которую царь Аноратха объединил с помощью буддизма традиции тхеравада.









21. Вал Адриана — оборонительное укрепление, которое является самым крупным на территории Великобритании строением, оставшимся от древних римлян. Стена тянется на 128 км и в некоторых местах достигает высоты в 6 метров. Ее построили 1500 рабочих всего за шесть лет — невероятное инженерное достижение.







21. Вал Адриана — оборонительное укрепление, которое является самым крупным на территории Великобритании строением, оставшимся от древних римлян. Стена тянется на 128 км и в некоторых местах достигает высоты в 6 метров. Ее построили 1500 рабочих всего за шесть лет — невероятное инженерное достижение.









22. В Тулуме, расположенном на полуострове Юкатан в Мексике, есть не только восхитительные пляжи, места для сноркелинга и дайвинга, но также и внушительные руины древних майя, датирующиеся 564 годом н.э. На юкатекском языке «тулум» означает «стена» — когда-то это поселение было окружено огромной баррикадой.







22. В Тулуме, расположенном на полуострове Юкатан в Мексике, есть не только восхитительные пляжи, места для сноркелинга и дайвинга, но также и внушительные руины древних майя, датирующиеся 564 годом н.э. На юкатекском языке «тулум» означает «стена» — когда-то это поселение было окружено огромной баррикадой.









23. В Центральной Яве, Индонезия, находится буддистский храм Боробудур, сооруженный в 8-9-м веках. Храмовый комплекс был построен в три яруса и включает в себя 72 буддистские статуи.







23. В Центральной Яве, Индонезия, находится буддистский храм Боробудур, сооруженный в 8-9-м веках. Храмовый комплекс был построен в три яруса и включает в себя 72 буддистские статуи.









24. Великая Китайская стена определенно заслуживает своего названия. Строительство стены началось в 3-м веке до н.э., но самая известная и хорошо сохранившаяся ее часть была сооружена в период с 14 по 17-й век н.э. Стена защищала Китайскую империю от чужеземных захватчиков.







24. Великая Китайская стена определенно заслуживает своего названия. Строительство стены началось в 3-м веке до н.э., но самая известная и хорошо сохранившаяся ее часть была сооружена в период с 14 по 17-й век н.э. Стена защищала Китайскую империю от чужеземных захватчиков.









25. Расположенный на берегу Тунисского залива Карфаген был заложен в 9-м веке до н.э. Здесь зародилась и процветала успешная торговая империя и цивилизация, пока в 146 году до н.э. ее не уничтожили римляне. Тогда на руинах первого Карфагена был построен новый.







25. Расположенный на берегу Тунисского залива Карфаген был заложен в 9-м веке до н.э. Здесь зародилась и процветала успешная торговая империя и цивилизация, пока в 146 году до н.э. ее не уничтожили римляне. Тогда на руинах первого Карфагена был построен новый.

