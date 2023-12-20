Неожиданные факты про человеческий рот

Среди всех частей человеческого тела, рот, наверное, является одной из самых удивительных и непознанных. Какие ещё неизвестные нам тайны хранят в себе наши зубы, дёсны, язык и слюни? Предлагаем вам узнать десять интригующих фактов про человеческий рот, которые, возможно, вас удивят.



10. Слюна может переварить часть нас

9. Зубы состоят из самого прочного вещества в нашем организме

8. Язык представляет собой сложное соединение четырёх мышц

7. Рот является практически одним целым с глазами и носом

6. Слюна — это фактически отфильтрованная кровь

5. Язык покрыт тысячами вкусовых сосочков

4. Теперь существует и пятый вкус

3. Вкусовое ощущение вовлекает в себя запах

2. Рот является одной из самых грязных частей тела

1. Рот главным образом состоит из мышц