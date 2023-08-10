10 странных, но полезных бытовых лайфхаков

Если женщина работает и занимается воспитанием детей, она не может себе позволить тратить много времени на стирку, уборку, готовку и прочие бытовые дела, попросту потому что его у нее нет. В этой ситуации очень сильно выручают различные лайфхаки для облегчения домашней рутины.







В этой статье делимся некоторыми из них.



Лайфхак 1: Исправьте заевшую молнию шампунем

Лайфхак 2: Сделайте красивую глазурь с помощью фена

Лайфхак 3: Очистите плоды дрелью

Лайфхак 4: Продлите жизнь цветов содой

Лайфхак 5: Раскройте вкус вина блендером

Лайфхак 6: Заморозьте лук, чтобы не плакать

Лайфхак 7: Постирайте вещи вместе с бигуди

Лайфхак 8: «Почините» скрипящие полы мылом

Лайфхак 9: Используйте газету для сохранения тепла

Лайфхак 10: Отмойте пятна газировкой

Капните на молнию немного шампуня.Вы можете не любить различные маски для волос, ни видеть смысла в использовании бальзамов и кондиционеров, но шампунь точно найдется на вашей полке. Кстати, а вы знали, что с его помощью не только можно очистить локоны от загрязнений, сделать их блестящими и шелковистыми, но также решить некоторые бытовые проблемы?Яркий тому пример – заедающая молния. Если вы столкнулись с упрямой фурнитурой на куртке, ботинках, платье или джинсах, просто капните на нее небольшое количество шампуня. В той ситуации он срабатывает в качестве отличной смазки и возвращает молнию к работе.Горячая температура превратит сахарную пудру в глазурь.Иногда приготовление красивой и вкусной глазури занимает гораздо больше времени, чем самого пирога, который вы хотите ею украсить. К счастью, есть простая и быстрая хитрость, которая позволяет приготовить идеальную глазурь за считанные минуты. Под рукой нужно иметь только…фен.Да, вы все правильно поняли. Посыпьте выпечку сахарной пудрой, а затем поднесите к ней включенный фен. От воздействия высокой температуры пудра плавится и создает красивую сладкую корочку, которая идеально дополняет пирог.Одно из главных преимуществ такого способа состоит в том, что для его воплощения не нужна никакая посуда, поэтому даже пачкать ничего не придется!Нужно одновременно держать дрель и овощечистку.Данная хитрость вызывает еще больше недоумения, чем предыдущая, но на ее эффективность это никак не влияет. Если вам нужно очистить большое количество плодов, например, для яблочного варенья, «насадите» на сверло плод в кожуре, а затем, удерживая рядом овощечистку, включите дрель. Шкурка исчезнет с яблока за считанные секунды – вы и глазом моргнуть не успеете!Однако будьте готовы к тому, что в одиночку воспользоваться этим лайфхаком вряд ли получится, ведь одновременно держать дрель и овощечистку совсем непросто. Позовите на помощь маму, свекровь или супруга – так дело пойдет гораздо быстрее.В вазу с водой нужно добавить немного соды.Цветы считаются самым универсальным подарком, который принято дарить практически на все праздники. А когда букет вручают просто так, без повода, становится приятно вдвойне. Единственный недостаток презента состоит в его недолговечности. В зависимости от сорта цветов, они могут простоять в вазе от двух-трех дней до недели, но обычно это их максимум. Если только не добавить в воду секретный ингредиент.Мы говорим про старую добрую соду, которая является палочкой-выручалочкой во многих бытовых делах. Подрежьте стебли цветов и поставьте их в вазу с водой, в которую предварительно добавили чайную ложку соды. Щелочь сможет обеззаразить воду и букет простоит свежим гораздо дольше.Взбейте вино в чаше блендераДалеко не все знают, что вино не следует сразу разливать по бокалам – для начала ему нужно помочь раскрыть свой вкус и аромат, насытив кислородом. Профессиональные сомелье делают это, слегка вращая бокал с алкоголем, но у них есть особые навыки. Мы же предлагаем воспользоваться более простым и «приземленным» способом, доступным всем.Все, что нужно сделать – налить вино в чашу блендера и немного «взбить» его (20-30 секунд будет вполне достаточно). После такой аэрации даже недорогой напиток будет звучать абсолютно по-другому. Его вкус станет гораздо ярче, глубже и насыщеннее, а приятный аромат разойдется по всей квартире.Положите лук в морозилку на 15 минут.Лук является тем самым овощем, без которого сложно представить большинство блюд, но который доставляет массу неудобств. Он невыносимо жжет глаза в процессе нарезки и вызывает непрошенные слезы, поэтому хозяйки не устают придумывать все новые способы по нейтрализации вредных свойств лука.Одним из самых эффективных является его заморозка. Благодаря воздействию низких температур, продукт перестает выделать вещества, раздражающие слизистую, и вы можете спокойно заниматься нарезкой. Поэтому в самом начале приготовления блюда отправьте лук в морозилку на 15-20 минут, а уже потом приступайте к его шинковке. И никаких слез!Бигуди соберут шерсть с одежды.Если у вас есть домашние животные, то наверняка проблема с шерстью на одежде хорошо вам знакомом. Даже если коты и собаки не линяют, все равно время от времени приходится очищать вещи с помощью липкого ролика. Конечно, можно забыть о проблеме, оставив в квартире только рыбок, но есть и менее радикальный вариант.Во время стирки кладите в барабан с одеждой бигуди, предназначенные для завивки волос. Они соберут на себя даже самые маленькие ворсинки, и после того, как вы достанете вещи из стиральной машины, на них не останется даже следа от шерсти.Нужно натереть половицы мылом.Обычно, скрипящие полы являются проблемой дачи, но городская квартира также может страдать от них, особенно, если вы живете в хрущевке или сталинке. Днем скрип очень сильно раздражает, а ночью не дает уснуть, если кто-то из домашних ложится спать позже остальных.Конечно, в идеале необходимо отложить деньги на ремонт полов, чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме. Однако это недешевое удовольствие, которое доступно далеко не всем. Если ремонт пока не входит в ваши планы, попробуйте воспользоваться следующим лайфхаком: протрите края половиц кусочком мыла, а затем пройдитесь сухой тряпкой, чтобы мыльный слой стал незаметным.Такая простая хитрость позволит существенно уменьшить скрип полов, а иногда и полностью устранить его. Теперь вы будете чувствовать себя комфортно в собственной квартире и не станете ругаться с членами семьи из-за того, что они мешают вам спать.Газета сохранит блюда горячими.На стол всегда хочется подавать блюда с пылу с жару, чтобы их вкус оценили по достоинству. Однако гости и члены семьи часто приходят позже заявленного времени, из-за чего приходится все разогревать. Если вам надоело выполнять дополнительную работу или выслушивать, что свежая горячей еда была бы гораздо вкуснее, чем разогретая, используйте следующую хитрость. Оборачивайте кастрюлю или сковороду с блюдом несколькими слоями обычной газеты. Листы будут работать почти как термосумка, и еда останется горячей до прихода гостей.Кока-кола выведет жирные пятна.Что только не используют для выведения пятен с одежды: и уксус, и соду, и перекись водорода, и лимонный сок. Но больше всего удивляет, когда хозяйки наливают в отсек для стирального порошка кока-колу. Оказывается, всеми любимый газированный напиток отлично проявляет себя в нейтрализации загрязнений – с его помощью легко получается вывести жирные пятна. Понадобится примерно 100 миллилитров кока-колы, которую нужно будет смешать с порошком.Кстати, газировка не только поможет устранить загрязненные участки на одежде, но также очистит стиральную машину. Дело в том, что в ее состав входит фосфорная кислота, которая разъедает известковый налет и ржавчину. Вот так получится одним махом убить сразу двух зайцев!