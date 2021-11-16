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  • Murad Saparov
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7 городов мира, где буквально нечем дышать

Загрязнение воздуха убивает почти 3,3 миллиона человек в год. Ученые утверждают, что уже к 2050 году это число удвоится. Выводы делаются из расчета количества содержания в воздухе твердых частиц материи, сокращенно — ТЧ 2,5. Цифра здесь обозначает диаметр частицы в микронах. Эти частицы содержатся в саже, дыме и выхлопных газах, вызывая долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как астма и хронические заболевания легких.

К сожалению, уровень загрязнения воздуха на сегодня все еще мало волнует правительства большинства стран на карте мира. Продолжительность жизни в некоторых городах снижается из года в год — но местному населению, обычно, просто некуда уезжать. Сегодня в лидерах “воздушного антирейтинга” находятся эти 7 городов мира, где дышать в буквальном смысле почти нечем.

7 городов мира, где буквально нечем дышать

Лакхнау


Индия

Лакхнау, городок в северной Индии, начинает наш список. Люди здесь дышат ужасной смесью выхлопных газов и заводскими отходами. Огромное количество транспортных средств, практически никак не регулируемых законом, усугубляет проблему.

7 городов мира, где буквально нечем дышать

Хорремабад


Иран

Один из самых густонаселенных городов Ирана, Хорремабад является центром сельского хозяйства для всей страны. Вероятно, это и есть основная причина, по которой эксперты находят местный воздух практически непригодным для дыхания. Уровень смертности здесь почти в 3,5 раза выше чем средний по стране.

7 городов мира, где буквально нечем дышать

Равалпинди


Пакистан

Равалпинди город-побратим столицы Пакистана Исламабада. Отсутствие внятной системы общественного транспорта привело к коллапсу производства и эксплуатации частных автомобилей.
В результате, количество выхлопных газов здесь выходит за все разумные пределы. Впрочем, уже в конце этого года правительство страны собирается начать постройку метрополитена, что должно хоть как-то решить проблему.

7 городов мира, где буквально нечем дышать

Райпур


Индия

Этот город расположен в центральной Индии: он не так велик, как предыдущие полисы из нашего списка, но уровень загрязнения воздуха здесь зашкаливает. Виной тому исследователи видят сразу несколько градообразующих предприятий по производству стали и алюминия.

7 городов мира, где буквально нечем дышать

Гвалиор


Индия

Обилие индийских городов в этом листинге должно насторожить любителей здорового отдыха в этом регионе. Гвалиор загрязнен так, что отсюда всеми силами пытаются сбежать даже местные жители. Правительство страны не предпринимает никаких мер к улучшению обстановки.

7 городов мира, где буквально нечем дышать

Патна


Индия

Патна, второй по величине город в восточной части Индии, является одним из основных сельскохозяйственных центров страны. Нерациональное использование электроэнергии, обилие частного транспорта и количество производств на переферии делают воздух Патны почти непригодным к дыханию.

7 городов мира, где буквально нечем дышать

Пекин


Китай

И завершает наш список величественный Пекин. Эта фотография была сделана в феврале прошлого года — и большую часть времени, воздух здесь выглядит именно так.

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