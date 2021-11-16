7 городов мира, где буквально нечем дышать

Загрязнение воздуха убивает почти 3,3 миллиона человек в год. Ученые утверждают, что уже к 2050 году это число удвоится. Выводы делаются из расчета количества содержания в воздухе твердых частиц материи, сокращенно — ТЧ 2,5. Цифра здесь обозначает диаметр частицы в микронах. Эти частицы содержатся в саже, дыме и выхлопных газах, вызывая долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как астма и хронические заболевания легких.



К сожалению, уровень загрязнения воздуха на сегодня все еще мало волнует правительства большинства стран на карте мира. Продолжительность жизни в некоторых городах снижается из года в год — но местному населению, обычно, просто некуда уезжать. Сегодня в лидерах “воздушного антирейтинга” находятся эти 7 городов мира, где дышать в буквальном смысле почти нечем.









Лакхнау

Хорремабад

Равалпинди

Райпур

Гвалиор

Патна

Пекин