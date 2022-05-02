Истинный голос: как услышать свой настоящий тембр голоса (без диктофона)

А вы знаете, как звучит ваш голос на самом деле?
А вам знакомо то чувство, когда слышишь свой голос в записи, и не знаешь, смеяться или плакать? В голове крутится только одна мысль: «не может быть, мой голос звучит совсем иначе!». Не переживайте, это знакомо каждому. Хорошая новость: голос в записи зачастую искажён. Особенно, на диктофоне. Плохая новость: даже это искажение куда ближе к вашему «истинному» голосу, чем то, как вы его себе представляете. Так как же услышать свой настоящий тембр? Есть один простой способ.
То неловкое чувство, когда услышал свой голос в записи
С «эффектом диктофона» хотя бы раз сталкивался каждый. Услышать свой голос со стороны – опыт забавный, но смущающий. А порой и вовсе шокирующий. Ведь он такой…другой. Но дело в том, что ежедневно в разговоре с близкими мы слышим не совсем «свой» голос. А его искажение, которое получается, когда звуковые волны из гортани проходят через жидкость, заполняющую наши внутренние органы. Например, через жидкость внутреннего уха и воздух среднего. Немало преград, правда? А вот окружающие или техника фиксируют вибрации, которые исходят из гортани и распространяются по воздуху. Без всяких лишних барьеров. А потом «наш» голос, который слышим мы сами и «наш» же голос, который воспринимают другие – две большие разницы.
«Экраны», которые помогут услышать свой настоящий голос
С технической стороной немного разобрались. Так как же услышать свой «истинный» голос, не прибегая к записи? Ведь помехи и технические неточности тоже никто не отменял. Есть один способ, который давно используют педагоги по вокалу. Нужно всего лишь приложить к каждому уху тонкую папку, журнал или другой «экран» (как на фото) и поговорить или спеть что-нибудь. Теперь вы услышите то самое «отражение», которое ежедневно слышат ваши собеседники. Не нравится? Это только от новизны. Ничего, привыкнете.
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