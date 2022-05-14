«На недельку до второго»: или 5 устройств для комфортного пикника

Самые полезные приспособления для туристов.
Уже очень скоро закончится зима и начнется весенне-летний период – лучшее время для любителей пикников и походов на природу. Устройства, которые представлены в нашем обзоре, помогут любителям загородного отдыха встретить быть к началу сегодня во всеоружии.
1.Жаровня Höfats CUBE
Жаровня-мангал-кресло.
Иногда универсализм вещей достигает абсурда. Впрочем, даже тогда эти вещи вовсе не становятся хуже. В Германии, например, группы энтузиастов создала для любителей пикников жаровню Höfats CUBE. В действительности Höfats CUBE может быть жаровней, мангалом и даже креслом! Сделана жаровня из нержавеющей стали и вести 3 кг, ее габариты 42 х 42 х 3 см.
2. Мачете Shaped Spatula
Мачете можно резать, рубить, открывать бутылки, использовать в качестве лопаточки для жарки.
Еще один пример безумно универсальной вещи – это Machete-Shaped Spatula. Кто-бы мог подумать, но этим мачете можно делать множество вещей. Во-первых, им можно резать и рубить, что, конечно же, очевидно. Во-вторых, у рукоятки мачете есть открывалка для бутылок. Наконец изогнутое лезвие Machete-Shaped Spatula позволяет использовать его в качестве лопаточки для жарки.
3. Плита Solsource Solar Cooker
Солнечная плита.
Отправившись в поход есть возможность приготовить еду не разводя огонь в принципе. Помочь в этом может Solsource Solar Cooker. И как можно догадаться из названия – это солнечная плита, которая готовит еду за счет отражения солнечных лучей, при помощи специальной зеркальной поверхности. Само собой для этого агрегата нужно солнца, да и места в разложенном виде он занимает не мало.
4. Яма для костра Hole Fire Pit
Металлический обод для костровой ямы.
Очень важно отправившись на отдых, особенно летом, не сжечь своим костром половину леса и пару деревень вокруг. Помочь защитить жизни, имущество и природу может Hole Fire Pit. Что это такое? Все очень просто, это металлический «обод» для костровой ямы, который не позволит пожару случиться.
Безопасная костровая яма.
Вещь простая, невероятно полезная и даже удобная. Самое главное – многоразовая, с ручками для переноски.
5. Smokerin Smoker Set
Комплект кухонных инструментов для готовке мяса на гриле.
Другая невероятно полезная вещь, которая поможет в готовке мяса на гриле. Называется Smokerin Smoker Set и включает в себя целый комплект кухонных инструментов. Также позволит придать мясу уникальный вкус.
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