Как правильно пользоваться порошком для стиральной машины

Со стиральной машинкой, как и с любой другой техникой, следует правильно обращаться: тогда она прослужит долгие годы без ремонта.

Одной из популярных ошибок, которую допускают хозяева, является неправильное использование порошка или гелей для стирки. Это, в свою очередь, приводит к образованию большого количества пены, которая не только лезет наружу, но и попадает на внутренние детали машинки, выводя их из строя. Не допускайте распространённые ошибки!







Куда засыпать порошок?



В современных машинах есть порошкоприёмник с 3 классическими отсеками. Если присмотреться, то на них будут стоять обозначения единицы, цветка и двойки.



Единица (обычно справа) — отсек для предварительной стирки. Сюда можно засыпать порошок или залить гель.



Цветок (обычно по центру) — отсек для полоскания. Сюда наливается кондиционер.



Двойка (обычно слева) — отсек для основной стирки. Сюда засыпается порошок или заливается гель.







Отсюда можно сделать неверный вывод: если первая и вторая ячейка предназначены для порошка, то логично добавить его в оба отсека? Однако это не так. В отсек с «единицей» порошок засыпается только тогда, когда выбран режим с предварительной стиркой. Тогда стиральная машина заберёт порошок из лотка дважды: сначала для лёгкого ополаскивания особо грязных вещей с первой порцией порошка, второй раз — на основную стирку.







Засыпать порошок (наливать гель) на стандартную стирку можно либо в отсек с «двойкой», либо прямо на вещи в барабане. Второй вариант предпочтительнее, так как вы избежите загрязнения лотка: на нём не будет образовываться плесень и окаменевшие слои старого моющего средства. Однако если выбираете режим с предварительной стиркой, то порошок засыпайте только в лоток.







Как порошок может «убить» стиралку?



На самом деле, это происходит очень просто. Причин может быть несколько:



Некачественный порошок или порошок для ручной стирки. Образует слишком большое количество пены.

Перерасход порошка. Когда насыпается много средства, больше, чем по инструкции на упаковке. Либо порошок добавляется в оба отсека («единицу» и «двойку»), даже если выбрана стандартная стирка без предварительной.Мыло вместо специального порошка/геля. Проблема та же — слишком много пены.







Пена не только пробирается наружу, но и заполняет собой всё внутри машинки. В результате электроника выходит из строя — попросту сгорают детали. Чтобы этого не произошло и машинку не пришлось чинить, не допускайте распространённые ошибки — пользуйтесь порошками и гелями правильно!

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