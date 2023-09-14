Как древние ацтеки создали из дерева и вулканического стекла мощное оружие

История покорения испанскими завоевателями мезоамериканских цивилизаций, в том числе ацтеков, кажется совершенно логичной, ведь последние, на первый взгляд, явно отставали в уровне прогрессивности европейцам. И их оружие в этом отношении исключением не являются. Однако в реальности коренные американцы, даже не имея оружие из железа, боролись до последнего, хоть и выступали с дубинками в руках против металлических клинков. Впрочем, оружие индейцев, хоть и создано из дерева, в умелых руках ацтекского бойца становилось по-настоящему мощным.
Уникальное оружие коренных жителей мезоамериканского региона. /Фото: teletype.in
Оружие ацтеков и представителей некоторых других индианских племён именовалось макуауитль (другие варианты названия - макуахутл, макуавитль либо маку-ахуитль), а первые упоминания о нём найдутся ещё в I тысячелетии нашей эры. Понимание о том, каким был его внешний вид, историки и археологи обнаружили в изображениях воинов майя в Чичен-Ице.
Довольно древнее оружие на американском континенте. /Фото: yaplakal.com
Так, оно выглядит своего рода дубинкой плоской формы, похожей на лодочное весло, из которой торчат шипы необычной формы. Последние могли располагаться как по обе стороны, так и только на одной. Впрочем, в массовой истории популярность макуауитль завоевал именно в качестве средства защиты ацтеков, которые отчаяно боролись с испанцами, решившими завоевать их земли.
Макуауитлем пользовалось множество индейцев, однако известен он больше как оружие ацтеков. /Фото: topwar.ru
Как удалось выяснить исследователям, изготовлялся макуауитль следующим образом: вначале древесине придавали необходимую форму, напоминающую короткое плоское весло, потом с обеих сторон на нём вытачивали два длинных желоба – именно в них вставляются шипы, и являющиеся основными «боевыми элементами» орудия. Интерес представляет также материал, который использовался для этих шипов, так как он довольно нетривиален для европейского человека – ацтеки использовали обсидиан.
Из двух фактически природных материалов создавалось мощное оружие. /Фото: mediasole.ru
Казалось бы, вулканическое стекло является весьма странным выбором, однако именно его обработка была у коренных жителей Мезоамерики очень развитой. Поэтому они и умели пользоваться главной фишкой обсидиана, как поражающего элемента - будучи одновременно и твердым, и хрупким, при обработке или ударе по нему образовывал острые как бритва осколки. По сути, мастерам по обработки материала у тех же ацтеков достаточно было один раз точно ударить по куску обсидиана, чтобы получить пластинки необходимой формы, толщины и остроты.
Изображение ацтексксих воинов, вооружённых макуауитлями. Флорентийский кодекс, XVI век. /Фото: wikipedia.org
Другим ацтекским новаторством, которое применялось в технологии изготовления макуауитля - это особое вещество, скреплявшее между собой детали оружия. Как удалось выяснить историкам первоначально индейцами использовалась простая смола, однако позднее они изобрели более сложную клеевую основу, которая отличалась довольно странным составом: черепаший помёт, голубая глина, и даже кровь летучих мышей. Самое интересное, что, несмотря на рецептуру, в действительности такие вещество умудрялось приклеивать обсидиановые шипы к деревянной основе буквально намертво.
Подручные материалы позволяли ацтекам создавать крепчайший скрепляющий состав. /Фото: pikabu.ru
Эту особенность, в частности, отмечали и сами испанские завоеватели - по информации редакции Novate.ru, те, кто сталкивался с макуауитлем, утверждали, что шипы было, по сути, попросту нереально достать из деревянной дубинки – они не двигались с места и после очень сильных ударов, да и попытки специально их вытащить тоже ни к чему не приводили. Впрочем, был и существенный минус этих обсидиановых пластин - они были довольно хрупкими: шипы нередко раскалывались при ударе под определенным углом.
Обсидиановые шипы были острыми, но непрочными. /Фото: straniciistorii.ru
Судя по всему, технология изготовления макуауитля не имела чётко прописанных параметров и стандартов, но это было даже плюсом, ведь так каждый ацтекский воин мог подобрать оружие «под себя». Но усреднённые показатели по размерам всё-таки были: например, двуручные мечи зачастую достигали в длину 70-90 сантиметров, но частенько делались и больше одного метра.
Макуауитль воины подбирали под себя. /Фото: bsmith.ru
Масса их тоже впечатляла - в среднем она равнялась приблизительно 2-3 килограммам. Причиной такой тяжести макуауитля была в его основе, для изготовления которых выбирали тяжёлые и твёрдые породы дерева. Более того, сохранилось несколько свидетельств конкистадоров, где и вовсе упоминались просто гигантские варианты макуауитля, размером «в рост человека». Впрочем, столь внушительные экземпляры популярностью явно не пользовались - их были единицы.
Современная цифровая реплика оружия индейцев. /Фото: billionnews.ru
Кроме того, варьировалось также и количество пластинок в макуауитле: по информации Novate.ru, чаще всего их вставляли от четырех до восьми штук на каждой стороне. Ещё известно, что высшим качеством считались такие детища ацтекских оружейников, где шипы так плотно прилегали друг к другу, что представляли собой практически сплошное лезвие. Но в этом случае стоит уточнить, что и зазоры между обсидиановыми пластинками делались не просто так — таким образом создавалась своего рода «пила», способная нанести противнику тяжёлые рваные раны.
Чем ближе шипы прилегали друг к другу, тем качественнее считалось оружие. /Фото: pikabu.ru
Интересно, что макуауитль использовали не только в качестве боевого оружия, но и во время религиозных церемоний - в этом случае использовали особый его вариант, где пластинки обсидиана заменялись разноцветными птичьими перьями. При этом подобное «оружие» было единственным инструментом, которым воин должен был насмерть сразиться с реально вооруженными соперниками, а побеждённый считался принесённой жертвой богам. Самое поразительное, что известен эпизод, когда воин одолел церемониальным макуауитлем сразу шестерых.
Макуауитль с перьями использовали в религиозных обрядах. /Фото: pikabu.ru
И всё-таки, испанские конкистадоры прежде всего на себе прочувствовали всю мощь ацтекского оружия. Например, в хрониках тех лет сохранилось сразу несколько эпизодов поразительной силы ударов, которые наносились завоевателям либо их лошадям. Самыми впечатляющими являются предания о том, что сильный индеец мог перерубить шею лошади одним ударом макуауитля: «Педро де Морон был очень хорошим всадником, и когда он напал на трех других всадников в рядах врага, индейцы перехватили его копье, и он не смог вырвать его. Другие противники наносили ему порезы своими широкими мечами, и сильно ранили. Потом они ударили кобылу и отрубили ей голову так, чтобы она висела на коже, когда та упала замертво».
Изображение реального макуаутиля, уничтоженного пожаром в 19 веке. /Фото: wikipedia.org
И всё-таки, мощность макуауитля так и не смогла защитить своих хозяев от истребления. Более того, наравне с самими ацтеками, погибли и основные образцы их материальной культуры. В том числе и сохранившихся аутентичных макуауитлей: последние экземпляры дошли только до 19 века. Впрочем, сохранившиеся свидетельства испанцев и множество рисунков, позволяют энтузиастам создают как можно более точные современные реплики оружия древних мезоамериканцев, чтобы воочию удостовериться в его мощи.
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