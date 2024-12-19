Чем прославилось детективное агентство Алана Пинкертона: громкая слава и реальные заслуги

Имя Пинкертона когда-то шагнуло из реальной жизни на страницы детективных романов, да и вообще стало нарицательным. А ведь настоящий Пинкертон был не плодом американского фольклора, а вполне реальным человеком – эмигрантом, которому посчастливилось найти себя в деле поиска преступников и предотвращения готовящихся преступлений.
Эмиграция, пивоварня и поимка фальшивомонетчиков
Алан Дж. Пинкертон появился на свет 25 августа 1819 года в шотландском Глазго. Он рано потерял отца, и ещё до достижения десяти лет был вынужден бросить школу, поступить учеником к ткачу, а затем к бондарю. Юный Пинкертон много читал, был склонен думать и анализировать, а еще принимал участие в общественно-политической жизни родины – состоял в чартистском движении, которое отстаивало интересы рабочих. В 1842 году Пинкертону пришлось бежать от преследования на родине, и он эмигрировал в США, обосновавшись в городке Данди в 50 милях от Чикаго, Иллинойс. Там открыл бондарную мастерскую и вполне успешно зарабатывал изготовлением деревянных бочек.
Пинкертон с женой Джоан. Источник: commons.wikimedia.org
Шёл уже 1847 год, когда в один прекрасный день, бродя по окрестным лесам в поисках подходящей древесины для своих бочек, Пинкертон обнаружил убежище местной банды фальшивомонетчиков. Он обратился к шерифу, но этим не ограничился: главарю преступников удалось бежать, и Пинкертон принял активное участие в его преследовании. Триумфально завершив это дело, Пинкертон взялся за новое, и ещё одно - поскольку к шотландцу обращались местные жители с просьбой о помощи в расследовании.
Пинкертон в 1862 году. Источник: pinterest.com
Власти тоже оценили активность и мастерство Пинкертона, назначив его первым заместителем шерифа округа Кейн штата Иллинойс и первым полицейским детективом Чикаго. А в 1850 году Алан возглавил Национальное детективное агентство Пинкертона, объединив усилия с братом Робертом, который вел бизнес по охране дилижансов и детективной деятельности на железной дороге. Эмблемой агентства стало изображение широко раскрытого глаза с надписью "Мы никогда не спим". Вскоре эта фраза стала восприниматься американцами как угроза.
Альтернатива полиции и прообраз ФБР
Одной из первых громких операций Пинкертона в статусе главы детективного агентства стало сопровождение избранного президента США Авраама Линкольна из Балтимора в Вашингтон. В марте 1861 года была получена информация о том, что до инаугурации президента собираются устранить, и Пинкертону было поручено обеспечить безопасность Линкольна. Для выполнения операции он привлек одного из лучших своих агентов, Кейт Уорн - кстати, агентство стало первым, нанявшим женщину-детектива.
Агенты Пинкертона. Справа - Кейт Уорн
Во время операции по сопровождению президента были перерезаны телеграфные провода (чтобы помешать заговорщикам поддерживать связь), а сам Линкольн прибыл в Вашингтон более ранним, чем планировалось, поездом, замаскировавшись и изображая брата Кейт. Впоследствии президент не раз прибегал к услугам агентов Пинкертона для обеспечения своей безопасности.
Пинкертон охотно принимал на работу чернокожих, он был убежденным аболиционистом и активно сотрудничал с властями Севера во время Гражданской войны. В армии Конфедерации была создана шпионская сеть, работавшая не без перебоев, но все же доставляя Линкольну важные военные сведения. А с окончанием войны агенство Пинкертона вернулось к расследованиям.
Алан Пинкертон с президентом США Линкольном. Источник: commons.wikimedia.org
Одним из важных направлений его деятельности была борьба с железнодорожными бандами, которые совершали ограбления в поездах. Внедряясь в банды, сотрудники успешно раскрывали преступления и задерживали нарушителей закона. Разгром очередной банды становился сенсацией. Но вот в случае с преследованием банды Джеймса, одной из самых знаменитых в Америке, вышла трагическая неудача: в результате штурма дома, где предположительно прятался главарь, погибли его 9-летний брат, а мать получила серьезные увечья. Общественность негодовала.
Дело Пинкертона после его смерти
В 1884 году основатель агентства, Алан Пинкертон, умер – по слухам, прикусив язык и заболев в результате гангреной. Руководство компанией перешло к его сыновьям, Роберту и Уильяму. Под конец 19 столетия количество сотрудников насчитывало более 2000 детективов и 30000 резервистов - больше, чем в регулярной армии США. Из страха перед такой силой в штате Огайо деятельность агентства Пинкертона была запрещена, в других штатах ему законодательно ограничили возможность участия в государственных делах.
Пинкертн и его агенты. Источник: commons.wikimedia.org
После смерти основателя агентства «пинкертоны» направили значительные усилия на сотрудничество с собственниками большого бизнеса, занимаясь штрейкбрехерством и саботируя забастовки, внедряя своих агентов в состав коллектива рабочих и срывая планы профсоюзов. Несмотря на то, что сам Алан Пинкертон сочувствовал рабочему классу и поощрял его мирную борьбу за свои права, его имя оказалось навсегда связано с антипрофсоюзной деятельностью и после ряда кровавых расправ – например, тот случай, когда в толпу бастующих кто-то их сотрудников агентства бросил бомбу.
К XX веку литературный образ Пинкертона начал соперничать с реальным
Зато агентство Пинкертона впервые в стране создало криминальную базу данных, "галерею мошенников", в которой содержались их фото, сведения об отличительных приметах, описания преступлений и связей с другими преступниками. Та слава и тот вес, что отличали компанию в те времена, не растерялись и в настоящее время: современные пинкертоны все так же служат бизнесу, но теперь занимаются корпоративными расследованиями - во всяком случае, так гласит официальная информация.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии