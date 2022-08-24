Сегодня у нас есть повод подумать о деревьях. Вам кажется это скучным? Скоро вы измените своё мнение

Сегодня мы решили вспомнить, каким был Крым с начала прошлого века: на интересных, атмосферных фотографиях запечатлены моменты жизни отдыхающих на крымских курортах, природа и реалии крымского побережья.
Давайте посмотрим, как менялся символ советской курортной жизни.
Прогулка в Ялте по набережной. Николай Вечерский, Крым, г. Ялта, 1901 год.
Портрет семейной пары в гроте. Кукулевич, Крым, г. Ялта, 1895-1905.
Гости М. Волошина перед поездкой в Старый Крым, Коктебель, 1910-1919.
На крестьянском курорте Ливадия. А. Шайхет, Крым, 1925.
Две женщины на пляже. П. Мокиенко, Крым, г. Ялта, 1926.
Групповой портрет отдыхающих. Крым, Пьяная роща, 1936 год.
Фонтан «Нимфа», Гурзуф, Крым, 1928.
Девушки в море. Крым, Феодосия, 1948.
Советский социалистический Крым 1958 года.
Крым, 1958 год.
Вечер в санатории, 1958 год.
Артек, 1977 год.
Л.И. Брежнев на отдыхе в Крыму. Владимир Мусаэльян, Нижняя Ореанда, 1982 год.
Ялта, гостиница «Ореанда», 1980-е годы.
Ялта, Советская площадь, 1983 год.
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Сегодня мы решили вспомнить, каким был Крым с начала прошлого века: на интересных, атмосферных фотографиях запечатлены моменты жизни отдыхающих на крымских курортах, природа и реалии крымского побережья.
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