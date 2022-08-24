Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    А красиво и аппетитноМыло, которое выг...
  • Ивановна
    Вот что оно. Лишняя трата денегПродукты, которые...
  • Iosif Pyatunin
    Господи, сколько всякой хрени - обнимай, целуй,в глазки ей смотри. - Драть сучку в постели по-чёрному и вся недолга. ...47 способов сдела...

Сегодня у нас есть повод подумать о деревьях. Вам кажется это скучным? Скоро вы измените своё мнение

Сегодня мы решили вспомнить, каким был Крым с начала прошлого века: на интересных, атмосферных фотографиях запечатлены моменты жизни отдыхающих на крымских курортах, природа и реалии крымского побережья.

Давайте посмотрим, как менялся символ советской курортной жизни.

Крым на фотографиях разных лет

Крым на фотографиях разных лет

Прогулка в Ялте по набережной. Николай Вечерский, Крым, г. Ялта, 1901 год.

Крым на фотографиях разных лет

Портрет семейной пары в гроте. Кукулевич, Крым, г. Ялта, 1895-1905.

Крым на фотографиях разных лет

Гости М. Волошина перед поездкой в Старый Крым, Коктебель, 1910-1919.

Крым на фотографиях разных лет

На крестьянском курорте Ливадия. А. Шайхет, Крым, 1925.

Крым на фотографиях разных лет

Две женщины на пляже. П. Мокиенко, Крым, г. Ялта, 1926.

Крым на фотографиях разных лет

Групповой портрет отдыхающих. Крым, Пьяная роща, 1936 год.

Крым на фотографиях разных лет

Фонтан «Нимфа», Гурзуф, Крым, 1928.

Крым на фотографиях разных лет

Девушки в море. Крым, Феодосия, 1948.

Крым на фотографиях разных лет

Советский социалистический Крым 1958 года.

Крым на фотографиях разных лет

Крым, 1958 год.

Крым на фотографиях разных лет

Вечер в санатории, 1958 год.

Крым на фотографиях разных лет

Артек, 1977 год.

Крым на фотографиях разных лет

Л.И. Брежнев на отдыхе в Крыму. Владимир Мусаэльян, Нижняя Ореанда, 1982 год.

Крым на фотографиях разных лет

Ялта, гостиница «Ореанда», 1980-е годы.

Крым на фотографиях разных лет

Ялта, Советская площадь, 1983 год.

источник</a>


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх