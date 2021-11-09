Пожалуй, у любой хозяйки найдется пара секретов, благодаря которым ее блюда становятся невероятно вкусными.

Чтобы пополнить копилку знаний и умений, мы собрали 16 бытовых трюков для кухни, которые однажды пригодятся каждому.

1. Тугая крышка

Открутить тугую крышку банки.

Если не можете открутить слишком тугую крышку банки, воспользуйтесь обычными канцелярскими резинками. Наденьте несколько на среднюю часть банки и несколько на саму крышку. Резинки обеспечат вашим руками лучшее сцепление с банкой, и у вас будет больше шансов разобраться с крышкой.

2. Охлажденные свечи

Свечи, которые горят долго.

По нашей информации, свечи, которые перед использованием охлаждали сутки в холодильнике, горят в два раза дольше тех, что зажгли сразу после покупки.

3. Фиксированная досочка

Дополнительная фиксация досочки.

Разделочная дощечка не будет двигаться по столу, если подложить под нее бумажное полотенце, смоченное водой.

4. Осколки

Собрать мелкие осколки.

Разбитый стакан может стать настоящей неприятностью, ведь собрать мелкие осколки очень сложно. Облегчить эту задачу поможет кусок хлеба. Пройдитесь им по полу и осколки забьются в его пористую структуру.

5. Альтернативные спички

Спагетти вместо спичек.

Если вам нужно зажечь огонь в печи или свечу в глубокой чаше, а специальных длинных спичек под рукой нет, воспользуйтесь спагетти. Это позволит вам предотвратить ожог пальцев и сохранить свой маникюр.

6. Ломтики сыра

Тончайшая нарезка сыра.

Всем, кто любит тонкие ломтики сыра, мы рекомендуем использовать для нарезки овощечистку. Стоит отметить, что данный лайфхак работает только с твердыми сортами сыра.

7. Отмыть бутылку

Качественно отмыть бутылку.

Если вам нужно отмыть бутылку изнутри, а под рукой нет специального ершика, поможет яичная скорлупа. Ее нужно измельчить, насыпать в бутылку, добавить воду, немного моющего средства и хорошенько потрясти. После этого содержимое бутылки нужно вылить в унитаз и хорошо прополоскать ее от мыла.

8. Лимонный сок

Выжать максимум из лимонов.

Хотите получить максимальное количество лимонного сока? Подогрейте фрукты в микроволновке и только потом приступайте к выжиманию.

Примечание: в процессе нагревания лимонные мембраны, содержащие в себе сок, становятся мягкими, а значит облегчается и процесс выжимания сока. Достаточно всего 20 секунд нагревания на максимальной мощности, чтобы в последствии выжать из плода все до капли.

9. Дозатор

Дозатор на банки.

Наклейте полоску малярного скотча на верхнюю часть банки с любым сыпучим продуктом, чтобы легко убирать горку с мерной ложки.

10. Замороженный соус

Замороженный соус.

Не спешите избавляться от остатков соуса. Распределите его по ячейкам формы для льда и заморозьте. Перед разогреванием добавляйте в макароны или рис кубики замороженного соуса, чтобы получить вкусную подливку.

11. Хранение зелени

Продавливаем жизнь зелени.

Самой распространенной причиной порчи зелени в холодильнике является конденсат, который приводит к преждевременному гниению. Чтобы предотвратить порчу продуктов, постелите на дно контейнера бумажное полотенце, еще одно можно положить в середину.

12. Реанимировать шампанское

Вернуть пузырьки в шампанское.

Если шампанское выдохлось, реанимируйте его с помощью нескольких изюминок. Просто опустите несколько сушенных изюмин в бокал и уже через несколько минут оно вновь запузырится.

13. Фиксация ложки

Способ фиксации ложки.

Еще одна хитрость с использованием канцелярской резинки. Оберните ее в несколько раз вокруг кончика ложки или шумовки, чтобы та не проваливалась в кастрюлю в процессе готовки.

14. Крышка из фольги

Ускорить процесс запекания.

Если вы заметили, что блюдо в духовке уже подгорает внизу, а верхний слой все еще не пропекся, плотно оберните емкость фольгой и уменьшите огонь. Этот трюк позволит увеличить температуру внутри формы для запекания и существенно ускорит процесс приготовления.

15. Замороженный фарш

Оптимальный способ заморозки фарша.

Не стоит замораживать фарш одним пакетом. Разделите его на порции, поместите в целлофановые или Zip-пакеты, после чего раскатайте скалкой, чтобы получились тонкие пластины. Только после этого складывайте продукт в морозилку. Фарш, замороженный таким образом, не теряет сочности и размораживается буквально за 10 минут.

16. Трюк с зубной нитью

Зубная нить для нарезки.

Зубная нить отличается высокой прочностью, также она очень тонкая, что позволяет в некоторых ситуациях использовать ее вместо ножа. Когда стоит воспользоваться нитью? Используйте ее для того, чтобы разрезать поперек свежеиспеченный корж или когда нужно быстро порезать мягкий сыр.

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