«Lego» по-советски: Как в СССР строили легендарные «хрущёвки»

Сварщица на Каховской стройке, 1950 - 1956, Всеволод Тарасевич
Эти функциональные быстровозводимые дома на западе сравнивали с конструктором «Lego». Наши же трудящиеся были рады побыстрее получить жилье, поэтому о качестве звукоизоляции и прочих «архитектурных излишествах» сначала не задумывались. Так или иначе, но это жилье действительно решило вопрос ускоренного переселения граждан из коммуналок и деревень. Теперь, когда эпоха знаменитых хрущевок подходит к концу, посмотрим, «как все начиналось».
Строители за работой, 1960-е, Всеволод Тарасевич
Портрет московского строителя, 1957 год, Виктор Ахломов
Рабочий 1966 - 1972 Всеволод Тарасевич
Подъемный кран 1970-е Всеволод Тарасевич
Строители за работой, 1960-е, Всеволод Тарасевич
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Муштакова на стройке в Черемушках 1958 - 1963 Семен Мишин-Моргенштерн
На стройке 1960-е Всеволод Тарасевич
Стройка в Черемушках, 1963 год, Стэн Вейман (Stan Wayman)
Новые жилые кварталы Москвы, 1963 год, Стэн Вейман (Stan Wayman)
Советский плакат, 1960-е
Новоселье, 1963 год, Стэн Вейман (Stan Wayman)
Новоселы 1966 год Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский
Новоселье, 1963 год, Стэн Вейман (Stan Wayman)
Новые жильцы, 1963 год, Стэн Вейман (Stan Wayman)
Новоселье, 1963 год, Стэн Вейман (Stan Wayman)
Праздник в новой квартире, 1963 год, Стэн Вейман (Stan Wayman)
Экспериментальный 9-й квартал Новых Черёмушек. Новоселье, 1958 год
Дети, играющие в «стройку», 1965 год, Всеволод Тарасевич
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