Идеи мини-кладовых и вместительных полок, чтобы мелочи не валялись по углам

В любом доме обычно не хватает места для хранения многочисленных вещей. Часто появляются целые склады неразобранной обуви, одежды или нечасто используемых предметов, которые валяются где попало или захламляют балконы, гаражи и углы жилых комнат. Чтобы наконец-то навести порядок и распределить все по отдельным зонам с удобством и красотой, можно воспользоваться этими простыми советами для создания функциональных и современных кладовых для хранения.
1. Двойная экономия пространства
Эффектный прием для хранения большого количества обуви. /Фото: hips.hearstapps.com Для тех, кто не хочет лишней мебели, но имеет много обуви, пригодится этот лайфхак. Отличным решением для экономии пространства станут регулируемые стойки, с помощью которых обувь можно не пачкая и не сминая ставить одну на другую. Благодаря тому, что регулируемый шарнир меняет угол, аккуратно можно сложить любую обувь: тапочки, кроссовки, обувь с каблуками или ботинки.
2. Многофункциональные пуфы
Такой удобный и практичный пуф станет отличным дополнением прихожей. /Фото: stemcellglobal.info Рядом с выходом из квартиры очень полезным будет вот такое место для сидения с небольшим секретом. С пуфом надевать неудобную обувь станет намного комфортнее и быстрее, да и прятать ее получится не отходя от входа. Такую мебель можно заказать или сделать самостоятельно, это совсем несложно. Рекомендуем обратить внимание на полезный лайфхак: если по бокам пуфа будет зеркало, то мебель визуально не будет скрадывать и без того небольшое пространство прихожей. Внутренние полочки лучше делать из пластика, который легко моется. Так можно будет без волнений ставить внутрь пуфа даже часто используемую обувь.
3. Стойка для хранения сапог
Отличное решение для ненастной погоды. /Фото: images.ua.prom.st Для районов с регулярной дождливой погодой стоит присмотреться к этому лайфхаку. Соорудить стойку с высокими шестами не составит труда, а вот ее практическое значение оправдает все ожидания. После слякоти, снега или дождевых луж обувь можно безопасно просушивать, без риска запачкать весь пол прихожей. Для удобства внизу можно сделать подобие поддона, в который будет собираться вся стекающая жидкость.
4. Оригинальный прием
Стильная и практичная идея для любой обстановки и назначения. /Фото: archidea.com.ua Хранение вещей на полках с колесиками — это всегда отличная и практичная идея для любой комнаты. К любым безделушкам или крайне важным предметам будет легко получить доступ, а еще бывшую барную тележку можно с легкостью переставлять в нужное место, хоть каждый день. При необходимости она может служить сразу и местом для хранения, и передвижным столиком для быстрых перекусов.
5. Универсальная система хранения
Если в доме завалялась лишняя лестница, то можно найти ей достойное применение. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info Старая или ненужная лестница может быть с легкостью адаптирована под хранение любой одежды, обуви или предметов. Нужно просто разъединить две части лестницы и поставить между ними несколько досок, а сверху оборудовать крепление для того, чтобы можно было повесить одежду. Обувь отлично поместится снизу, а верх сможет вместить множество рубашек и жакетов. На боковых полочках можно разместить аксессуары или пару предметов интерьера. Интересная информация от Novate.ru: Прекрасно сохранившийся экземпляр древней лестницы был найден в австрийском Хальштадте. По мнению ученых, находке более семи тысяч лет. Она сделана и дерева и поражает своей добротностью. Уже в Древнем Египте 4-1 тысячелетий до н. э. в папирусах зафиксированы данные о создании лестниц невообразимо больших размеров, с помощью которых возводились храмы и всяческие сооружения.
6. Плетеные корзины
Для хранения любых вещей идеально подойдут плетеные корзины. /Фото: as-divan.com.ua Плетеные корзины — это своеобразный универсальный лайфхак для хранения чего угодно и где угодно. В хозяйстве их можно использовать в любой комнате. В спальне в них удобно хранить постельные принадлежности и белье. Поставив плетеные корзины в ванной комнате, в них можно сложить многочисленные средства по уходу и косметику. На кухне их можно приспособить для овощей или чая. С плетеными корзинами отлично справляются даже дети, которых можно приучить к порядку складывания в четко отведенные места разбросанные игрушки.
7. Идея для дачи или гаража
Все гениальное, как говорится, просто! /Фото: 4.bp.blogspot.com Когда не хочется тратить лишние деньги, надо использовать подручные средства. Для того, чтобы организовать дополнительное место для хранения вещей, можно сбить между собой несколько обычных деревянных ящиков. Чтобы конструкция прослужила как следует, если она не закреплена к стене, на нижние полочки рекомендуется класть самые тяжелые предметы. Такое незамысловатое сооружение можно разместить на даче, в гараже или даже в саду, где хранить инструменты для работы в огороде.
8. Старый чемодан на благое дело
Очень удобная система хранения для тех, кто любит рукоделие. /Фото: kakpostroit.su Не стоит в спешке выбрасывать ненужный чемодан, ведь он очень вместительный и может оказаться полезен для хранения самых разнообразных вещей. С его помощью удобно будет распределить множество мелких деталей или сезонную обувь, достаточно просто организовать в чемодане несколько подходящих по размеру отсеков. Для хранения чемодан может быть отправлен под кровать или на самую верхнюю полку шкафа, откуда его будет удобно снимать.
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