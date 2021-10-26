«Семерка» культовых автомобилей начала 2000-х, которые можно найти в отличном состоянии

1. Porsche Cayenne (первое поколение)

Отличный автомобиль. |Фото: wroom.ru.

2. BMW X5 (первое поколение)

Пользуется большим спросом. |Фото: yandex.kz.

3. Volkswagen Golf

Старая машина. |Фото: carspecs.us.

4. Toyota Land Cruiser 100

Легенда рынка. |Фото: pinterest.fr.

5. Kia Rio

Начиналось все вот с этого. |Фото: carsguide.com.au.

6. Ford Focus

Популярный американец. |Фото: be.wheelsage.org.

7. Audi A3

Отличный автомобиль. ¦Фото: yandex.by.