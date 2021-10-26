«Семерка» культовых автомобилей начала 2000-х, которые можно найти в отличном состоянии

Начало XXI века на отечественных просторах отметилось постепенным ростом благосостояния населения, а вместе с этим становились лучше и те автомобили, которые попадали в руки простых обывателей. Некоторые знаковые модели тогдашнего периода все еще можно встретить на рынке. Самое время вспомнить наиболее интересные и примечательных из них.
1. Porsche Cayenne (первое поколение)
Отличный автомобиль. |Фото: wroom.ru.
Сегодня уже сложно в это поверить, однако в 2002 году вышел первый кроссовер от Porsche. Люксовые спорткары и родстеры – это не те автомобили, на которых действительно можно постоянно зарабатывать. По этой причине, немецкая компания взялась за производство более доступных машин. Именно благодаря первому поколению Porsche Cayenne компании удалось поправить свои финансовые дела. Нельзя не отметить, что первые кроссоверы имели очень странны и даже неудачный дизайн, если сравнивать его с другими автомобилями Porsche.
2. BMW X5 (первое поколение)
Пользуется большим спросом. |Фото: yandex.kz.
Знаменитый Х5 был представлен «баварцами» еще в 1999 году. Машина создавалась на фоне роста популярности кроссоверов на рынке. Нельзя не отметить, что автомобиль выглядел вполне внушительно и представительно. Таковым «старичок» является и сегодня. Аккуратный дизайн BMW X5 – это одна из тех вещей, что не меняется на протяжении многих лет. Впрочем, такое положение дел характерно для большинства европейских моделей.
3. Volkswagen Golf
Старая машина. |Фото: carspecs.us.
Конкретно сейчас речь идет про автомобиль четвертого поколения. Многие отечественные автомобилисты считаются Volkswagen Golf образцом и эталоном европейского дизайна. Интересно то, что именно эта машина стала в свое время одной из самых продаваемых моделей в Старом Свете. Дизайн данного творения Volkswagen менялся очень размеренно, плавно, подолгу сохраняя свои фирменные элементы. Четвертая генерация была крутой. Продержалась на рынке с 1997 по 2006 год.
4. Toyota Land Cruiser 100
Легенда рынка. |Фото: pinterest.fr.
Знаменитый Land Cruiser является едва ли не самой старой моделью автомобильного производителя Toyota. Выпускают эти внедорожники с 1951 года. Впрочем, в России автомобиль появился много позже. Пик популярности «восьмидесятки» пришёлся на печально известные «лихие 90-е». А вот в начале 2000-х наибольшим спросом пользовалась уже другая модель. Речь конечно же идет о «сотке», которую в России активно брали с 1997 по 2006 год.
5. Kia Rio
Начиналось все вот с этого. |Фото: carsguide.com.au.
Не много не мало, но сегодня Kia Rio является настоящим бестселлером отечественного автомобильного рынка. А началось все в начале текущего века. Кто бы тогда мог подумать, что данный автомобиль сможет захватить такой внушительный сегмент российского рынка. Модные корейские хетчбэки и седаны смогли сделать то, что не смогло сделать большинство европейских моделей – открыть на российском рынке новую эпоху бюджетных автомобилей. История в очередной раз доказала, что выигрыше остается тот, кто делает «машины для народа».
6. Ford Focus
Популярный американец. |Фото: be.wheelsage.org.
Нельзя не вспомнить и такой знаковый автомобиль начала нынешнего века, как Ford Focus. Выпуск презентабельного автомобиля начался еще в 1998 году и продолжался вплоть до 2005 года. Несмотря на это, столь удачный автомобиль можно отыскать на вторичном рынке России (и не только) до сих пор. Некоторое время данный «американец» в своем классе обгонял почти всех конкурентов по соотношению цена-качество.
7. Audi A3
Отличный автомобиль. ¦Фото: yandex.by.
Огромной популярностью в 2000-х пользовался и автомобиль Audi A3. Модель выпускалась на протяжении почти десятилетия и пользовалась настолько большим спросом, что оставалась в седле еще почти десять лет. Сегодня A3 можно смело относить к перечню наиболее знаковых европейских автомобилей.
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