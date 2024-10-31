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Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

Во все времена женщина хотела выглядеть красиво и модно, и для этого она готова была пойти на любые эксперименты, не думая о последствиях. В связи с этим довольно любопытна история графини Марии Ковентри, жившей в XVIII веке. В свое время она считалась главной красавицей в Лондоне и всеми силами старалась сохранить этот титул.

Однако именно погоня за красотой сыграла с ней злую шутку с летальным исходом.

Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

Мария Ганнинг родилась в Кембриджшире (Англия) в многодетной семье. Когда девочке исполнилось 7 лет, семья переехала в Ирландию. После достижения совершеннолетия мать Марии склонила ее и сестру Элизабет пойти работать на театральные подмостки.

В Ирландии XVIII века актерство считалось не самой уважаемой профессией, тем более для девушек. Однако симпатичные актрисы могли надеяться так найти себе богатых покровителей.

Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

В октябре 1748 года в Дублинском замке виконтесса Питершам устроила прием. Мария и Элизабет тоже получили пригласительные, однако у девушек не было, что надеть. Тогда управляющий одного из местных театров Том Шеридан одолжил актрисам костюмы Леди Макбет и Джульетты. В своих нарядах девушки произвели фурор и быстро оказались желанными гостьями на светских приемах Дублина.

Со временем сестры Ганнинг смогли перебраться в Англию. Элизабет вышла замуж за герцога Гамильтона, а Мария – за графа Ковентри VI. На медовый месяц новоиспеченную графиню Ковентри супруг повез во Францию.

Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

Мадам де Помпадур наносит румяна перед зеркалом. Ф. Буше, 1758 год.

Стоит отметить, что Мария не отличалась врожденным чувством такта. Высказывания, которые веселили публику в Англии, во Франции сочли за невежество и грубость. Более того, самой графине не понравилось в Париже, т. к. она не знала французского. Но девушка переняла у тамошних модниц манеру обильно пудрить свое лицо и ярко наносить румяна.

Мужу настолько не нравилось новое увлечение супруги, что он не раз пытался стирать белила с ее лица носовым платком. Мария назло ему продолжала обильно пользоваться косметикой.

По возвращении в Англию, графиня Ковентри вызвала настоящий ажиотаж своим внешним видом. Когда она появилась в Гайд-парке, толпа настолько плотно ее окружила и чуть не задавила, что после этого она наняла охранника.

Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

Мария продолжала блистать на балах, однако всеобщее любование ее красотой дорого стоило графине. Косметика, которой она пользовалась, содержала в себе опасный для здоровья свинец. Он провоцировал воспаление глаз, разрушал зубную эмаль, вызывал язвы на лице и шее. Появление недостатков на коже побуждало пользоваться ядовитой косметикой еще интенсивнее. В конце концов, 30 сентября 1760 года графиня Мария Ковентри скончалась от отравления свинцом в возрасте 27 лет. В истории она осталась известной как жертва моды и тщеславия.

Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

Коробочка для румян. 1750 год

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