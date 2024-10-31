Графиня Мария Ковентри: как погоня за красотой привела к летальному исходу

Во все времена женщина хотела выглядеть красиво и модно, и для этого она готова была пойти на любые эксперименты, не думая о последствиях. В связи с этим довольно любопытна история графини Марии Ковентри, жившей в XVIII веке. В свое время она считалась главной красавицей в Лондоне и всеми силами старалась сохранить этот титул.

Однако именно погоня за красотой сыграла с ней злую шутку с летальным исходом.Мария Ганнинг родилась в Кембриджшире (Англия) в многодетной семье. Когда девочке исполнилось 7 лет, семья переехала в Ирландию. После достижения совершеннолетия мать Марии склонила ее и сестру Элизабет пойти работать на театральные подмостки.В Ирландии XVIII века актерство считалось не самой уважаемой профессией, тем более для девушек. Однако симпатичные актрисы могли надеяться так найти себе богатых покровителей.В октябре 1748 года в Дублинском замке виконтесса Питершам устроила прием. Мария и Элизабет тоже получили пригласительные, однако у девушек не было, что надеть. Тогда управляющий одного из местных театров Том Шеридан одолжил актрисам костюмы Леди Макбет и Джульетты. В своих нарядах девушки произвели фурор и быстро оказались желанными гостьями на светских приемах Дублина.Со временем сестры Ганнинг смогли перебраться в Англию. Элизабет вышла замуж за герцога Гамильтона, а Мария – за графа Ковентри VI. На медовый месяц новоиспеченную графиню Ковентри супруг повез во Францию.Мадам де Помпадур наносит румяна перед зеркалом. Ф. Буше, 1758 год.Стоит отметить, что Мария не отличалась врожденным чувством такта. Высказывания, которые веселили публику в Англии, во Франции сочли за невежество и грубость. Более того, самой графине не понравилось в Париже, т. к. она не знала французского. Но девушка переняла у тамошних модниц манеру обильно пудрить свое лицо и ярко наносить румяна.Мужу настолько не нравилось новое увлечение супруги, что он не раз пытался стирать белила с ее лица носовым платком. Мария назло ему продолжала обильно пользоваться косметикой.По возвращении в Англию, графиня Ковентри вызвала настоящий ажиотаж своим внешним видом. Когда она появилась в Гайд-парке, толпа настолько плотно ее окружила и чуть не задавила, что после этого она наняла охранника.Мария продолжала блистать на балах, однако всеобщее любование ее красотой дорого стоило графине. Косметика, которой она пользовалась, содержала в себе опасный для здоровья свинец. Он провоцировал воспаление глаз, разрушал зубную эмаль, вызывал язвы на лице и шее. Появление недостатков на коже побуждало пользоваться ядовитой косметикой еще интенсивнее. В конце концов, 30 сентября 1760 года графиня Мария Ковентри скончалась от отравления свинцом в возрасте 27 лет. В истории она осталась известной как жертва моды и тщеславия.Коробочка для румян. 1750 годЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)