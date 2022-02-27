Почему нужно открывать дверь автомобиля правой рукой и причём тут Голландия

Проверяем смекалку водителей и пассажиров.

Просто открываешь дверь машины…

… и тут такой «сюрприз».

Водители, а тем более пассажиры нечасто вспоминают о том, что лучше бы оглянуться.

Всегда открывайте дверь авто «дальней» от неё рукой – так вы точно заметите велосипедиста.