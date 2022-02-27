Почему нужно открывать дверь автомобиля правой рукой и причём тут Голландия

Проверяем смекалку водителей и пассажиров.
О том, почему стоит тщательно соблюдать правила дорожного движения не нужно даже повторять, правда? Но в методичках и экзаменационных билетах описаны далеко не все нюансы. А о некоторых мы с чистой совестью забываем. А то и вовсе не задумываемся. Водители и пассажиры, ответьте на вопрос: почему нужно открывать дверь авто правой рукой? Ответ ниже.
Просто открываешь дверь машины…
Сколько потенциальных угроз таит обычный автомобиль, знает любой водитель. Даже, когда авто просто стоит и вы мирно попиваете в нём кофе. Догадываетесь, о чём речь? А как насчёт такой статистики: в относительно спокойном американском Чикаго каждый день сбивают велосипедиста. Нет, не врезаются на полной скорости. А просто открывая дверь машины…
… и тут такой «сюрприз».
Оказывается, «врезался в открытую дверь автомобиля» – очень распространённая причина травматизма среди велосипедистов во всём мире. Чтобы снизить статистику переломов и ушибов над дверью каждого из 13 000 такси Нью-Йорка даже наклеили стикеры с предупреждением: «Оглянись! Сзади может быть велосипед». Насколько помогло – сложно сказать. Но по этому поводу в Сети стали напоминать о простом лайфхаке родом из велосипедной столицы мира – Амстердама. И он может сохранить чьё-то здоровье.
Водители, а тем более пассажиры нечасто вспоминают о том, что лучше бы оглянуться.
Суть в том, чтобы водитель и пассажир, сидящий за ним, открывали дверь только правой рукой. Не левой, которая ближе к двери. Это нехитрое движение заставит повернуться вполоборота и мимоходом посмотреть в зеркало и окно. И точно заметить, если к авто стремительно приближается велосипед.
Всегда открывайте дверь авто «дальней» от неё рукой – так вы точно заметите велосипедиста.
Если сидите с противоположной стороны (рядом с водителем или на соответствующем месте сзади), то, наоборот, открывайте дверь только левой рукой. Говоря проще: всегда открывайте дверь авто «дальней» от двери рукой. Совсем несложно, правда?
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