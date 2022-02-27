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Почему нужно открывать дверь автомобиля правой рукой и причём тут Голландия


Проверяем смекалку водителей и пассажиров.

Проверяем смекалку водителей и пассажиров.

 

О том, почему стоит тщательно соблюдать правила дорожного движения не нужно даже повторять, правда? Но в методичках и экзаменационных билетах описаны далеко не все нюансы. А о некоторых мы с чистой совестью забываем. А то и вовсе не задумываемся. Водители и пассажиры, ответьте на вопрос: почему нужно открывать дверь авто правой рукой? Ответ ниже.

Просто открываешь дверь машины…

Просто открываешь дверь машины…

 

Сколько потенциальных угроз таит обычный автомобиль, знает любой водитель. Даже, когда авто просто стоит и вы мирно попиваете в нём кофе. Догадываетесь, о чём речь? А как насчёт такой статистики: в относительно спокойном американском Чикаго каждый день сбивают велосипедиста. Нет, не врезаются на полной скорости. А просто открывая дверь машины…
Почему нужно открывать дверь автомобиля правой рукой и причём тут Голландия

… и тут такой «сюрприз».

 

Оказывается, «врезался в открытую дверь автомобиля» – очень распространённая причина травматизма среди велосипедистов во всём мире. Чтобы снизить статистику переломов и ушибов над дверью каждого из 13 000 такси Нью-Йорка даже наклеили стикеры с предупреждением: «Оглянись! Сзади может быть велосипед». Насколько помогло – сложно сказать. Но по этому поводу в Сети стали напоминать о простом лайфхаке родом из велосипедной столицы мира – Амстердама.
И он может сохранить чьё-то здоровье.
Водители, а тем более пассажиры нечасто вспоминают о том, что лучше бы оглянуться.

Водители, а тем более пассажиры нечасто вспоминают о том, что лучше бы оглянуться.

 

Суть в том, чтобы водитель и пассажир, сидящий за ним, открывали дверь только правой рукой. Не левой, которая ближе к двери. Это нехитрое движение заставит повернуться вполоборота и мимоходом посмотреть в зеркало и окно. И точно заметить, если к авто стремительно приближается велосипед.
Всегда открывайте дверь авто «дальней» от неё рукой – так вы точно заметите велосипедиста.

Всегда открывайте дверь авто «дальней» от неё рукой – так вы точно заметите велосипедиста.

 

Если сидите с противоположной стороны (рядом с водителем или на соответствующем месте сзади), то, наоборот, открывайте дверь только левой рукой. Говоря проще: всегда открывайте дверь авто «дальней» от двери рукой. Совсем несложно, правда?

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Почему нужно открывать дверь автомобиля правой рукой и причём тут Голландия

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Почему нужно открывать дверь автомобиля правой рукой и причём тут ГолландияПодписаться на мой Instagram
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