Растения с крупными и эффектными цветами

Растения с большими и крупными цветами — прекрасный способ добавить яркие акценты в ландшафтный дизайн. Такие цветы будут выгодно выделяться среди других растений, привлекая к себе внимание и создавая «вау» эффект.

Более того растения с крупными соцветиями станут прекрасным фоном для низкорослых культур. Выбор растений с крупными цветами, которые прекрасно растут в наших широтах, достаточно велик. Однако не стоит сажать их все, выберите несколько наиболее понравившихся вам представителей, которые займут почетное место в вашем саду.



Аллиум

Гортензия

Лилия гибридная

Георгин

Подсолнечник обыкновенный

Магнолия гибридная «Атлас»

Целозия гребенчатая

Английская роза

Клематис «Салют»

Цинния изящная “Калифорнийский гигант”

Гибискус

Мак

Пион древовидный