Растения с крупными и эффектными цветами

Растения с большими и крупными цветами — прекрасный способ добавить яркие акценты в ландшафтный дизайн. Такие цветы будут выгодно выделяться среди других растений, привлекая к себе внимание и создавая «вау» эффект.
Более того растения с крупными соцветиями станут прекрасным фоном для низкорослых культур. Выбор растений с крупными цветами, которые прекрасно растут в наших широтах, достаточно велик. Однако не стоит сажать их все, выберите несколько наиболее понравившихся вам представителей, которые займут почетное место в вашем саду.
Аллиум
Гортензия
Лилия гибридная
Георгин
Подсолнечник обыкновенный
Магнолия гибридная «Атлас»
Целозия гребенчатая
Английская роза
Клематис «Салют»
Цинния изящная “Калифорнийский гигант”
Гибискус
Мак
Пион древовидный
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