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Растения с крупными и эффектными цветами

Растения с большими и крупными цветами — прекрасный способ добавить яркие акценты в ландшафтный дизайн. Такие цветы будут выгодно выделяться среди других растений, привлекая к себе внимание и создавая «вау» эффект. 
Более того растения с крупными соцветиями станут прекрасным фоном для низкорослых культур. Выбор растений с крупными цветами, которые прекрасно растут в наших широтах, достаточно велик. Однако не стоит сажать их все, выберите несколько наиболее понравившихся вам представителей, которые займут почетное место в вашем саду.

Аллиум



Растения с крупными и эффектными цветами

Гортензия



Растения с крупными и эффектными цветами

Лилия гибридная



Растения с крупными и эффектными цветами

Георгин



Растения с крупными и эффектными цветами

Подсолнечник обыкновенный



Растения с крупными и эффектными цветами

Магнолия гибридная «Атлас»



Растения с крупными и эффектными цветами

Целозия гребенчатая



Растения с крупными и эффектными цветами

Английская роза



Растения с крупными и эффектными цветами

Клематис «Салют»



Растения с крупными и эффектными цветами

Цинния изящная “Калифорнийский гигант”



Растения с крупными и эффектными цветами

Гибискус



Растения с крупными и эффектными цветами

Мак



Растения с крупными и эффектными цветами

Пион древовидный



Растения с крупными и эффектными цветами
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