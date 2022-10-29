Как быстро избавиться от тараканов

Тараканы, которых еще называют прусаками, неприятные гости в наших домах. Они всеядны и поедают органику любого происхождения, в т.ч. пищевые отходы, а также бумагу, ткани и кожу.



Большинству людей они просто неприятны или вызывают отвращение. Принято считать, что они появляются там, где есть грязь. К сожалению, они могут появиться даже в чистой квартире. Так откуда же берутся тараканы в квартире?







Почему могут появиться тараканы?

Способы борьбы

Народные способы

Пиво для борьбы с вредителями

Серная мазь

Кофейная гуща как ловушка

Гороховый и гипсовый порошок

Сахар + борная кислота

Другие народные средства борьбы: эфирное масло, уксус, аммиак и т.д.



Специализированные

Гель

Концентрат

Спреи и аэрозоли



Ловушки

Паста

Мелок

Профилактика

С самого начала нужно уточнить: тот факт, что в доме есть тараканы, вовсе не означает, что жилище неопрятно и находится в антисанитарном состоянии. Это означает, что жителям просто не повезло.Тараканы в квартирах и домах гнездятся везде, где температура выше 20°C, а также есть источник пищи и влаги. В естественной среде обитания эти насекомые поедали бы плоды или отмершие части растений, способствуя образованию гумуса — таким образом, они делали бы что-то полезное для экологической системы. Расплодившись в местах обитания человека они питаются текстилем, бумагой, кожей и продуктами питания.Например, тараканы в квартиру могут попасть в упаковке продуктов питания из магазина, в пакете с заказанной доставкой, в приобретенных подержанных вещах или бытовом оборудовании или через вентиляционную шахту.Они часто появляются в многоквартирных домах и крупных жилых массивах, особенно в мусоропроводах и мусорных баках, на кухонных рабочих столах и поверхностях — везде, где есть остатки еды и привлекательные для них запахи.Нужно быть осторожным, чтобы не занести таракана в квартиру – насекомые выделяют феромоны, привлекающие других особей. Так что одной особи достаточно, чтобы подвергнуть свое жилище целому нашествию.Существует множество способов избавиться от усатых соседей: от профессиональной дезинсекции до народных средств. Рассмотрим наиболее эффективные методы.Первым шагом к предотвращению распространения паразитов и частичному истреблению их популяции является регулярная уборка дома — остатки пищи служат отличной пищей для этих насекомых, а негерметичные щели и инсталляции позволяют им выбраться и вернуться в ваш дом по своему желанию в поисках новой пищи.Они любят теплые и влажные помещения, а поскольку могут передвигаться по гладким и шероховатым поверхностям, кафельная стена, корпус холодильника или блестящая плита не представляют для них проблемы.Один из самых интересных и в то же время эффективных способов борьбы с тараканами — это пиво. Тряпки или полотенца, смоченные в нем и разложенные вечером в местах, наиболее часто посещаемых паразитами, привлекут внимание вредителей. Из-за содержания спирта большинство жуков погибнет, не успев убежать. Оставшихся насекомых следует бросить в огонь или залить кипятком, а на следующий вечер повторить процедуру до полного исчезновения насекомых.Также будет хорошей идеей налить пиво в небольшую миску и сделать платформу для жуков, после чего они упадут в бак и утонут. В целях безопасности утром все равно стоит облить миску с утопленными насекомыми кипятком.Тараканы питаются всеми остатками пищи, поэтому их часто можно обнаружить в мусорных шкафах или мусоропроводах в многоквартирных домах. По этой причине одна из лучших ловушек для борьбы — приманивание их на еду с помощью хлебных крошек, желтка, сахарной пудры или остатков фруктов и овощей, смазанных серной мазью, которую можно приобрести в аптеке.Насекомые отравятся сами, но для надежности стоит облить найденный кусок кипятком вместе с насекомыми, как в предыдущем случае. Свежая петрушка, помимо всего прочего, является отличной приманкой для усатых соседей; нарезав ее, положите в места их кормления, а утром быстро удалите, облив кипятком.Крепкий сваренный кофе, а точнее, остатки от него — еще одна естественная ловушка для тараканов. Хорошо иметь много земли — более интенсивный запах привлечет всех насекомых в округе. Насыпьте почву в банку, из которой насекомые не смогут выбраться.Утром просто залейте все кипятком, а вечером повторите процедуру. Поскольку они могут передвигаться по скользким поверхностям, следует убедиться, что банка надежно закреплена изнутри, чтобы насекомые не смогли выбраться.Препараты, помогающие избавиться от тараканов, можно найти на большинстве садовых рынков. Однако существуют домашние средства, которые могут заменить магазинные препараты и избавиться от тараканов.Одним из них является порошок от насекомых, приготовленный из молотого гороха и гипса. Измельчите сушеный горох в ступке до состояния муки, затем добавьте немного сахара и просеянного через сито гипса. Смешанные ингредиенты образуют легкий порошок, который следует рассыпать в местах скопления насекомых, у пола и вокруг сооружений, через которые могут проходить насекомые.Последнее и самое осторожное домашнее средство от усатых насекомых — это смесь сахара (который привлекает внимание насекомых) и борной кислоты, которая действует как эффективный яд для них. Борную кислоту можно приобрести в аптеках, но она ядовита для людей и домашних животных. Смесь с борной кислотой следует рассыпать, как и в случае гороха с гипсом, во всех местах питания насекомых и регулярно собирать, как только они отравятся.Домашние средства борьбы могут сработать, а могут и не сработать. Если они появляются в многоквартирном доме, профессиональная дезинсекция всего здания, вероятно, будет единственным эффективным и долговременным способом избавиться от тараканов во всем здании и предотвратить их возвращение в вашу квартиру.Народные средства, такие как уксус от тараканов, характеризуются низкой стоимостью и относительной безопасностью применения.Важно помнить, что они предназначены для кратковременного отпугивания. Они используют средства с сильным отпугивающим запахом: уксус, аммиак, камфорное масло. Менее агрессивные способы — горшечное растение герань или аромат цитрусовых, эфирные масла лавра, полыни, пижмы и цитрусовых. Интересная идея — попробовать обычные средства — нашатырь, спирт, скипидар, керосин. Простая обработка поверхности одним из этих веществ заставит усатых насекомых покинуть кухню.Достаточно протереть пол водой, смешанной с чайной ложкой нашатырного спирта, уксусом или несколькими каплями эфирного масла, безусловно, и запах отпугнет этих насекомых. Эти средства не дадут немедленного эффекта, но они могут помочь в долгосрочной перспективе в качестве отпугивающего средства.Однако следует помнить, что нашатырный спирт или уксусная кислота — это вещества, имеющие очень неприятный запах. Поэтому используйте этот метод с осторожностью. Особенно, если есть домашние животные или маленькие дети.Более эффективными средствами для борьбы с вредителями признаны следующие специализированные препараты.Применение геля — это современный метод борьбы с тараканами. Прежде всего, он незаметен, не требует выхода из дома на время процедуры, не имеет запаха и эффективен как при низких, так и при очень высоких температурах. Гель можно использовать там, где хранятся продукты питания без необходимости удаления продуктов.Как правило, гели запечатываются в пробирки в виде шприца, к которым прикреплен плунжер для облегчения выдавливания продукта. Гель наносят в защитных перчатках в местах появления насекомых, выдавливая количество, сравнимое с горошиной.внутренние шкафы на кухне и в ванной комнате;зазоры в кухонных шкафах, между столешницами и стенами;за и под бытовыми приборами (обратите особое внимание на защиту холодильника);под раковиной на кухне и в ванной комнате;вентиляционные решетки, прокладка труб; электрические крышки и провода, плинтусы, электрические розетки.Отрава охотно поедается тараканами, поскольку, помимо биоцидного вещества, он содержит привлекательный на вкус ингредиент на основе человеческой пищи и выделяет запах, который слышен только насекомым. Избавление от тараканов заметно через 24 часа.Отрава в виде геля вызывает так называемый эффект домино, который заключается в активной передаче яда между насекомыми. Механизм заключается в том, что те тараканы, которые съели яд, оставляют отравленные фекалии, сами умирают в гнездах, оставшиеся особи поедают отравленные фекалии и плоть и воспроизводят картину. Таким образом, отравляются даже те особи, которые не вступали в прямой контакт с ядом.При использовании геля для полного избавления от тараканов приходится ждать около двух недель, при этому уничтожаются и яйца. После завершения процедуры дезинсекции нелишним будет повторно нанести гель на места, где он был съеден, тем самым предотвратив нашествие тараканов от соседей.Средство позволяет обработать химическим препаратом места скопления, укрытия и путей передвижения насекомых:за мебельюв непосредственной близости от сантехнических и водопроводных приборов и труб отопленияв трещинах и щелях в полунижние части стен,участки возле плинтусов.Преимуществом этого метода является немедленный эффект на широчайшей площади, так как раствор оказывает контактное и желудочно-кишечное воздействие на тараканов. Это означает, что насекомое поглощают химическое вещество через карапакс и ротовой аппарат. Когда они перемещаются по распыленной поверхности, нет никакой возможности, чтобы они не столкнулись с химикатом, которым они покрывают свой панцирь или остатки которого они поедают. Современные растворы от тараканов остаются на опрысканной поверхности не менее двух недель, что увеличивает биоцидный эффект.Принцип использования, следующий: вы покупаете концентрат, в соответствии с инструкцией разбавляете его в воде, а затем обрабатываете раствором поверхности. Это похоже на весеннюю обработку деревьев от вредителей. Единственное неудобство, с которым мы можем столкнуться при использовании этого метода, — это необходимость покинуть квартиру после распыления.Аэрозоль от тараканов и других насекомых позволяет быстро избавиться от вредителей в вашем доме. Насадка в виде точного аппликатора позволяет распылять в труднодоступных местах. Препарат действует быстро и эффективно. Главный минус — на время действия аэрозоля необходимо покинуть помещение.Перед проведением обработки необходимо освободить площадь от людей и домашних животных, защитить аквариумы, пищевые продукты, посуду и другую посуду от загрязнения. Встряхните балон с аэрозолем, а потом опрыскайте (с расстояния около 30 см) места скопления и гнездования насекомых (вокруг нижних частей стен, щелей, вокруг труб центрального отопления, водопроводных труб и т. д.).Обработку следует проводить, начиная с самой дальней части помещения, двигаясь назад к выходу. Время опрыскивания площади около 2 квадратных метров должно составлять около 30 секунд.После окончания обработки оставить помещение закрытым на 1-2 часа, затем тщательно проветрить около 1 часа. После окончания процедуры опрыскивания вымойте руки и лицо водой с мылом.На рынке представлены различные виды средств для уничтожения тараканов, в том числе и ловушки на основе прочного клея. Этот способ не предполагает уничтожение насекомых с помощью инсектицида. Здесь речь идет прежде всего о ловле насекомых.Этот метод легко применять, ведь вам не нужно делать много усилий — просто поместите стик в нужное место и ждите эффекта.Эффективные стики от тараканов имеют очень сильный клей и привлекательный запах – феромоны или другие аттрактанты. Липкие ловушки заманивают и механически обезвреживают насекомых. Их можно использовать в любом помещении, они не содержат высокотоксичных веществ, и с их помощью можно проверить, нет ли этих вредителей в наших комнатах. Вместе с применением других препаратов, особенно гелей, они являются эффективным методом уменьшения количества вредителей. Ловушки с насекомыми лучше облить керосином и сжечь.Приманка в виде пасты состоит из привлекательного источника пищи для тараканов и инсектицида медленного действия. Когда насекомые покидают гнездо в поисках пищи, они находят привлекательную приманку, съедают смертельную дозу и через несколько часов умирают, часто возвращаясь в гнездо.Паста медленно действует на насекомое — это и есть ключ к успеху в уничтожении всей колонии. Проблема в уничтожении тараканов заключается в том, что молодые особи, как правило, прячутся в гнезде и даже не уходят в поисках пищи. Они едят помет и рвотные массы взрослых особей. Когда взрослые тараканы возвращаются в гнездо после поедания приманки, небольшое количество инсектицида попадает в их помет и рвоту. Это позволяет передать инсектицид обитателям гнезда, где достигается полный контроль популяции.Ядовитая приманка — единственный вид уничтожения тараканов, предназначенный для яиц и молодых особей в гнезде. Разместив пасту-приманку на кухне, вы сможете добраться до всех укрытий тараканов, не находя их. Собирающиеся тараканы найдут приманку, вернут ее в гнездо и решат вашу проблему.Еще один способ — использование специального инсектицидного мела. Он работает по принципу засады для насекомых — нарисуйте им круги в местах, где вы видите тараканов. Когда такая особь пересечет линию мелового круга, она умрет. Это происходит благодаря инсектициду, содержащемуся в меле.Этот способ эффективен только в случае, если насекомое не успела выработать иммунитет к яду. Поэтому мелок рекомендуется использовать в сочетании с другими способами уничтожения тараканов.Поскольку вредители обычно приходят из соседних, занятых зданий, вы можете затруднить их проникновение в ваш дом с помощью небольших строительных мер. Тараканы проникают в основном через щели в дверях и стенах, ширина которых может составлять всего несколько миллиметров. В целях безопасности все такие входы должны быть плотно закрыты.Все стыки и щели в стенах, перегородках и коврах должны быть заделаны, чтобы они не давали тараканам убежища. Поскольку эти насекомые любят влажный и теплый климат, регулярное и тщательное проветривание помещений может препятствовать их расселению. Также не оставляйте воду в цветочных горшках, раковинах и ведрах.Усложнить жизнь вредителям и отбить у них охоту оставаться в квартире можно различными способами:Мойте посуду сразу после использования и не оставляйте ее в раковине на ночь.Ежедневно убирайте органические отходы из квартиры.Сразу же убирайте все остатки еды. Это относится к рабочей поверхности кухни, а также к углам за духовкой или холодильником.Храните продукты в закрытых емкостях, предпочтительно стеклянных, фарфоровых, керамических или пластиковых. Бумажные пакеты, картонные коробки и фольга могут быть прокушены тараканами.Ванную комнату следует тщательно вымыть, а также удалить остатки мыла и косметики.Посуду для домашних животных необходимо регулярно чистить, а корм для собак и кошек нельзя оставлять открытым.Не пренебрегайте регулярной уборкой помещений, где повышенная влажность и хранятся продукты питания.У тех, кто соблюдает правила безопасности и выполняет все профилактические меры, есть все шансы избежать компании тараканов в своем доме.