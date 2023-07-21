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Печенье на скорую руку,или Как за 5 минут приготовить вкусняшки,которые захочется съесть все и сразу


Печенье, которое понравится всем.

Печенье, которое понравится всем.

Трудно поспорить с утверждением, что в уютном и счастливом доме всегда пахнет чем-то вкусным, например, печением. Вот только далеко не у каждой современной хозяйки хватает мужества возиться с духовкой. Но в случае с этим печеньем всё по-другому – на его приготовление уйдёт всего 5 минут. Можно не сомневаться, что этот хит интернета порадует домочадцев.

Вкуснейшее овсяное печенье за 5 минут.

Вкуснейшее овсяное печенье за 5 минут.

 

Ритм современной жизни настолько высок, что приготовить что-нибудь вкусненькое на собственной кухне становится настоящей роскошью. Поэтому «быстрые рецепты» пользуются сегодня огромной популярностью. Такие как этот рецепт вкуснейшего овсяного печенья. Его можно приготовить на скорую руку, вернувшись с работы, или когда на пороге нежданные гости.
Быстро и вкусно.

Быстро и вкусно.

 

Для приготовления печенья потребуется:
1. 0,5 стакана сливочного масла;


2. 2 стакана сахара;
3. 0,5 стакана молока;
4. 4 ст. ложки какао-порошка;
5. 0,5 стакана арахисового масла или шоколадно-ореховой пасты Nutella;
6. 2 ч.ложки ванилина;
7. 3-3,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления.
Готовая смесь.

Готовая смесь.

 

Способ приготовления:
Положить в кастрюлю молоко, масло, сахар и какао. Помешивая, довести до кипения. Снять с огня через 1 минуту.
Сформированное печенье.

Сформированное печенье.

 

Добавить в горячую смесь ореховую пасту, хлопья и ванилин. Всё тщательно размешать, расстелить пищевой пергамент и сформировать печенье.
Овсяные вкусняшки.

Овсяные вкусняшки.

 

Оставить печенье на 10-15 минут, и угощение готово.
Приятного аппетита.

Приятного аппетита.

 

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Печенье на скорую руку,или Как за 5 минут приготовить вкусняшки,которые захочется съесть все и сразу

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Печенье на скорую руку,или Как за 5 минут приготовить вкусняшки,которые захочется съесть все и сразуПодписаться на мой Instagram
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