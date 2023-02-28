Кипящая смола и чеснок: какие коварные средства использовались для защиты средневековых городов

1. Жидкое и горячее

Что может быть лучше, чем чан горючей фракции на осаждающих. /Фото: unian.net.

2. Камнем по голове

Кидать камни на головы - первое дело! /Фото: illustrators.ru.

3. Чеснок (не овощ)

Вот такими маленькими поганцами и калечили лошадок. /Фото: Twitter.

4. Кровавый понос

В замках были свои колодцы, а все остальные следовало отравить. /Фото: turspeak.ru.

5. Принудительная эвакуация

Корсунь в итоге сдалась Владимиру и выплатила выкуп. За это князь проследил, чтобы город и пальцем никто из его людей не тронул. /Фото: yandex.ru.

6. Ямы и еще раз ямы

Ров - это в том числе средство от метательных машин. /Фото: topvoyager.com.

7. Лови бревно

Чаще всего бревна использовали в местах подвода осадных башен. /Фото: pptcloud.ru.

8. (Не)секретный тоннель

Верный способ обрушить стены - подкоп. /Фото: Pinterest.

9. Все на баррикады

Никто не хотел, чтобы его город разграбили. /Фото: ya.ru.

Осада Казани - хрестоматийный пример. /Фото: yandex.ru.