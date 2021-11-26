По каким критериям выбирать плиту или духовку, которая будет радовать хозяйку

Как выбрать плиту или духовку, которая будет радовать хозяйку
Домашняя плита — это довольно крупная и важная инвестиция. Подобные кухонные приборы стоят не менее 500 «зелёных», они используются почти каждый день, и их обычно эксплуатируют в течение по крайней мере десятилетия. Поэтому не нужно спешить, когда дело доходит до выбора домашней плиты. Прежде, чем отправиться в магазин за духовкой или плитой, нужно выяснить ответы на несколько вопросов.
Для начала, нужно понять насколько человек любит готовить и насколько он скрупулезно подходит к этому процессу. Грубо говоря, хозяйка старается готовить вычурные блюда, подсмотренные в Интернете или по телевизору, у шеф-поваров, или же просто обычно разогревает замороженную пиццу. Стоит быть реалистичным в отношении особенностей, которые будут нужны от плиты, ведь зачем тратить лишние деньги на «фичи», которые никогда не будут использоваться.
Далее стоит задуматься, какой тип устройства подходит кухне. Если уже есть встроенная настенная духовка, то поместится ли отдельная кухонная плита. Естественно, нужно выбирать плиту, которая «впишется» по размеру в текущую кухонную мебель, иначе придется затевать глобальную перестройку всей кухни.
Хотя это кажется очевидным, нужно «случайно не забыть», какой тип питания плиты есть дома — т. е., газопровод или электрическая розетка.
И, наконец, каким бюджетом можно располагать на приобретение. Некоторые плиты могут стоить, как средняя годовая зарплата. Поэтому нужно четко определить бюджет так, чтобы блестящая отделка из нержавеющей стали и элементы управления на сенсорной панели не привели к тому, что было потрачено лишних несколько сотен долларов. Приведем примеры того, что ожидать в разных ценовых категориях:
$ 500 - $ 1 000: это минимальное устройство с базовыми возможностями. Оно способно выполнять основные функции готовки. Базовые варианты отделки - черный, белый и двухцветный, хотя в этом ценовом диапазоне можно найти несколько моделей из нержавеющей стали.
$ 1 000 - $ 3 000: у этих моделей есть больше возможностей, когда речь идет о режимах приготовления, стиле и отделке (к примеру, нержавеющая сталь).
$ 3 000 - $ 6 000 : здесь уже появляются такие варианты, как работа на двух видах топлива, выдвижной дизайн и конвекционные вентиляторы.
$ 6 000 - $ 10 000: товары в этом ценовом диапазоне эмулируют профессиональную технику, которую можно увидеть на коммерческих кухнях. Здесь встречаются модели, сделанные полностью из нержавеющей стали (а не только дверки и панели управления), которые более широкие, чем стандартные 76-сантиметровые, и на которых размещается шесть или более конфорок.
Более $ 10 000 : за такие деньги можно получить индивидуальное устройство. Плиты и духовки в этой категории имеют несколько цветов и отделок, а также уникальные встроенные функции, такие как подключение к воде для автоматического выпуска пара во время выпечки.
Теперь перейдем к тому, какие виды плит существуют.
Электрические
Электрическая плита отечественного производства.
Тепловая мощность электрических плит измеряется в ваттах. Мощность варьируется в разных моделях, но обычно составляет от 1200 Вт в плитах с низкой температурой и маленькими конфорками до 3800 БТЕ в плитах с высокой температурой и большими конфорками. Существуют различные типы электрических плит
Стеклокерамическая варочная панель
Smoothtop (стеклокерамическая варочная панель): эти плиты изготовлены из гладкой стеклокерамики, под поверхностью которой находятся нагревательные элементы. Встроенный датчик позволяет узнать, когда панель для готовки горячая. Это важно, поскольку нагревательный элемент не всегда светится красным цветом, если температура довольно низкая. Стоит иметь в виду, что этот тип варочной панели подвержен царапинам, и не вся посуда безопасна для использования на стеклокерамической поверхности.
Прекрасный вариант для дачи.
Электрическая плита со спиральным нагревательным элементом: эти плиты преобразуют электричество, которое попадает в спираль-катушку, в тепло. Они содержат датчики термостата, которые сообщают о том, когда конфорка включена. Подобные плиты печально известны неравномерным приготовлением из-за неравномерного распределения спирали под сковородкой. Кроме того, электрические спирали медленно нагреваются и медленно охлаждаются. Но обычно подобные плиты дешевле сопоставимых моделей.
Индукционные варочные панели: индукционные плиты используют тепло, вырабатываемое из электромагнитной энергии, для приготовления пищи. Элемент, расположенный чуть ниже поверхности индукционной варочной панели, создает магнитное поле. Когда на панель поверх этого магнитного элемента ставят посуду, содержащую железо, он начинает вибрировать, а эта вибрация преобразуется в тепло посредством магнитных взаимодействий с железом.
Индукционные варочные панели - эффективное и безопасное решение.
Эти кухонные плиты более безопасны, чем обычные газовые или электрические, поскольку они не используют пламя или прямые нагреватели - индукционные горелки не начнут нагреваться, если на них поставить что-нибудь, не содержащее магнитный материал. Индукционные варочные панели также более эффективны и нагревают вещи быстрее, чем другие типы плит.
Есть несколько недостатков индукционных варочных панелей. Нужно убедиться, что дома есть кухонная посуда, которая будет работать с поверхностью для приготовления пищи, а также индукционные плиты, как правило, стоят дороже, чем сопоставимые электрические или газовые.
Классические электрические плиты: в них используется нагревательный элемент — проводник с высоким сопротивлением. Часто подобные плиты готовят более равномерно, чем их газовые аналоги.
Газовые плиты
Газовая плита - классика жанра.
Газовые плиты: как домашние, так и профессиональные повара часто используют газовые плиты из-за равномерного распределения тепловой мощности. Открытое пламя окружает нижнюю часть посуды, что равномерно распределяет тепло вокруг нее. Эта тепловая мощность обычно измеряется в БТЕ (британских тепловых единицах). Как и электрические модели, диапазон мощности варьируется от модели к модели, но обычно находится где-то между 5000 БТЕ для маломощных моделей и 18 000 БТЕ для мощных моделей. Стоит иметь в виду, что на газовой плите большие кастрюли с водой закипают дольше, чем на электрических или индукционных варочных поверхностях.
Газовые печи: по сути, о газовых печах нужно знать то, что обычно они работают хуже, чем электрические печи.
Плиты, работающие на двух видах топлива
Сегодня возможны любые вариации.
В некоторых плитах используются два типа питания: газ для конфорок и электричество для духовки. Подобные плиты на двух видах топлива являются хорошим компромиссом для людей, которые предпочитают прямое нагревание посуды на открытом огне газовой горелки, но при этом хотят возможность готовить в обычной электрической духовке. Однако эти гибриды стоят дороже, чем традиционные модели на одном источнике энергии.
О дизайне...
Свободно стоящая
Плита для любой квартиры.
Свободно стоящие плиты предназначены для размещения в любом месте на кухне. Регуляторы духового шкафа часто расположены на задней панели, которая приподнята над плитой. Они менее дорогие, чем встраиваемые модели.
Встроенная (slide-in)
Встроенные плиты пользуются сегодня огромной популярностью.
Эти плиты не имеют задней панели и, как следует из названия, предназначены для установки на одном уровне с окружающими из со сторон столешницами. Они обычно более дорогие, чем свободно стоящие, из-за дизайна, который подразумевает установку всех элементов управления спереди.
Приподнятая встроенная (drop-in)
Смелое решение.
Следующая плита аналогична предыдущей, она встраивается между двумя окружающими столешницами, а все элементы управления расположены на передней панели устройства. Различие заключается в том, что ее варочная поверхность приподнята над уровнем столешниц из-за того, что плита ставится на специальную подставку.
Бонусные функции
Поиск печи или плиты может напоминать посещение автосалона - всегда есть возможность дополнительных «наворотов» за отдельную плату. Стоит оценить свои потребности и решить, стоят ли эти бонусные функции того, чтобы за них выкладывать больше денег.
Беспроводная связь
Сегодня и плитой можно упаралять со смартфона.
Компании стали более активно применять в плитах такие беспроводные возможности, как Wi-Fi, Bluetooth и ближняя бесконтактная связь (NFC) в своих плитах и печах, чтобы была возможность управлять плитой со своего смартфона. Например, можно включить духовку на разогрев с мобильного телефона по дороге домой из продуктового магазина, чтобы духовка была готова к замороженной пицце к моменту возвращения домой.
Производители также начали подключать плиты к домашним смарт-помощникам, чтобы добавить автоматизацию и голосовое управление на кухне. Например, Wi-Fi плиты от GE работают с Alexa, виртуальным помощником Amazon, активируемым голосом, поэтому можно отдавать голосовые команды для управления своей «умной» плитой.
Конвекционные вентиляторы
Вентилятор в духовке - нужная вещь.
Конвекционные вентиляторы встраиваются в заднюю стенку духового шкафа. Они заставляют горячий воздух циркулировать в духовке, а это означает, что пища будет пропекаться более равномерно. Конвекционные вентиляторы нужны, если нужна, к примеру, румяная выпечка со всех сторон (как в случае с печеньем).
Специальные режимы приготовления
Приготовим что угодно.
На обычной плите можно жарить и запекать. Но по мере увеличения цены на плиты, можно увидеть, что появляется больше вариантов приготовления. Например, плиты с конвекционными вентиляторами будут иметь режимы для конвекционного выпекания и конвекционного обжига, что позволит использовать вентиляторы и нагревательные элементы. В некоторых духовых шкафах также есть настройки для приготовления пищи для определенных продуктов, таких как пицца или индейка, или различные способы приготовления пищи, такие как обезвоживание или обработка хлеба.
Нижние выдвижные ящики (для выпекания / нагревания / жарки)
Плита с выдвижными ящиками.
В некоторых моделях плит есть нижнее выдвигаемое отделение, которое может служить одной из многих целей в зависимости от модели. В одних духовых шкафах предлагается ящик для выпечки, который позволяет человеку использовать основную духовку для жарки, а этот ящик для выпечки небольших блюд, поэтому можно будет одновременно готовить несколько блюд, используя разные температуры. Ящик для подогрева будет поддерживать пищу теплой, но он не умеет готовить ее. В некоторых духовых шкафах есть ящик с жаровней.
Температурные датчики
Температурные датчики - полезнейшая функция.
Температурные датчики подключаются к стене духовки, и используются для контроля внутренней температуры мяса по мере его приготовления. Температура отображается на панели управления духового шкафа, поэтому не нужно открывать дверку, чтобы узнать, готово ли блюдо.
Двойные духовки
Духовка на все случаи жизни.
Некоторые плиты имеют двойные камеры для выпечки, которые обеспечивают удобство одновременной готовки при разных температурах. В некоторых духовых шкафах есть разделитель, который позволяет разделить духовку на две уникальные температурные зоны.
Итог
Покупка плиты — это сугубо личный опыт. Нужно выбирать плиту или духовой шкаф, которые лучше всего подходят для личных потребностей. Конечно, есть много дополнительных функций, которые можно выбрать, чтобы добавить удобства приготовлению пищи.
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