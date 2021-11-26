По каким критериям выбирать плиту или духовку, которая будет радовать хозяйку

Как выбрать плиту или духовку, которая будет радовать хозяйку

Электрические

Электрическая плита отечественного производства.

Стеклокерамическая варочная панель

Прекрасный вариант для дачи.

Индукционные варочные панели - эффективное и безопасное решение.

Газовые плиты

Газовая плита - классика жанра.

Плиты, работающие на двух видах топлива

Сегодня возможны любые вариации.

О дизайне...

Свободно стоящая

Плита для любой квартиры.

Встроенная (slide-in)

Встроенные плиты пользуются сегодня огромной популярностью.

Приподнятая встроенная (drop-in)

Смелое решение.

Бонусные функции

Беспроводная связь

Сегодня и плитой можно упаралять со смартфона.

Конвекционные вентиляторы

Вентилятор в духовке - нужная вещь.

Специальные режимы приготовления

Приготовим что угодно.

Нижние выдвижные ящики (для выпекания / нагревания / жарки)

Плита с выдвижными ящиками.

Температурные датчики

Температурные датчики - полезнейшая функция.

Двойные духовки

Духовка на все случаи жизни.

Итог