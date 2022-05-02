Каким растениям не подходит зола

Зола — бесплатная и эффективная подкормка для многих растений. Но некоторым она действительно может принести, скорее, вред, нежели пользу. Какие растения можно и нельзя подкармливать золой, как правильно приготовить зольный раствор, как использовать золу при посадке картофеля — узнайте чуть ниже.







Итак, зола, будучи щелочной, абсолютно не подходит растениям, которые предпочитают кислую почву. К таким растениям относятся следующие: все хвойные деревья, лилии, люпин, незабудки и ландыши, голубика, гортензия, незабудка, вереск, рододендрон, цинния, хризантема, василёк. Также почву с повышенной кислотностью любит малина, жимолость, японская айва, гамамелис, яблоня.







Любят золу многие овощные культуры: капуста, огурец, тыква, фасоль, горох, свекла и многие другие.







Чтобы внести сухую золу в почву, необходимо соблюдать норму — 100-200 гр. на 1 кв. м. Зольный же раствор готовится следующим образом: в 10 л воды добавляется по 1 стакану золы и 9 % столового уксуса. Уксус добавляется для того чтобы активизировать усвоение кальция из золы. Особенно такая подкормка будет полезна томатам.







Зола под картофель, который предпочитает слабокислую почву, может вноситься, но особым образом. Вносить золу в грядку для картофеля лучше за год до посадки клубней, под перекопку, притом — в небольшом количестве (не более 100 гр.

золы на 1 кв. м.). Тогда зола принесёт картофелю только пользу!Подробнее о том, какие растения можно и нельзя подкармливать золой, смотрите в видео ниже: