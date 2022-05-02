С нами не соскучишься!

8 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Рузвельт и Трумэн - антиподы по ментальности. Была возможность "цивилизованно" показать новое оружие.Если бы не... : р...
  • Николай Герасименко
    После такой презентабельной статьи, народ выстроится на границе в длинную очередь, чтобы побывать в Риге.Великолепная Рига...
  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...

Каким растениям не подходит зола

Зола — бесплатная и эффективная подкормка для многих растений. Но некоторым она действительно может принести, скорее, вред, нежели пользу. Какие растения можно и нельзя подкармливать золой, как правильно приготовить зольный раствор, как использовать золу при посадке картофеля — узнайте чуть ниже.

Каким растения не подходит зола

Итак, зола, будучи щелочной, абсолютно не подходит растениям, которые предпочитают кислую почву. К таким растениям относятся следующие: все хвойные деревья, лилии, люпин, незабудки и ландыши, голубика, гортензия, незабудка, вереск, рододендрон, цинния, хризантема, василёк. Также почву с повышенной кислотностью любит малина, жимолость, японская айва, гамамелис, яблоня.

Каким растения не подходит зола

Любят золу многие овощные культуры: капуста, огурец, тыква, фасоль, горох, свекла и многие другие.

Каким растения не подходит зола

Чтобы внести сухую золу в почву, необходимо соблюдать норму — 100-200 гр. на 1 кв. м. Зольный же раствор готовится следующим образом: в 10 л воды добавляется по 1 стакану золы и 9 % столового уксуса. Уксус добавляется для того чтобы активизировать усвоение кальция из золы. Особенно такая подкормка будет полезна томатам.

Каким растения не подходит зола

Зола под картофель, который предпочитает слабокислую почву, может вноситься, но особым образом. Вносить золу в грядку для картофеля лучше за год до посадки клубней, под перекопку, притом — в небольшом количестве (не более 100 гр.

золы на 1 кв. м.). Тогда зола принесёт картофелю только пользу!

Каким растения не подходит зола

Подробнее о том, какие растения можно и нельзя подкармливать золой, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
растенияЗола
Обсудить

Картина дня

наверх