20 простых кухонных трюков

Наверняка вы не раз поражались бытовой мудрости и сноровке ваших мам и бабушек по поводу всего, что находится в пределах кухни. Это ведь они рассказали нам, что сырое яйцо от вареного можно отличить, просто покрутив их на столе, или что кофе из турки не убежит, если поставить ее в ковшик с водой.

Все эти хитрые навыки обращения с едой и напитками приходят с опытом, и сегодня мы хотим дать вам немного теории, которую обязательно стоит испытать на практике.

Как сохранить пузыри в шампанском и защитить сыр от высыхания? Как сделать вчерашний кекс снова рассыпчатым и не дать бананам потемнеть? Эти и другие тонкости хранения и приготовления продуктов, которые сохранят ваше время и деньги, — в нашей подборке 20 кухонных трюков.

Узнайте свежесть яиц


Если вы не уверены, что яйца в вашем холодильнике свежие, просто опустите их в стакан с водой. Свежее яйцо тонет, старое — всплывает.

20 простых кухонных трюков

Продлите свежесть овощей


На дно ящика для овощей в холодильнике постелите бумажные полотенца. Они поглощают лишнюю влагу и не допускают таким образом быстрого загнивания овощей.

20 простых кухонных трюков

Сохраните пузырьки в шампанском


Не стоит выливать игристое вино, которое выдохлось. Просто бросьте в него одну или две изюминки — натуральный сахар может творить чудеса.

20 простых кухонных трюков

Не переводите лимоны


Если вам нужно всего несколько капель лимонного сока, не разрезайте лимон пополам — так он быстро засохнет. Вместо этого проколите фрукт металлической шпажкой, и вы получите нужную жидкость в нужном объеме.

20 простых кухонных трюков

Сохраняйте свежесть трав


Чтобы травы оставались свежими до месяца, упакуйте пучки в пластиковые пакеты и положите в морозилку. Их легко достать, когда они понадобятся, а разморозятся они через минуту после соприкосновения с горячей сковородой.


20 простых кухонных трюков

Устраните насекомых


Лавровый лист, положенный в контейнер с мукой, макаронами или рисом, — гарантия того, что там не появятся насекомые.

20 простых кухонных трюков

Избавьте грибы от слизи


Грибы можно запросто избавить от слизи, если обернуть их в бумажные полотенца перед тем, как положить в холодильник.

20 простых кухонных трюков

Избегайте черствых маффинов


Чтобы обновить вчерашние маффины, побрызгайте на них водой, положите в бумажный пакет и поставьте в духовку на 10 секунд. Создаваемый водой пар быстро восстановит их мягкость.

20 простых кухонных трюков

Предотвратите высыхание сыра


Предотвратить высыхание сыра можно, намазав масло или маргарин на обрезанную поверхность, это удержит влагу внутри. Наиболее эффективен этот способ в случае с твердыми сырами с восковой коркой.

20 простых кухонных трюков

Сохраняйте овощи хрустящими


Когда редис, сельдерей или морковь перестают хрустеть, опустите их в емкость с ледяной водой вместе с куском сырой картошки и смотрите, как овощи свежеют прямо у вас на глазах.

20 простых кухонных трюков

Не дайте печенью затвердеть


Положите хрустящее печенье и то, что требует длительного жевания, в разные контейнеры, потому что в обратном случае влага со второго сделает первое не таким хрустящим.

20 простых кухонных трюков

Не дайте бананам потемнеть


Не отрывайте бананы от связки до тех пор, пока не решили их съесть, — по отдельности они портятся гораздо быстрее.

20 простых кухонных трюков

Сохраните соль рассыпчатой


Немного риса в вашей солонке предохранит соль от затвердевания. Рис собирает конденсат, из-за которого появляются комки.

20 простых кухонных трюков

Поддерживайте аромат масла


Не стесняйтесь запасаться маслом, когда на него идет распродажа, ведь вы можете хранить его в холодильнике до полугода. Просто положите масло в герметичный контейнер, и оно не будет впитывать запах всего, что хранится у вас в холодильнике.

20 простых кухонных трюков

Оберегайте молочную продукцию от появления бактерий


Чтобы творог или сметана хранились дольше, контейнеры или банки, в которых они хранятся, поставьте в холодильнике вверх ногами. Это создаст вакуум, который предотвратит появление бактерий, из-за которых плесневеют продукты.

20 простых кухонных трюков

Очистите мед


На самом деле мед — единственный продукт, который вообще не портится, поэтому не стоит допускать, чтобы он засахаривался или становился мутным. Разогрейте его в микроволновке на средней мощности в течение 30 секунд, и он снова будет чистым.

20 простых кухонных трюков

Сохраняйте влагу в макаронах


Чтобы сваренные макароны не превратились в один сплошной ком, сложите их в герметичный пакет и положите в холодильник. Когда соберетесь их разогреть, просто поместите на несколько секунд в кипящую воду.

20 простых кухонных трюков

Сохраните свой сыр


Сыр можно замораживать. После еды сложите остатки сыра обратно в упаковку, хорошо закройте и положите в морозилку. За день до того, как снова решите его съесть, переложите сыр в холодильник. Лучше всего этот трюк работает с мягкими сырами с высоким содержанием жира.

20 простых кухонных трюков

Используйте йогурт вместо сливок


При крайней необходимости сливки можно заменить на йогурт в тех блюдах, которые не требуют готовки, потому что йогурт может затвердевать во время приготовления. Так что лучше в этом случае использовать цельное молоко или хотя бы смешивать с ним йогурт 50 на 50.

20 простых кухонных трюков

Исправьте пересоленный суп


Нет ничего более обидного, чем пересоленный суп, на варку которого ушли часы. Попробуйте добавить кусочки сырой картошки или яблока, чтобы они поглотили лишнюю соль, оставьте их вариться на медленном огне на 10 минут, а затем выньте. Если суп по-прежнему слишком соленый, добавьте в него полную ложку сахара. Если и сахар не помог, можно плеснуть немного яблочного уксуса. Последнее, что можно попробовать, если ничего не помогло, — разбавить пересоленный суп водой или бульоном.

