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Волшебная вода для орхидеи

Полейте орхидею такой волшебной водой, и она скажет вам спасибо! Простая и натуральная подкормка поможет цветку расти и развиваться полноценно, а также цвести длительное время.

Волшебная вода для орхидеи

Очистите кожуру с 2 средних картофелин. На кожуре не должно быть земли.

Волшебная вода для орхидеи

Залейте 1 литром воды, варите 15 минут, процедите.

Волшебная вода для орхидеи

Подождите, пока вода полностью остынет до комнатной температуры. Отвар картофеля богат калием, железом, фосфором, кальцием, витаминами группы В.

Волшебная вода для орхидеи

Поливайте орхидею такой водой раз в месяц погружным методом (оставьте не более чем на 20 минут), а также протрите листья ватным диском, смоченным в картофельном отваре. Уже через месяц вы заметите изменения: корни будут активнее расти, а орхидея может даже выпустить цветонос! Если она уже распустила цветы, то такая подкормка продлит цветение.

Волшебная вода для орхидеи
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Орхидеяподкормка

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