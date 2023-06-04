Волшебная вода для орхидеи

Полейте орхидею такой волшебной водой, и она скажет вам спасибо! Простая и натуральная подкормка поможет цветку расти и развиваться полноценно, а также цвести длительное время.







Очистите кожуру с 2 средних картофелин. На кожуре не должно быть земли.







Залейте 1 литром воды, варите 15 минут, процедите.







Подождите, пока вода полностью остынет до комнатной температуры. Отвар картофеля богат калием, железом, фосфором, кальцием, витаминами группы В.







Поливайте орхидею такой водой раз в месяц погружным методом (оставьте не более чем на 20 минут), а также протрите листья ватным диском, смоченным в картофельном отваре. Уже через месяц вы заметите изменения: корни будут активнее расти, а орхидея может даже выпустить цветонос! Если она уже распустила цветы, то такая подкормка продлит цветение.





Читать далее →