10 малоизвестных фактов о китайской опере, которая пока остаётся загадкой для всего мира

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Китайская опера считается национальным сокровищем Поднебесной, а 2014 году ЮНЕСКО включила китайскую оперу в список Всемирного культурного наследия. Этот вид искусства уходит корнями в XVIII век. Китайская опера – синтез пения, стилизованного действа, пантомимы, диалогов, танцев и акробатического боя





Китайская опера считается национальным сокровищем Поднебесной, а 2014 году ЮНЕСКО включила китайскую оперу в список Всемирного культурного наследия. Этот вид искусства уходит корнями в XVIII век. Китайская опера – синтез пения, стилизованного действа, пантомимы, диалогов, танцев и акробатического боя . Мы собрали 10 малоизвестных факто о китайской опере – интереснейшем и неоднозначном виде восточного искусства, которое остаётся для европейцев тайной за семью печатями.

1. Китайская опера



У китайской оперы 360 видов.





Существует более 360 видов китайской оперы. Самыми известными являются пекинская, кантонская, хэнанская

2. Цвета грим-масок



Цвета грим-масок символизируют чувства.





Цвета грим-масок персонажей символизируют чувства. Белый - зловещесть, злость, хитрость,

3. Шаблоны и архетипы



Персонажи в опере создаются по шаблонам и архетипам.





Персонажи в большинстве пьес — это шаблоны и архетипы. По любому персонажу с первого на него

4. Аллюзия



Аллюзия в китайской опере.





Постановки в китайской опере основаны на аллюзии.Такие действия, как катание на лошади, гребля на лодке или открытие двери

5. Костюмы актеров



Костюмы передаются от учителя к ученику.





Костюмы актеров в китайской опере стоят очень дорого, поэтому обычно передаются от учителя к ученику. Некоторые люди все

6. Спецэффекты и трюки



Выдувание огня в шанхайской опере.





В постановках

7. Грим



Грим - костная мука и три часа в гримерке.





Процесс нанесения грима перед спектаклем может

8. Лишь один образ



Кантонская опера - один персонаж в карьеру.





Как известно, практически во всех видах искусства люди совершенствуются в течение всей жизни. Исполнители в

9. Только мужчины



Мужчины в театре исполняют женские роли.





В Древнем Китае в театре могли играть только муж

10. Гендерное неравенство



Женщинам всегда платят больше.





Китайская опера - одно из немногих рабочих мест в Поднебесной, где женщинам всегда платят больше,



БОНУС



Национальный театр в Пекине.





Существует более 360 видов китайской оперы. Самыми известными являются пекинская, кантонская, хэнанская , хуанмэйская, шаосинская и пинцзюйская оперы.Цвета грим-масок персонажей символизируют чувства. Белый - зловещесть, злость, хитрость, предательство и подозрительность. Обычно белые грим-маски носят злодеи. Зеленый - импульсивность, жестокость, отсутствие самообладания или самоконтроля. Красный — храбрость и лояльность. Черный - грубость, жестокость или беспристрастность. Желтый - амбициозность, жестокость, ум.Персонажи в большинстве пьес — это шаблоны и архетипы. По любому персонажу с первого на него взгляда можно наперед приблизительно узнать, каков будет его характер и действия в пьесе.Постановки в китайской опере основаны на аллюзии.Такие действия, как катание на лошади, гребля на лодке или открытие двери символизируются с помощью жестов, движений ног и других движений тела.Костюмы актеров в китайской опере стоят очень дорого, поэтому обычно передаются от учителя к ученику. Некоторые люди все еще до сих пор выступают в костюмах 1940-х годов.В постановках шанхайской оперы обычно применяются специальные эффекты и трюки. Чаще всего можно увидеть жонглирование, акробатику или выдувания огня.Процесс нанесения грима перед спектаклем может занять до трех часов, причем грим наносят несколькими слоями. В древние времена для грима использовали костную муку.Как известно, практически во всех видах искусства люди совершенствуются в течение всей жизни. Исполнители в Кантонской опере изучают одного персонажа и вживаются в роль в течение всей своей карьеры.В Древнем Китае в театре могли играть только муж ч ины. В комедийных операх мужчины до сих пор исполняют женские роли.Китайская опера - одно из немногих рабочих мест в Поднебесной, где женщинам всегда платят больше, чем мужчинам.











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