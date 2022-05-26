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Как быстро отмыть белую обувь

Многие из нас не решаются покупать белую одежду, а особенно обувь, потому что из-за маркости они считаются не самыми практичными. Кроме того белое довольно часто загадочным образом желтеет.

Решившись же на покупку белой пары, мы нередко сталкиваемся с тем, что не знаем, как вернуть им прежний вид.

Как быстро отмыть белую обувь

На самом деле есть очень простой способ вернуть белизну такой обуви, а самое главное — от вас потребуется минимум усилий.

Как быстро отмыть белую обувь

Вам потребуется:

вода;
таблетка для посудомоечной машины

В таз горячей, примерно 50 градусов, воды кладем таблетку для посудомоечной воды: на 2-3 литра воды — 1 таблетка. Подойдет самое дешевое и простое средство. Дожидаемся полного растворения таблетки, чтобы ускорить этот процесс, ее предварительно можно растолочь.

Как быстро отмыть белую обувь

Кроссовки расшнуровываем и кладем в раствор, снятые шнурки помещаем сюда же. Чтобы кроссовки не всплывали, сверху придавливаем их каким-либо грузом. Оставляем кроссовки замачиваться на достаточное количество часов, например, на всю ночь.

Как быстро отмыть белую обувь

В нашем случае прошло 10 часов. Теперь кроссовки осталось только прополоскать, немного отжать и высушить. Если подошва обуви не была слишком грязной, раствор можно использовать повторно.

Как быстро отмыть белую обувь

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто и эффективно отмыть белую обувь.




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