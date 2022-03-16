Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

Маленькая хитрость, как приготовить голубцы в 3 раза быстрее


Как приготовить голубцы в 3 раза быстрее.

Как приготовить голубцы в 3 раза быстрее.

 

Голубцы – отличное блюдо, но с одним существенным недостатком: уж слишком оно трудоёмкое. Может, они бы и чаще появлялись на столе, если бы не приходилось тратить по полдня на варку капусты и прочее. Но есть одна хитрость, как ускорить приготовление налистников в разы. И баловать домашних вкуснятиной почаще.

Голубцы – дело хорошее. Но долгое.

Голубцы – дело хорошее. Но долгое.

 

Что самое нудное и трудоемкое в приготовлении голубцов? Правильно, варка капусты. Но не самый интересный этап можно существенно сократить. Достаточно овладеть вот этой маленькой хитростью.
Выбирайте капусту с крупными листьями.

Выбирайте капусту с крупными листьями.

 

Чтобы всё сработало быстро и как надо, выбирайте капусту с тонкими и широкими листьями. .Желательно, сплюснутой формы.

Шаг 1:


Удаляем всё лишнее.

Удаляем всё лишнее.

 

Помойте кочан, удалите кочерыжку и несколько верхних подвявших (а, значит, сухих) листьев.

Шаг 2:


Капуста должна быть герметично «запакована».

Капуста должна быть герметично «запакована».

 

Кочан заверните в пищевую плёнку и отправляйте в микроволновую печь. Другой вариант: положить его (или листья по-отдельности) в специальную посуду для микроволновки и обязательно накрыть крышкой.
Установите режим 900 Вт (для капусты весом около 2 кило) и время 12-15 минут.

Шаг 3:


Листья стали мягкими? Капуста готова.

Листья стали мягкими?
Капуста готова.

 

Убедитесь, что листья стали мягкими. Если нет – добавьте ещё несколько минут времени. А если капуста достигла нужной мягкости, отправляйте кочан под струю холодной воды на пару минут и начинайте снимать листья.
Можно приступать к начинке.

Можно приступать к начинке.

 

Капуста для голубцов готова. Осталось только завернуть в неё аппетитную начинку. Может, теперь они чаще будут появляться в вашем меню?
Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Маленькая хитрость, как приготовить голубцы в 3 раза быстрее

И не забудьте:
Маленькая хитрость, как приготовить голубцы в 3 раза быстрееПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх