Маленькая хитрость, как приготовить голубцы в 3 раза быстрее

Как приготовить голубцы в 3 раза быстрее.
Голубцы – отличное блюдо, но с одним существенным недостатком: уж слишком оно трудоёмкое. Может, они бы и чаще появлялись на столе, если бы не приходилось тратить по полдня на варку капусты и прочее. Но есть одна хитрость, как ускорить приготовление налистников в разы. И баловать домашних вкуснятиной почаще.
Голубцы – дело хорошее. Но долгое.
Что самое нудное и трудоемкое в приготовлении голубцов? Правильно, варка капусты. Но не самый интересный этап можно существенно сократить. Достаточно овладеть вот этой маленькой хитростью.
Выбирайте капусту с крупными листьями.
Чтобы всё сработало быстро и как надо, выбирайте капусту с тонкими и широкими листьями. .Желательно, сплюснутой формы.
Шаг 1:
Удаляем всё лишнее.
Помойте кочан, удалите кочерыжку и несколько верхних подвявших (а, значит, сухих) листьев.
Шаг 2:
Капуста должна быть герметично «запакована».
Кочан заверните в пищевую плёнку и отправляйте в микроволновую печь. Другой вариант: положить его (или листья по-отдельности) в специальную посуду для микроволновки и обязательно накрыть крышкой.
Установите режим 900 Вт (для капусты весом около 2 кило) и время 12-15 минут.
Шаг 3:
Листья стали мягкими? Капуста готова.
Убедитесь, что листья стали мягкими. Если нет – добавьте ещё несколько минут времени. А если капуста достигла нужной мягкости, отправляйте кочан под струю холодной воды на пару минут и начинайте снимать листья.
Можно приступать к начинке.
Капуста для голубцов готова. Осталось только завернуть в неё аппетитную начинку. Может, теперь они чаще будут появляться в вашем меню?
Приятного аппетита!
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