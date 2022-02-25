Самая полезная бесполезная коробка на планете, которую все хотят получить

Нельзя просто так включить Бесполезную коробку.
Современная жизнь беспощадно диктует человеку необходимость окружать себя все большим числом вещей полезных и практичных, способных помочь в делах и облегчить быт. Этих полезных и «умных» приспособлений вокруг стало уже так много, что иногда хочется чего-то бесполезного. Чего-то такого, чтобы оно просто было.
Отличная игрушка.
И такая вещь есть. Называется она «Useless Box» - «Бесполезная коробка». Это потрясающая игрушка, которая стоит совсем недорого и может стать для уставших от повседневности, одиноких людей лучшим другом. Ведь в этом беспощадном цифровом мире с его безумным и неудержимым потоком разнообразной информации именно (или скорее всего только!) «Бесполезная коробка» станет достойным партнёром для аргументированного спора.
Собирается в огромном количестве вариантов.
Итак, что же представляет собой «Бесполезная коробка». Выглядит устройство как обыкновенный прямоугольный ящик с крышкой. На верхней плоскости коробки имеется тумблер Вкл\Выкл. Все, что нужно сделать – включить его. Вот только сделать это совсем непросто, потому как «Бесполезная коробка» будет яростно противостоять любым попыткам включения.
Коробка без боя свое не отдаст.
Стоит щелкнуть тумблером, как из-под крышки коробки тут же покажется палец, который его приведет его в исходное положение. Это бесконечное яростное противостояние может быть очень увлекательным. Коробка не только хорошо снимает стресс, но и изрядно веселит, особенно ее вторая модель, которая «знает» 12 форм поведения при выключении тумблера.
Вариант А:
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