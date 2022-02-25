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Самая полезная бесполезная коробка на планете, которую все хотят получить


Нельзя просто так включить Бесполезную коробку.

Нельзя просто так включить Бесполезную коробку.

Современная жизнь беспощадно диктует человеку необходимость окружать себя все большим числом вещей полезных и практичных, способных помочь в делах и облегчить быт. Этих полезных и «умных» приспособлений вокруг стало уже так много, что иногда хочется чего-то бесполезного. Чего-то такого, чтобы оно просто было.

Отличная игрушка.

Отличная игрушка.

 

И такая вещь есть. Называется она «Useless Box» - «Бесполезная коробка». Это потрясающая игрушка, которая стоит совсем недорого и может стать для уставших от повседневности, одиноких людей лучшим другом. Ведь в этом беспощадном цифровом мире с его безумным и неудержимым потоком разнообразной информации именно (или скорее всего только!) «Бесполезная коробка» станет достойным партнёром для аргументированного спора.
Собирается в огромном количестве вариантов.

Собирается в огромном количестве вариантов.

 

Итак, что же представляет собой «Бесполезная коробка». Выглядит устройство как обыкновенный прямоугольный ящик с крышкой. На верхней плоскости коробки имеется тумблер Вкл\Выкл. Все, что нужно сделать – включить его. Вот только сделать это совсем непросто, потому как «Бесполезная коробка» будет яростно противостоять любым попыткам включения.
Коробка без боя свое не отдаст.

Коробка без боя свое не отдаст.

 

Стоит щелкнуть тумблером, как из-под крышки коробки тут же покажется палец, который его приведет его в исходное положение. Это бесконечное яростное противостояние может быть очень увлекательным. Коробка не только хорошо снимает стресс, но и изрядно веселит, особенно ее вторая модель, которая «знает» 12 форм поведения при выключении тумблера.

Вариант А:

Вариант Б:

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Самая полезная бесполезная коробка на планете, которую все хотят получить

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Самая полезная бесполезная коробка на планете, которую все хотят получитьПодписаться на мой Instagram
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