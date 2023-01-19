Христофор Колумб — герой или злодей, или Как появилась легенда о великом исследователе

Христофор Колумб – человек-легенда, героическая фигура в мировой истории! Первый исследователь, установивший европейское присутствие в Новом Свете. Его личность вызывает столько споров! В христианских кругах Колумб представляется практически святым, прибытие его в Америку — это общенациональный праздник. Но на самом деле, кто же он, героический исследователь или алчный злодей?
Христофор Колумб, безусловно, изменил мир. Именно с ним началась колонизация Нового Света. Последствия этого были и позитивными, и негативными. С одной стороны, благодаря внедрению новых культур с других континентов, таких как кофе из Африки, сахарный тростник из Азии и пшеница из Европы - изменился ландшафт Америки. Это принесло коренным американцам массу выгод. Новый Свет подарил нам такие культуры, как томаты, кукуруза и картофель, что помогло накормить растущее население Европы. Благодаря тому, что европейцы научили коренных американцев использовать лошадей, образ жизни их во многом изменился, стала эффективнее охота.
Портрет Христофора Колумба, 1519 год.
Вместе с этим, колонизация привела практически к полному уничтожению многих коренных народов и культур Северной и Южной Америки. Глобальный перенос растений, животных, заражение болезнями, о которых население здесь слухом не слыхивало и не обладало к ним иммунитетом, всё это принесло негативные последствия. Кроме всего, произошло беспрецедентное смешение культур.
Карта путешествий Христофора Колумба.
Америка стала местом, куда переезжали романтики, иммигрировали разного рода авантюристы и ссылались преступники. Разношёрстная публика плохо уживалась. Возникали локальные межнациональные конфликты. Первые итальянские иммигранты сталкивались с жёсткой дискриминацией. Христофор Колумб помог им в том смысле, что национальный герой юной Америки — это моряк родом из Генуи. Знаменитый итальянец — значимая историческая личность дал мощный толчок иммигрантам из Италии почувствовать собственную, так сказать американскость.
Моряк из Генуи - герой Америки.
День Колумба — национальная платформа, где можно погреться в лучах славы соотечественника, отпраздновав его наследие. В последнее время историки стали обращать больше внимания на негативные стороны наследия Колумба, особенно в отношении коренных общин. Отовсюду зазвучали призывы отменить День Колумба или заменить его Днём коренных народов. Это превратило ежегодный праздник итальянской гордости в горячую точку споров.
Кадр из фильма о Колумбе 1985 года.
Кадр из фильма о Христофоре Колумбе 1992 года.
Почему церковь считает Христофора Колумба практически святым
Всё началось задолго до того, как исследователь стал символом итальянско-американской идентичности. Вначале его возвысила протестанская часть населения Америки. Христофор Колумб — герой, который по Божьему указанию «открыл» Америку и подарил её европейским христианам. Имя его стало невероятно популярным на всей территории США: в 1784 году Королевский колледж в Нью-Йорке был переименован в Колумбийский колледж; в 1790 году столица страны была перенесена в округ Колумбия; такие штаты, как Южная Каролина и Огайо, разместили свои правительства в городах Колумбия и Колумбус.
Молодой Христофор Колумб.
«Празднование высадки Колумба в 1792 году было белым англосаксонским протестантским праздником, посвящённым новой стране, новой земле и нашему отделению от европейских народов», - говорит Уильям Коннелл, профессор итальянской американской истории в Университете Сетон Холл.
В 1882 году группа ирландских католических священников основала группу братского служения под названием «Рыцари Колумба», в которую вошли многие итальянские американцы. «Это показатель того, каким огромным уважением пользовался Колумб, - говорит Коннелл, - ирландские католики видели в Колумбе путь к своей легитимизации, как и итальянцы».
Антиитальянские настроения
Множество итальянских иммигрантов, которые переезжали в Америку в конце 19 веках, отличались от преимущественно северных европейцев, которые поселились здесь до них. Это были в основном бедные фермеры, спасающиеся от голода в Южной Италии. У них была смуглая кожа и многие очень плохо говорили по-английски. Их часто представляли эдакими простодушными преступниками. Пресса же зачастую изображала их поголовно членами сицилийской мафии. Антиитальянская дискриминация иногда приводила к жестоким актам насилия.
The New York Times в то время опубликовала редакционную статью, распространяющую антиитальянские стереотипы: «Эти коварные и трусливые сицилийцы, потомки бандитов и убийц, которые принесли в эту страну беззаконные страсти, жестокие методы, и клятвенные общества их родной страны. Они являются для нас вредителями и точка», - написали редакторы.
Даже Теодор Рузвельт, который тогда был членом Комиссии по гражданской службе США, не видел ничего особенно плохого в преследованиях итальянцев.
Памятник Колумбу, как решение проблемы
Поневоле символ борьбы с антиитальянскими настроениями.
Перед лицом этой грандиозной проблемы с преследованиями у видных членов итальянско-американского сообщества Нью-Йорка возникла прекрасная идея. После празднования 400-й годовщины прибытия Христофора Колумба к берегам Америки и проведения год спустя Всемирной Колумбийской выставки в Чикаго, было решено поднять авторитет итальянских американцев. Способом стало связать себя с этим самым «американским» итальянцем. Собрав 20 000 долларов, они наняли скульптора из Италии для создания портрета исследователя из лучшего итальянского мрамора. Статуя «первооткрывателя» Америк была установлена 12 октября 1892 года. Начиная с 1934 года этот день стал официальным праздником, а с 1968 — федеральным, который отмечается каждый второй понедельник октября.
Памятник Христофору Колумбу.
Колумб, как камень преткновения
День Колумба повсеместно отмечался весьма пышно. Всё закрывалось, люди выходили на парад. Это было не просто итало-американским праздником, этот день стал общенациональным праздником. Но со временем итальянские американские общины начали использовать День Колумба как парад гордости, чтобы соревноваться с Днём Святого Патрика. «Ощущение того, что День Колумба - это то, в чём должны участвовать все, было потеряно», - говорит Коннелл.
После недавних протестов в США, статуя Христофора Колумба была снесена. Протестующие назвали исследователя символом геноцида.
Теперь великого исследователя считают символом геноцида.
Личность мореплавателя по сей день окутана всевозможными мифами. Современная историческая наука не стоит на месте. В последнее время было много исследований, которые развенчали множество легенд, окружающих имя Колумба. Характер исследователя представляется учёными, как совокупность жестокости, алчности и глубокой испорченности. Например, Христофор, недолго будучи губернатором острова Эспаньола (ныне Доминиканская Республика и Гаити) поработил и убил бесчисленное количество коренных жителей.
Прибыв в Вест-Индию, когда международная работорговля набирала обороты, Колумб и его люди заставили местных работать на плантациях и добывать золото, а остальных отправили в Испанию для продажи. Как губернатор, Христофор приказал жёстко подавлять любые беспорядки. И под его властью испанцы совершили множественные жестокие акты резни, пыток и сексуального насилия против мирного населения. По оценкам экспертов, численность местного коренного населения сократилась с нескольких сотен тысяч до пары сотен, всего лишь спустя 60 лет.
Управление Колумбом Эспаньолой было настолько жестоким и тираническим, что колонисты пожаловались на него королю Фердинанду. Христофора Колумба арестовали и отправили в Испанию в цепях. Хоть он и был лишён поста губернатора, но монарх не только отпустил его на свободу, но и спонсировал очередное путешествие исследователя в Америку.
Споры вокруг празднования Дня Колумба не утихают
Защитники исследователя апеллируют к тому, что несмотря ни на что, нельзя отрицать заслуги Колумба перед мировой историей. У оппонентов всегда наготове возражение, что Христофор Колумб был далеко не первым европейцем, который пересёк Атлантику и ступил на заветные американские берега. Многие историки приписывают это норвежскому викингу Лейфу Эрикссону. Исследователи считают, что он высадился на территории современного Ньюфаундленда более чем за пять веков до Колумба. Только День Лейфа Эрикссона 9 октября не вызывает никакой особой пышности и национальной гордости.
Не только кинематограф: Картина «Буря у мыса Айя», 1875 год. Художник: Айвазовский Иван Константинович.
И после смерти нет покоя
После того, как в 1506 году Колумб умер, его похоронили в Испании, в Вальядолиде. Позже тело было перевезено в Севилью. Впоследствии по просьбе его невестки, тела Колумба и его сына Диего были переправлены через Атлантический океан в Эспаньолу. Там их похоронили в соборе Санто-Доминго. В1795 году, после захвата острова французами, испанцы, выкопали останки исследователя и перевезли их на Кубу. После их вернули в Севилью. Однако в соборе Санто-Доминго был обнаружен ящик с человеческими останками и именем Христофора Колумба. Экспертиза ДНК в 2006 году показала, что по крайней мере некоторые из останков в Севилье принадлежат Колумбу. Доминиканская Республика отказалась проводить подобные тесты. Поэтому, где тело Колумба доподлинно неизвестно по сей день.
Колумб умер более 500 лет назад, а спорят о нём до сих пор.
Наследники Колумба и испанской монархии вели судебные тяжбы до 1790 года. Они утверждали, что испанская корона обманным путём присвоила себе их деньги. В основном все эти судебные разбирательства к 1536 году были закончены, но некоторые затянулись почти до 300-летия знаменитого путешествия Колумба.
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