Христофор Колумб — герой или злодей, или Как появилась легенда о великом исследователе







Портрет Христофора Колумба, 1519 год.

Карта путешествий Христофора Колумба.

Моряк из Генуи - герой Америки.

Кадр из фильма о Колумбе 1985 года.

Кадр из фильма о Христофоре Колумбе 1992 года.

Почему церковь считает Христофора Колумба практически святым

Молодой Христофор Колумб.

Антиитальянские настроения

Памятник Колумбу, как решение проблемы

Поневоле символ борьбы с антиитальянскими настроениями.

Памятник Христофору Колумбу.

Колумб, как камень преткновения

Теперь великого исследователя считают символом геноцида.

Споры вокруг празднования Дня Колумба не утихают

Не только кинематограф: Картина «Буря у мыса Айя», 1875 год. Художник: Айвазовский Иван Константинович.

И после смерти нет покоя

Колумб умер более 500 лет назад, а спорят о нём до сих пор.