Специя, которая вернёт цвет чёрной одежде

Всего 1 специя вернёт вашей чёрной одежде первоначальный цвет! Благодаря этому трюку бельё перестанет линять и терять цвет после многочисленных стирок.







Эта специя — молотый чёрный перец. Её необязательно добавлять при каждой стирке чёрных вещей: примерно раз в 5 стирок или реже.







Достаточно 1 ч. л. в барабан с вещами. Стирайте обычным моющим средством при температуре не меньше 40 градусов.







И вы увидите, что вещи восстановят чёрный цвет и перестанут линять!



