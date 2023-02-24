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Специя, которая вернёт цвет чёрной одежде

Всего 1 специя вернёт вашей чёрной одежде первоначальный цвет! Благодаря этому трюку бельё перестанет линять и терять цвет после многочисленных стирок.

Специя, которая вернёт цвет чёрной одежде

Эта специя — молотый чёрный перец. Её необязательно добавлять при каждой стирке чёрных вещей: примерно раз в 5 стирок или реже.

Специя, которая вернёт цвет чёрной одежде

Достаточно 1 ч. л. в барабан с вещами. Стирайте обычным моющим средством при температуре не меньше 40 градусов.

Специя, которая вернёт цвет чёрной одежде

И вы увидите, что вещи восстановят чёрный цвет и перестанут линять!

Специя, которая вернёт цвет чёрной одежде

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