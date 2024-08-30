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Как легко следовать диете: наглядное фотопособие о том, сколько это - 100 калорий


Калорийность здоровой пищи.

Калорийность здоровой пищи.

Лето подходит к концу, а некоторые из тех, кто усиленно старался похудеть к пляжному сезону, до сих пор так и не смог переключиться на здоровый способ питания и занятия спортом. Впрочем, не стоит расстраиваться - еще можно успеть все поправить до следующего отпуска. В рамках кампании за здоровый образ жизни Food Network опубликовала 23 фотографии, на которых наглядно видно, сколько из себя представляют 100 калорий в "правильных продуктах".

9 веточек брокколи содержат 100 калорий.

9 веточек брокколи содержат 100 калорий.

 
Одна небольшая запеченная картофелина содержит более 100 калорий, так что ее пришлось немного отломить.

Одна небольшая запеченная картофелина содержит более 100 калорий, так что ее пришлось немного отломить.

 

Не каждый готов скрупулезно взвешивать свою еду и постоянно подсчитывать на калькуляторе или специальном приложении на телефон калорийность своей еды. Food Network предлагает более рациональный подход к этой затее: достаточно просто понять, сколько "на взгляд" весит или даже просто выглядит 100 калорий, и подсчет калорий будет производить в разы проще. Конечно, если при этом питаться теми продуктами, которые изображены на фотографиях.
100 ягод малины - ровно 100 калорий.

100 ягод малины - ровно 100 калорий.

 
100 редисок (если они, конечно, без нитратов) - тоже ровно 100 калорий.

100 редисок (если они, конечно, без нитратов) - тоже ровно 100 калорий.

 

Коварный план Food Network был не только в том, чтобы заставить зрителей питаться правильно - в конце концов заставить другого человека против его воли делать что-либо довольно проблематично - а еще и в том, чтобы показать, насколько красивой, аппетитной и разнообразной может быть здоровая еда. Питаться одними лишь капустными листьями и морковкой - это неправильно. Еда должна включать различные компоненты, и Food Network постарались показать наглядно, что именно можно (и нужно) включать в свой ежедневный рацион.
31 побегов спаржи содержат 100 калорий.

31 побегов спаржи содержат 100 калорий.

 
2 маленьких кубика низкокалорийного сыра Чеддар - 100 калорий.

2 маленьких кубика низкокалорийного сыра Чеддар - 100 калорий.

 
21 несоленых кренделей брецель содержат 100 калорий.

21 несоленых кренделей брецель содержат 100 калорий.

 
22 дольки чеснока - сто калорий.

22 дольки чеснока - сто калорий.

 

Глядя на эти фотографии, становится ясно, какие продукты можно есть, не отказывая себе, а какими продуктами не следует увлекаться, даже несмотря на их общую полезность. Посчитать калорийность малины, как оказалось, проще простого - 100 ягодок равняется как раз 100 калориям. А вот запеченная картошка среднего размера содержит в себе более 100 калорий.
82 красные фасолины (приготовленные) содержат 100 калорий.

82 красные фасолины (приготовленные) содержат 100 калорий.

 
4 сардины из консервной банки (с маслом) содержат 100 калорий.

4 сардины из консервной банки (с маслом) содержат 100 калорий.

 
28 молодых маленьких морковочек (бэби-морковь) = 100 калорий.

28 молодых маленьких морковочек (бэби-морковь) = 100 калорий.

 
12 сырых головок брюссельской капусты содержат 100 калорий.

12 сырых головок брюссельской капусты содержат 100 калорий.

 
15 половинок жареных орехов кешью = 100 калорий.

15 половинок жареных орехов кешью = 100 калорий.

 
16 веток сельдерея = 100 калорий.

16 веток сельдерея = 100 калорий.

 
Всего пять сушеных плодов инжира - и уже 100 калорий.

Всего пять сушеных плодов инжира - и уже 100 калорий.

 
50 темных изюмин среднего размера (без косточек) - 100 калорий.

50 темных изюмин среднего размера (без косточек) - 100 калорий.

 
43 приготовленных на пару бамий (дамские пальчики) = 100 калорий.

43 приготовленных на пару бамий (дамские пальчики) = 100 калорий.

 
34 кусочка цельнозерновых макарон в сухом виде содержат 100 калорий.

34 кусочка цельнозерновых макарон в сухом виде содержат 100 калорий.

 
20 сушеных половинок томата = 100 калорий.

20 сушеных половинок томата = 100 калорий.

 
60 сырых стручков зеленой фасоли = 100 калорий.

60 сырых стручков зеленой фасоли = 100 калорий.

 
33 виноградины без косточек = 100 калорий.

33 виноградины без косточек = 100 калорий.

 
13 больших сваренных креветок = 100 калорий.

13 больших сваренных креветок = 100 калорий.

 
54 листа цикория (Радиккьо) = 100 калорий.

54 листа цикория (Радиккьо) = 100 калорий.

 

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