Как легко следовать диете: наглядное фотопособие о том, сколько это - 100 калорий

Калорийность здоровой пищи.

9 веточек брокколи содержат 100 калорий.

Одна небольшая запеченная картофелина содержит более 100 калорий, так что ее пришлось немного отломить.

100 ягод малины - ровно 100 калорий.

100 редисок (если они, конечно, без нитратов) - тоже ровно 100 калорий.

31 побегов спаржи содержат 100 калорий.

2 маленьких кубика низкокалорийного сыра Чеддар - 100 калорий.

21 несоленых кренделей брецель содержат 100 калорий.

22 дольки чеснока - сто калорий.

82 красные фасолины (приготовленные) содержат 100 калорий.

4 сардины из консервной банки (с маслом) содержат 100 калорий.

28 молодых маленьких морковочек (бэби-морковь) = 100 калорий.

12 сырых головок брюссельской капусты содержат 100 калорий.

15 половинок жареных орехов кешью = 100 калорий.

16 веток сельдерея = 100 калорий.

Всего пять сушеных плодов инжира - и уже 100 калорий.

50 темных изюмин среднего размера (без косточек) - 100 калорий.

43 приготовленных на пару бамий (дамские пальчики) = 100 калорий.

34 кусочка цельнозерновых макарон в сухом виде содержат 100 калорий.

20 сушеных половинок томата = 100 калорий.

60 сырых стручков зеленой фасоли = 100 калорий.

33 виноградины без косточек = 100 калорий.

13 больших сваренных креветок = 100 калорий.

54 листа цикория (Радиккьо) = 100 калорий.