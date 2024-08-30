Как легко следовать диете: наглядное фотопособие о том, сколько это - 100 калорий

Калорийность здоровой пищи.
Лето подходит к концу, а некоторые из тех, кто усиленно старался похудеть к пляжному сезону, до сих пор так и не смог переключиться на здоровый способ питания и занятия спортом. Впрочем, не стоит расстраиваться - еще можно успеть все поправить до следующего отпуска. В рамках кампании за здоровый образ жизни Food Network опубликовала 23 фотографии, на которых наглядно видно, сколько из себя представляют 100 калорий в "правильных продуктах".
9 веточек брокколи содержат 100 калорий.
Одна небольшая запеченная картофелина содержит более 100 калорий, так что ее пришлось немного отломить.
Не каждый готов скрупулезно взвешивать свою еду и постоянно подсчитывать на калькуляторе или специальном приложении на телефон калорийность своей еды. Food Network предлагает более рациональный подход к этой затее: достаточно просто понять, сколько "на взгляд" весит или даже просто выглядит 100 калорий, и подсчет калорий будет производить в разы проще. Конечно, если при этом питаться теми продуктами, которые изображены на фотографиях.
100 ягод малины - ровно 100 калорий.
100 редисок (если они, конечно, без нитратов) - тоже ровно 100 калорий.
Коварный план Food Network был не только в том, чтобы заставить зрителей питаться правильно - в конце концов заставить другого человека против его воли делать что-либо довольно проблематично - а еще и в том, чтобы показать, насколько красивой, аппетитной и разнообразной может быть здоровая еда. Питаться одними лишь капустными листьями и морковкой - это неправильно. Еда должна включать различные компоненты, и Food Network постарались показать наглядно, что именно можно (и нужно) включать в свой ежедневный рацион.
31 побегов спаржи содержат 100 калорий.
2 маленьких кубика низкокалорийного сыра Чеддар - 100 калорий.
21 несоленых кренделей брецель содержат 100 калорий.
22 дольки чеснока - сто калорий.
Глядя на эти фотографии, становится ясно, какие продукты можно есть, не отказывая себе, а какими продуктами не следует увлекаться, даже несмотря на их общую полезность. Посчитать калорийность малины, как оказалось, проще простого - 100 ягодок равняется как раз 100 калориям. А вот запеченная картошка среднего размера содержит в себе более 100 калорий.
82 красные фасолины (приготовленные) содержат 100 калорий.
4 сардины из консервной банки (с маслом) содержат 100 калорий.
28 молодых маленьких морковочек (бэби-морковь) = 100 калорий.
12 сырых головок брюссельской капусты содержат 100 калорий.
15 половинок жареных орехов кешью = 100 калорий.
16 веток сельдерея = 100 калорий.
Всего пять сушеных плодов инжира - и уже 100 калорий.
50 темных изюмин среднего размера (без косточек) - 100 калорий.
43 приготовленных на пару бамий (дамские пальчики) = 100 калорий.
34 кусочка цельнозерновых макарон в сухом виде содержат 100 калорий.
20 сушеных половинок томата = 100 калорий.
60 сырых стручков зеленой фасоли = 100 калорий.
33 виноградины без косточек = 100 калорий.
13 больших сваренных креветок = 100 калорий.
54 листа цикория (Радиккьо) = 100 калорий.
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