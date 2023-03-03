С помощью капельного полива можно значительно упростить себе задачу полива растений на грядках. При таком способе растение получает достаточно влаги регулярно, не переливается, поддерживается в норме.
У пластиковых 1,5 л бутылок отрежьте дно. В крышке сделайте отверстие с помощью паяльника или раскалённого гвоздя. Также проделайте два отверстия сверху, возле дна, чтобы бутылку можно было подвесить за хомуты.
Шланг подрежьте до нужной длины: от бутылки до грядки.
К верёвке прикрепите проволоку. С помощью проволоки проденьте верёвку в шланг.
Вставьте шланг с верёвкой в отверстие в крышке.
Подвесьте бутылку, налейте воду.
Потихоньку вода будет капать через верёвку на грядку, поливая растения!
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Бюджетная система капельного полива
С помощью капельного полива можно значительно упростить себе задачу полива растений на грядках. При таком способе растение получает достаточно влаги регулярно, не переливается, поддерживается в норме.
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