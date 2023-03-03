Бюджетная система капельного полива

С помощью капельного полива можно значительно упростить себе задачу полива растений на грядках. При таком способе растение получает достаточно влаги регулярно, не переливается, поддерживается в норме.







У пластиковых 1,5 л бутылок отрежьте дно. В крышке сделайте отверстие с помощью паяльника или раскалённого гвоздя. Также проделайте два отверстия сверху, возле дна, чтобы бутылку можно было подвесить за хомуты.







Шланг подрежьте до нужной длины: от бутылки до грядки.







К верёвке прикрепите проволоку. С помощью проволоки проденьте верёвку в шланг.







Вставьте шланг с верёвкой в отверстие в крышке.







Подвесьте бутылку, налейте воду.







Потихоньку вода будет капать через верёвку на грядку, поливая растения!





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