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Бюджетная система капельного полива

С помощью капельного полива можно значительно упростить себе задачу полива растений на грядках. При таком способе растение получает достаточно влаги регулярно, не переливается, поддерживается в норме.

Бюджетная система капельного полива

У пластиковых 1,5 л бутылок отрежьте дно. В крышке сделайте отверстие с помощью паяльника или раскалённого гвоздя. Также проделайте два отверстия сверху, возле дна, чтобы бутылку можно было подвесить за хомуты.

Бюджетная система капельного полива

Шланг подрежьте до нужной длины: от бутылки до грядки.

Бюджетная система капельного полива

К верёвке прикрепите проволоку. С помощью проволоки проденьте верёвку в шланг.

Бюджетная система капельного полива

Вставьте шланг с верёвкой в отверстие в крышке.

Бюджетная система капельного полива

Подвесьте бутылку, налейте воду.

Бюджетная система капельного полива

Потихоньку вода будет капать через верёвку на грядку, поливая растения!

Бюджетная система капельного полива
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Грядкиполив

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