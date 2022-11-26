Чем занимались гладиаторы в Древнем Риме, когда получали свободу

Гладиаторы в Древнем Риме имели неплохие шансы получить свободу, если оказывались достаточно удачливы и эффективны в своем кровавом ремесле. Вот только что было делать такому человеку, который вновь начал принадлежать себе? Во многих сотнях и тысячах километрах от родины и дома, которых можно уже и нет, большинство экс-гладиаторов начинали новую жизнь.
На самом деле гладиатор - ценный специалист. ok.ru.
Гладиаторские игры – это отнюдь не просто развлечение. В первую очередь это религиозный ритуал. Своими корнями гладиаторские игры римлян уходят в раннюю античность, когда обитатели города на семи холмах торжественно забивали военнопленных из вражеских племён на храмовой площади во имя Марса. После победы над племенем самнитов (именно в их честь назван один из видов гладиаторов), римляне не просто принесли пленных в жертву, а заставили их драться друг с другом. Выживших убили уже сами римляне. Таковая была кровавая жертва во имя бога войны.
Расходовать гладиаторов пачками решались крайне редко. goodfon.ru.
В последствии гладиаторские игры сохраняли свой ритуальный смысл, однако приобрели еще и развлекательный, правоохранительный (на арене казнили преступников), а также политический. Римская знать регулярно пользовалась возможностью проведения игр за свой счет для зарабатывания политического капитала и завоевания любви народа. В какой-то момент появился полноценный профессиональный гладиатор.
Гладиаторы нередко нанимались в охрану. funart.pro.
Подготовка таких бойцов велась в специальных школах. Хотя гладиаторы были рабами их лучше кормили, а в последствии даже наделяли некоторой степенью свободы. Большую часть времени гладиаторы проводили за забиванием пленных на потеху толпе и за казнями преступников. Бились бойцы и между собой, однако без особого повода хозяева бойцов ценный человеческий материал не расходовали. Таким образом уже во времена расцвета республики гладиатор имел все шансы дослужиться до «почетной пенсии» - получить статус вольноотпущенника. Теоретически рассчитывать на него мог любой раб, однако на практике хоть какие-то шансы обрести свободу были только у самых ценных рабов, которые проходили под категорией «домашние». Чаще всего это были учителя, врачи, писари, философы и прочие люди умственного труда. И гладиаторы, конечно же.
Немало гладиаторов шло обратно на арену или устраивалось в лудус. wikimedia.org.
Важно понимать, что Рим производил на людей в то время совершенно невероятное впечатление. А потому, если раб получал свободу, то из Рима на родину он уже чаще всего не рвался. В большинстве случаев гладиаторы-вольноотпущенники просто оставались биться на арене, но уже как свободные и за деньги. Многие из них становились учителями в лудусах – школах гладиаторов. Другие подавались продавать свои кулаки и мечи в коллегии – трудовые и общественные объединения римлян, которые нередко носили откровенно криминальный характер. Состоятельные люди регулярно нанимали гладиаторов в качестве телохранителей, а также людей способны «решать вопросы» надлежащим образом. Например, убийцы Гая Юлия Цезаря – Марк Юний Брут имел целый отряд верных гладиаторов! Не брезговал телохранителем из числа таковых и Марк Антоний.
Иногда гладиаторы попадали и на работу в легион. Правда логично предположить, что учили они легионеров главным образом не бою, а скорее занимались там физической подготовкой бойцов. Например, гладиаторов нанимал Сулла и Гай Марий для подготовки своих легионеров в эпоху гражданских войн.
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