Роспись бокалов своими руками для начинающих

Если вы хотите расписать фужеры для себя или в подарок, на свадьбу или на тематическую вечеринку, будьте уверены, вы получите большое удовольствие от творчества — ведь делается это легко, быстро и не затратно.

Прежде чем приступить к пошаговому мастер-классу по росписи бокалов своими руками, нужно определиться с будущим дизайном ваших фужеров, поэтому предлагаем вам вдохновиться и почерпнуть оригинальные идеи «стеклянного» декора в следующей главе.

Роспись бокалов и фужеров может быть разной по технике рисования, по степени сложности, использованию материалов и, конечно же, по тематике.

Мастер-класс №1: Бокалы в стиле конфетти

Фужеры, украшенные мелким горошком, выглядят очень празднично и могут быть как элегантными как на фото ниже, так и веселыми разноцветными. Кружочки ассоциируются с пузырьками шампанского или яркими конфетти.

Уровень сложности: очень просто.

Что понадобится: акриловые или контурные краски по стеклу и керамике, также подойдет обычный лак для ногтей (но акриловые краски гораздо устойчивее) или специальный маркер для росписи посуды. Для обезжиривания фужеров подготовьте жидкость для снятия лака, обезжириватель или спирт, для рисования — ватные палочки, карандаш с ластиком на конце или маленькую твердую синтетическую кисточку, а для коррекции рисунка — ватные диски и палочки.

Техника росписи:

Хорошенько вымойте и обезжирьте стекло спиртом или другим средством с помощью ватных дисков или салфетки. Теперь можно приступать к нанесению кружочков. Выдавите немного краски в небольшую емкость или просто на фольгу (бумагу, файлик).

Переверните бокал и начните расставлять точки сверху вниз, выдерживая одинаковый интервал между ними. Вы можете рисовать точки как в этом мастер-классе, то есть начиная от больших к меньшим, постепенно увеличивая расстояние между ними. В ином случае, точки могут быть одинакового размера, разными по цвету, а еще они могут образовывать узор или рисунок (техника point to point или пике), а также чуть наслаиваться друг на друга.

Совет:

Большие точки удобно ставить ластиком от карандаша, а маленькие – кисточкой или ватной палочкой с заостренным концом как на фото ниже (листайте).

Лучше выдержать расстояние от края бокала до рисунка примерно 2 см, особенно, если краска токсична.

Если вы рисуете контурами, то предварительно вам нужно потренироваться на бумаге ставить маленькие, средние и большие точки на одинаковом расстоянии друг от друга и с одинаковой степенью давления на тюбик.

Теперь нужно дать краске высохнуть. Способы сушки во многом зависят от краски, обычно производитель указывает время высыхания и инструкцию по обжигу.

Как правило, роспись акриловыми красками или контурами требуют обжига, если вы хотите пользоваться бокалами часто и мыть их в посудомойке. Для этого нужно поставить бокалы в духовку при температуре 150-170 градусов на 30 минут, а после выключить печь, и, не вынимая из нее бокалы, дать им остыть естественным образом; Маркеры сохнут 24 часа и не нуждаются в обжиге;

Лак для ногтей сохнет быстро, но и рисунок продержится недолго, поэтому для декора подарочных или свадебных бокалов, которые вы хотите оставить на память, этот вариант не подойдет. Но для проведения тематических вечеринок лучше краски не найти.

А вот и другие идеи росписи бокалов в разноцветный горошек, которые украсят любую сервировку стола на веселой вечеринке (листайте фото вправо).

Горошек золотого, серебряного, белого цветов больше подойдет для украшения свадебных бокалов.

Кстати, кружочки могут быть не только нарисованными, но и приклеенными. Вы можете купить виниловую самоклеющуюся бумагу желаемого цвета и вырезать из нее с помощью дырокола или специальных ножниц кружочки, а затем аккуратно приклеить их на стекло. На фото ниже представлены бокалы, декорированные именно таким способом.

Мастер-класс №2: Художественная роспись бокалов

В этом мастер-классе мы будем превращать бокалы в цветы, ведь его ножка так похожа на стебелек, а чаша – на бутон.

Уровень сложности: средний.

Что понадобится: любой обезжириватель, ватные диски и ватные палочки для обезжиривания и коррекции рисунка. А для рисования подготовьте художественные синтетические кисти разных размеров, пластиковую тарелку или палитру для смешивания красок, а также акриловые краски по стеклу и керамике. При желании вы можете дополнить рисунок контурными и витражными красками, маркерами и глиттером.

Техника рисования:

Обезжириваем поверхность;

Смешиваем краски на тарелочке или палитре, добиваясь нужных оттенков. Для того, чтобы сделать цвет пастельным и нежным, цветную краску смешивают с белой;

Теперь нам нужно нарисовать тычинки: ставим точки узкой маленькой кисточкой или ватной палочкой с заостренным концом. Цвет пыльцы может быть черным, желтым или оранжевым. В нашем мастер-классе используется желтый цвет для рисования тычинок сиреневой итальянской астры и черный – для подсолнухов.

Далее рисование цветка будет послойным, поэтому нужно дождаться пока нарисованные тычинки высохнут. Вы можете высушить их естественным путем, оставив на 2 часа, или запечь в духовке при температуре 150-170 градусов 15 минут.

Как только нарисованная пыльца высохнет, нужно нарисовать лепестки как показано на фото ниже. При желании прорисуйте детали – прожилки и цветовые нюансы. Затем нужно дать краске высохнуть (см. п.3).

Последний шаг – рисуем цветоножку и стебелек зеленым цветом и снова запекаем наш стеклянный цветок, но теперь уже 30 минут — и тогда краска со стекла не «слезет» очень долго.

Ну, вот и все, декор свадебных, подарочных или праздничных бокалов закончен.

На фото ниже можно почерпнуть другие интересные идеи росписи с цветочными и растительными мотивами (листайте).

А вот примеры росписи по стеклу с павлиньими перьями.

Также очень популярна тематика флоры и фауны.

Бокалы для праздничной сервировки тематических вечеринок можно украсить ярко и забавно.

Бокалы в подарок или на свадьбу можно дополнительно украсить стразами, перьями, жемчужинками, блестками, лентами и другим декором.

Другие способы и секреты росписи по стеклу: как просушить бокал с прокрашенной ножкой и воспользоваться трафаретом или эскизом

Если вы хотите полностью закрасить основание фужера, то есть прокрасить и его дно снизу, то сушить его нужно в подвешенном состоянии или аккуратно поставив на самодельную конструкцию из бумаги и четырех кнопок как на фото ниже.

Роспись по стеклу проще делать с помощью эскиза-подложки, нарисованного своими руками или напечатанного в нужном размере на принтере. Также вы можете использовать рисунок на салфетке. Бумагу с изображением нужно уложить на дно фужера, выровнять и приклеить скотчем как показано на фото.

Также в росписи по стеклу своими руками помогут трафареты. Для этого вам нужно:

Нарисовать их самостоятельно или распечатать картинку из интернета, а затем вырезать канцелярским ножом;

Купить готовые трафареты в магазине для творчества, которые очень легко приклеиваются и отклеиваются;

Нарисовать полоски, геометрические абстракции и простейшие рисунки по принципу трафарета можно с помощью обычного или малярного скотча;

Получить эффект ажурного рисунка можно если в качество трафарета использовать кружево.

Совет: нанести через трафарет надписи или изображения можно специальной матирующей краской по стеклу с эффектом изморози или инея, которая продается в художественных или интернет-магазинах. Пример такого декора на фото ниже.

Мастер-класс №3: Витражная роспись

Витражная роспись по стеклу это чуть более сложная техника рисования, так как витражные краски, в отличие от акриловых, гораздо более текучие, а потому трудны в нанесении рисунка. Кроме того, они менее износоустойчивые, да и смешивать цвета будет очень сложно, так как краски очень быстро сохнут на палитре. Зато они более прозрачные и необычные, а в сочетании с витражными контурами вы сможете создать эффект настоящего витражного стекла.

Совет: этот вид красок бывает разным, для росписи бокалов лучше использовать запекаемые краски на водной основе, а не на токсичном растворителе.

Предлагаем посмотреть следующий наглядный мастер-класс о витражной росписи по стеклу:

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