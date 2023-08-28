4 рецепта ризотто, которые заставят без оглядки влюбиться в итальянскую кухню

Вместо того, чтобы готовить банальную рисовую кашу на ужин, можно удивить членов семьи ризотто. Это итальянское блюдо из риса с мягким, сливочным вкусом. Novate.ru рассказывает, как приготовить классический вариант ризотто, а также делится оригинальными рецептами, способными покорить даже гурманов.
Согласно одной из версий, на создание первого ризотто повара вдохновило арабское блюдо «плов», которое торговцы привезли в Италию в средние века. Изначально оно представляло собой обычный рис, сваренный с бульоном. Несмотря на простоту, ели его только богатые люди, а бедняки вынуждены были довольствоваться менее изысканными кушаньями.
Схема приготовления ризотто следующая: сначала рис нужно обжарить вместе с луком и чесноком на сливочном или оливковым масле, пока он не станет прозрачным. Затем следует постепенно добавлять горячий бульон, постоянно помешивая рис – перед тем, как вливать следующую порцию жидкости, важно, чтобы первая впиталась. Этот медленный и равномерный процесс позволяет крахмалу высвободиться из зерен, создавая ту самую кремовую текстуру риса.
Классический рецепт включает в себя рис, масло, лук и сыр пармезан, однако в последнее время все больше поваров экспериментируют с блюдом, добавляя грибы, овощи или морепродукты. Предлагаем попробовать несколько разных вариантов, чтобы определиться с любимым.
Рецепт 1: Классический
Ризотто с добавлением сливочного масла и пармезана. / Фото: mavink.com
Для приготовления блюда вам понадобится: 340 граммов риса арборио, 125 миллилитров белого сухого вина, одна репчатая луковица, два литра куриного бульона, 50 граммов сливочного масла, 60 граммов пармезана или любого другого твердого сыра, соль, черный молотый перец по вкусу.
Для начала нужно перелить куриный бульон в сотейник, поставить на плиту и довести до кипения. Оставьте его на минимальном огне, чтобы он оставался горячим. Далее очистите луковицу от шелухи, мелко нарежьте ножом и обжарьте на сковороде, смазанной сливочным маслом. Это нужно делать на слабом огне – лук не должен подгореть, важно, чтобы он просто стал прозрачным. Когда это произойдет, аккуратно всыпьте в сковороду рис и, постоянно помешивая, обжаривайте примерно три минуты.
Следующий шаг – белое сухое вино. Влейте его к рису и луку, перемешайте, доведите до кипения на сильном огне и подождите, пока зерна впитают всю жидкость. Далее добавьте примерно 200 миллилитров бульона, и готовьте ризотто до тех пор, пока он не впитается. Потом влейте еще одну порцию бульона и так до тех пор, пока он не закончится. Важно постоянно помешивать рис, чтобы он не приставал ко дну и не подгорал.
Периодически пробуйте зерна – нужно, чтобы они стали мягкими снаружи и твердыми внутри. Когда это произойдет, снимите сковороду с огня, добавьте 20 граммов сливочного масла и хорошо перемешайте ризотто. После этого всыпьте тертый сыр, соль и перец, оставьте на пять минут, чтобы блюдо настоялось, а затем подавайте к столу.
Рецепт 2: С грибами и шафраном
Ризотто с шампиньонами, украшенное зеленью. / Фото: lobsterhouse.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 1100 литров куриного бульона, 360 граммов риса арборио, 150 граммов шампиньонов, 120 миллилитров белого сухого вина, 120 граммов пармезана, одна луковица, 30 граммов сливочного масла, две столовых ложки оливкового масла, щепотка шафрана, соль и черный молотый перец по вкусу.
По аналогии с предыдущим рецептом, нужно поставить кастрюлю с бульоном на плиту, довести до кипения и убавить огонь до минимума, чтобы он не остывал. Лук измельчите, грибы нарежьте средними кусочками и обжарьте их на сковороде, смазанной оливковым маслом. Грибы должны размякнуть, а лук – стать прозрачным. Положите в сковороду рис, обжаривайте в течение минуты, после чего влейте вино с добавленным в него шафраном. Помешивайте продукты, пока алкоголь полностью не впитается.
Далее в рис нужно порциями вливать бульон, пока он не закончится. Обратите внимание, что ризотто варится около 25 минут, раньше снимать его с плиты нет смысла. Когда рис достигнет состояния альденте, выключите огонь, добавьте в сковороду сливочное масло, тертый пармезан, соль и перец. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.
На заметку: Чтобы вкус ризотто получился насыщенно грибным, используйте белые грибы. 60 граммов нужно положить в сотейник, залить их стаканом куриного бульона и дать настояться 30 минут. Разбухшие грибы необходимо измельчить и добавить в рис, обжаренный вместе с луком, в жидкость – процедить и влить обратно в бульон.
Рецепт 3: С креветками
Сливочное ризотто с креветками. / Фото: mixyfotos.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 200 граммов риса арборио, 450 граммов очищенных креветок, один литр бульона из курицы или морепродуктов, одна луковица, четыре зубчика чеснока, 300 миллилитров белого сухого вина, 80-100 граммов пармезана, три столовых ложки сливочного масла, два лимона, пучок петрушки, одна чайная ложка красного молотого перца, соль и черный молотый перец по вкусу.
Поставьте на плиту сковороду, смазанную сливочным маслом. Пока она будет разогреваться, измельчите лук и обжарьте его до полупрозрачности. Пропустите два зубчика чеснока через пресс и добавьте к луку. Выложите на сковороду рис, обжаривайте две три минуты, после чего влейте 150 мл вина. Когда оно впитается, начинайте добавлять порциями бульон – помните, что между «заходами», рис должен вбирать в себя всю жидкость.
На другую конфорку поставьте еще одну сковороду, растопите на ней две столовых ложки сливочного масла, выложите два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, сок двух лимонов, половину рубленого пучка петрушки и красный молотый перец. Обжаривайте ингредиенты на слабом огне пару минут. Далее выложите креветки, приправьте их солью и черным перцем и обжаривайте около пяти минут – они должны стать золотистыми. Влейте 150 мл вина, доведите до кипения и, убавив огонь, томите несколько минут, пока соус не загустеет. Выложите креветки с соусом в рис, посыпьте тертым пармезаном и хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте готовое ризотто листьями петрушки.
Рецепт 4: Свекольное
Свекольное ризотто с кусочками свеклы. / Фото: pixy.org
Для приготовления блюда вам понадобится: 250 граммов риса арборио, одна луковица, две свеклы среднего размера, сок одного лимона, 500 миллилитров овощного бульона, 100 миллилитров кокосового молока, два зубчика чеснока, по две столовых ложки лимонного сока и оливкового масла, три веточки тимьяна, соль и черный молотый перец по вкусу.
На первом этапе нужно очистить свеклу от кожуры и нарезать ее мелким кубиком. Далее следует переложить ее в кастрюлю, залить 600 миллилитрами воды и поставить на плиту. Чтобы овощ не терял свой яркий, насыщенный цвет, добавьте сок одного лимона (можно заменить уксусом). Через 20 минут, когда свекла будет готова, достаньте ее из кастрюли, а отвар сохраните – он вам еще понадобится. Отложите часть кубиков для подачи блюда, а остальное взбейте блендером до состояния пюре. Бульон доведите на плите до кипения и убавьте огонь до минимума, чтобы он оставался горячим на протяжении всего процесса приготовления блюда.
Лук и чеснок очистите от шелухи, измельчите, после чего обжарьте в сковороде на сливочном масле. Через три минуты добавьте рис, а еще через три – свекольный отвар. Постоянно помешивая, дождитесь, пока зерна впитают все жидкость. Затем порциями подливайте горячий бульон. Когда рис будет готов, добавьте к нему свекольное пюре, кокосовое молоко, листья тимьяна, черный перец и хорошо перемешайте. Украсьте кубиками свеклы и подавайте к столу.
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