Ружье для Терминатора: что за странный дробовик в руках у героя Арнольда

Наверняка каждый помнит замечательный фантастический боевик «Терминатор 2». В нем герой Арнольда Шварценеггера с самого начала картины был вооружен очень странным ружьем, похожим на обрез. Совершенно очевидно, что это был какой-то дробовик. Является ли данное оружие настоящим или перед нами на голубом экране красовался очередной плод творчества специалистов по реквизиту?
Джон Браунинг. |Фото: huntportal.ru.
Оружие в руках у Терминатора было самое что ни наесть настоящее. Героя Арнольда Шварценеггера во второй части широко известного художественного фильма вооружили творением американского конструктора-оружейника Джона Мозеса Браунинга, который большую часть своей карьеры трудился и творил под покровительством небезызвестного предприятия «Winchester Repeating Arms Company». Собственно «обрез», которым вооружен Арни, и является одним из «винчестеров», а именно Winchester Model 1887.
Выпускалось в нескольких вариантах. |Фото: mineimatorforums.com.
На дворе был блистательный XIX век. Не так давно в США отгремела гражданская война. Кавалерия в армии Соединенных Штатов (как и в армиях многих других государств того времени) все еще играла огромное значение. А потому тогдашнее армейское и полицейское командование было особенно заинтересовано в появлении револьверов и ружей который, во-первых, было бы удобно использовать на лошади, а во-вторых, они были бы достаточно убойными для того, чтобы валить лошадей врагов. Желательно так, чтобы с первого же выстрела. С этими светлыми установками Джон Мозес Браунинг и взялся за разработку нового кавалерийского ружья.
Рычажный механизм перезарядки. |Фото: arewinchesters.com.
Так на свет и появился будущий Model 1887. Однозарядный прототип был сделан еще в 1883 году. В последствии Браунинг дополнил свое творение удобным вертикальным затвором. Тогда же на него обратили внимание представители компании Winchester. Права на новинку были выкуплены у конструктора за солидную по тем временам сумму в 8 тысяч долларов, а самого инженера пригласили на работу. Прототип получил название Winchester Model 1885. Выпускали его на протяжении 45 лет. Тираж оружия составил 200 тысяч экземпляров.
Оружие кавалериста. |Фото: warface.com.
Сразу после выхода оружия в свет Мозес Браунинг задумался об улучшении оригинальной конструкции при помощи добавления ныне классического помпового механизма затвора. Это позволило бы повысить боекомплект Winchester Model 1885. Однако, начальство компании не дало добро на такую модернизацию. Причин тому было две.
Для фильма действительно сделали обрез. ¦Фото: YouTube.
Первая - «Винчестер» со времен Гражданской войны в США плотно ассоциировался с производством ружей и винтовок именно с рычажным механизмом перезарядки. Это делало продукцию компании очень узнаваемой и руководство не хотело радикально менять подхода по репутационным и рекламным соображениям. Вторая – «Винчестер» занимался поставками оружия в кавалерийские части. Перезаряжать помповое ружье на лошади было не очень-то удобно в отличие от ружей с рычажным механизмом. Так на свет и появился знаменитый Winchester Model 1887, который выпускался с 1987 по 1920 год. Кавалерийское ружье по 10 и 12 калибры с трубчатым магазином на 6+1 патронов.
Кстати, в «Терминаторе 2» Model 1887 действительно превратили в обрез, срезав деревянный приклад и незначительно укоротив ствол оружия.
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