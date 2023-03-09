Из-за чего исчезла Империя инков и город Мачу-Пикчу: Самые популярные современные версии

Ученые много лет пытаются найти ответ на вопрос, куда исчез город Мачу-Пикчу в Перу. Название построенного в 15 веке инками поселения переводится как «Старая гора». Территориального город располагается на высоте 2450 м. Над уровнем моря, в Андах, за 100 км. От столицы Империи инков. Благодаря своей неприступности, захватить жителей данной местности испанским колонистам так и не удалось. Но само население Мачу-Пикчу бесследно исчезло, по неизвестным науке причинам.
Неразгаданные тайны города Мачу-Пикчу
Куда исчезли жители Мачу-Пикчу. / Фото: 7factov.ru
Находясь высоко в горах, люди смогли обнаружить Мачу-Пикчу только в 1911 году. Ранее никто не мог до города добраться. Предположительно в этом населенном пункте проживало около 1200 инков. Многочисленные здания, от жилых домов до технических помещений, расположены внутри Мачу-Пикчу.
Для археологов особый интерес представляет храм Кондора, получивший свое название из-за камня, внешне напоминающего эту птицу. Кондор у инков являлся священным животным, таким же, как у древних египтян был жук-скарабей. Предположительно, камень в виде кондора служил алтарем для жертвоприношения.
Четко прослеживается иерархия, существовавшая среди жителей города. Дома знати отделены от небольших жилищ обычных людей большой площадью. В южной части Мачу-Пикчу расположены постройки, где находился домашний скот. Большой комплекс из башен окружает жилые здания. По одной из версий, это оборонительные сооружения, которые были возведены для защиты от захватчиков. По другой — святилища.
Главным предназначением города считается образовательная миссия. В Мачу-Пикчу дети знатных людей имели возможность обучаться астрономии и текстильному делу. Но еще до этого поселение служило резиденцией Верховного инки Пачакутека. Существует другая версия, согласно которой город существовал как оборонительное укрепление. Инки опасались набегов соседних племен, потому старались предупредить разорение своих домов, создав Мачу-Пикчу.
Какие умения инков позволили создать город Мачу-Пикчу
Куда исчезли жители Мачу-Пикчу. / Фото: i.travel.ru
Взять город неприятелю было не просто. Важное стратегическое значение имели районы Империи с плодородной землей, где выращивались овощи и фрукты. «Старая гора» имела сообщение с этими регионами, что позволяло при необходимости держать оборону очень долго.
Инки прославились хорошими строителями. У них не было специальной техники, но и без нее удавалось обрабатывать камни, состыковывать их между собой под разными углами, создавая крепкие и надежные здания. До сих пор сложно понять, как без современных технологий жители Мачу-Пикчу строили дома без малейших щелей. Стены оказались на столько крепкими, что простояли 5 веков и не рассыпались.
Не хуже зданий, инки делали мосты и дороги. Феномен дорог заключался в том, что даже после сильных дождей их не размывало. При любых погодных условиях они оставались пригодными для использования. Расчет был прост: мостами и дорогами должны были при необходимости передвигаться войска.
Куда исчезли жители Мачу-Пикчу. / Фото: vezdehod-tour.com
Жители «Старой горы» понимали на сколько высок риск стать жертвами завоевателей, потому тщательного продумывали план обороны. В системе правосудия инков существовало строгое наказание: нарушителя лишали жизни — казнили.
Причины исчезновения жителей города Мачу-Пикчу
Куда исчезли жители Мачу-Пикчу. / Фото: tripzaza.com
Главной загадкой Мачу-Пикчу считается исчезновение его жителей. Ученые всего мира ломают голову над этим вопросом, строят версии, но не находят им подтверждения. Одна из самых распространенных версий — горожане погибли от оспы. Такое предположение было выдвинуто не случайно. Есть предположение, что империя инков рухнула не от рук завоевателей из Европы, а от опасного недуга, который они привезли. Иммунитет местных жителей не смог справиться с оспой, от которой половина из них и погибла.
Другой из вариантов исчезновения населения Мачу-Пикчу гласит: они пострадали от нападений диких племен. Но нигде не было найдено никаких подтверждений данной гипотезы. Самая новая версия, озвученная экспертами, звучит так: инки покинули Мачу-Пикчу после того, как храмы города были осквернены чужеземцами.
Куда исчезли жители Мачу-Пикчу. / Фото: ichebnik.ru
Будучи язычниками, они посчитали нужным уйти с того места, где колонисты проявили неуважение по отношению к жрице Солнца. Никаких фактов нет. Как не существует пока предположений о том, куда ушли горожане. Создается впечатление, что они пропали бесследно, а вместе с ними пропало и золото инков.
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