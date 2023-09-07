Один из первых европейских конкурсов красоты Мисс Европа 1930

С нами не соскучишься!





Континентальный конкурс красоты.



Конкурсы красоты любого ранга и масштаба всегда привлекали особое внимание и мужчин и женщин. Мы собрали для наших читателей фотографии участниц одного из европейских конкурсов красоты, проходившего в далёком 1930-м году Конкурсы красоты любого ранга и масштаба всегда привлекали особое внимание и мужчин и женщин. Мы собрали для наших читателей фотографии участниц одного из европейских конкурсов красоты, проходившего в далёком 1930-м году . Его участницы по настоящему прекрасны!







1. Девушки, участвовавшие в конкурсе красоты









Мисс Россия, Австрия и Голландия на улицах Парижа.



2. Мисс Ирландия









Вера Курран.



3. Мисс Бельгия

4. Мисс Венгрия

5. Мисс Австрия









Инге фон Гринберг.



6. Мисс Голландия









Рие ван дер Рест.



7. Мисс Германия

8. Мисс Болгария









Кунка Христова Чобанова-Недева.



9. Мисс Чехословакия









Милада Досталова.



10. Мисс Италия









Мафальда Мариоттино.



11. Мисс Польша









Софья Батыцкая.



12. Мисс Дания









Эстер Петерсон.



13. Мисс Румыния









Зойка Дона.



14. Мисс Россия









Ирина Вентцель.



15. Мисс Англия









Марджори Росс.



16. Мисс Югославия









Стефани Дробняк.



17. Мисс Испания









Елена Пла Момпо.



18. Мисс Турция









Мабеджель Намик.



19. Мисс Франция









Ивонна Лабрус.



20. Победитель — мисс Греция









Алики Диплараку.



21. Публика у входа на конкурс красоты









Публика у входа в здание, где выбирают мисс Европа - 1930 года.



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