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Один из первых европейских конкурсов красоты Мисс Европа 1930


Континентальный конкурс красоты.

Континентальный конкурс красоты.


Конкурсы красоты любого ранга и масштаба всегда привлекали особое внимание и мужчин и женщин. Мы собрали для наших читателей фотографии участниц одного из европейских конкурсов красоты, проходившего в далёком 1930-м году. Его участницы по настоящему прекрасны!



1. Девушки, участвовавшие в конкурсе красоты







Мисс Россия, Австрия и Голландия на улицах Парижа.

Мисс Россия, Австрия и Голландия на улицах Парижа.




2. Мисс Ирландия







Вера Курран.

Вера Курран.




3. Мисс Бельгия







Джанет Ван Парис.

Джанет Ван Парис.




4. Мисс Венгрия







Мария Папст.

Мария Папст.




5. Мисс Австрия







Инге фон Гринберг.

Инге фон Гринберг.




6. Мисс Голландия







Рие ван дер Рест.

Рие ван дер Рест.




7. Мисс Германия







Дорит Нитиковски.





8. Мисс Болгария







Кунка Христова Чобанова-Недева.

Кунка Христова Чобанова-Недева.




9. Мисс Чехословакия







Милада Досталова.

Милада Досталова.




10. Мисс Италия







Мафальда Мариоттино.

Мафальда Мариоттино.




11. Мисс Польша







Софья Батыцкая.

Софья Батыцкая.




12. Мисс Дания







Эстер Петерсон.

Эстер Петерсон.




13. Мисс Румыния







Зойка Дона.

Зойка Дона.




14. Мисс Россия







Ирина Вентцель.

Ирина Вентцель.




15. Мисс Англия







Марджори Росс.

Марджори Росс.




16. Мисс Югославия







Стефани Дробняк.

Стефани Дробняк.




17. Мисс Испания







Елена Пла Момпо.

Елена Пла Момпо.




18. Мисс Турция







Мабеджель Намик.

Мабеджель Намик.




19. Мисс Франция







Ивонна Лабрус.

Ивонна Лабрус.




20. Победитель — мисс Греция







Алики Диплараку.

Алики Диплараку.




21. Публика у входа на конкурс красоты







Публика у входа в здание, где выбирают мисс Европа - 1930 года.

Публика у входа в здание, где выбирают мисс Европа - 1930 года.




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